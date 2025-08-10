Patru persoane au ajuns duminică la spital, după ce au fost implicate într-un accident rutier, petrecut pe DN 1C, în apropiere de municipiul Gherla.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul ISU Cluj.

În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, au fost transportați la spital 2 bărbați și 2 femei.

La misiune au luat parte echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.