Un șofer de 32 de ani a lovit un stâlp pe strada Traian Vuia, după o manevră care nu i-a mai ieșit din cauza consumului de alcool. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică.

”Soferul in varsta de 32 de ani, din Dezmir, se afla sub infl alcoolului (peste 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii Biroului Rutier au intocmit dosar penal pt conducere sub influenta alcoolului”, precizează anchetatorii.

Acesta a lovit stâlpul cu viteză și aproape l-a rupt. Mașina are partea frontală distrusă.