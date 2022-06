Sunt pasionat de gambling și îmi place să încerc tot ce apare pe piață. Astfel, când am auzit că Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc a oferit licență pentru un nou cazinou online, mi-am propus să îl testez și să fac o comparație cu alte platforme. Este vorba despre SlotV Casino, despre care am găsit numeroase detalii răsfoind SlotV casino review.

În continuare, îți voi prezenta doar pe scurt motivele pentru care am considerat că decizia de a-mi deschide cont a fost una inspirată.

Funcție performantă de căutare

Prima impresie despre orice platformă de acest tip este creată de interfață. SlotV are un site simplu de parcurs, cu o cromatică ce creează o stare de bine și te „provoacă” să te distrezi. Pe primul ecran, sub sliderul care anunță cele mai interesante oferte promoționale și servicii, este meniul principal orizontal, un fel de shortcut pentru secțiunile principale ale platformei: jocuri de top (cele mai populare, potrivit numărului de accesări), Hot, jocuri noi, sloturi, jackpot-uri, cazinou live, mese live, video poker, altele (Burning Keno, JetX, Aviator, Sweet Alchemy Bingo, Flying Pigs, Book of Atem WowPot ș.a.).

Dacă ai un joc sau un tip de joc preferat și nu vrei să cauți prin platformă, la SlotV mi-a plăcut foarte mult funcția de căutare, care permite setarea mai multor filtre. Astfel, poți căuta după: furnizor, categorie, volatilitate, Payout. Să spunem că își plac jocurile produse de Apollo, cu Payout mare și volatilitate scăzută (ca să te distrezi cât mai mult cu un buget restrâns). Este foarte simplu: la furnizor bifezi Apollo, la Payout bifezi 96% +, iar la volatilitate dai click pe cercul din dreptul nivelului „redusă”. Există și posibilitatea de a căuta jocuri cu volatilitate ajustabilă (o setezi tu, după ce deschizi slotul).

Peste 1000 de sloturi online

Personal, mă relaxez jucând păcănele online. După ce mi-am deschis cont în câteva minute (nici nu cred că mi-a luat mai mult de trei minute), m-am logat și am dat intrat în secțiunea „Sloturi”. Atunci, mi-am dat seama cât de utilă este funcția de căutare despre care am amintit mai sus, pentru că sunt peste 1000 de jocuri. Asta a reprezentat o surpriză plăcută, pentru că nu sunt mulți operatori pe piața din România care să ofere atâtea sloturi. O ofertă de 500-600 de jocuri era considerată drept foarte bună până anul trecut.

În plus, păcănelele online sunt foarte variate, din toate punctele de vedere. Nu trebuie să le parcurgi ca să îți dai seama, ci doar să vezi lista cu provideri. Operatorul colaborează cu nu mai puțin de 30 de povideri. Nu are sens să îi enumăr aici, dar te asigur că nu lipsește nicio companie de top din această industrie, în frunte cu EGT, Microgaming, Play’n Go sau Big Time Gaming (cei care au inventat mecanismul Megaways).

Ofertă promoțională fără depunere

Când vreau să joc ruletă sau Blackjack, intru în rezervată jocurilor de masă. Din când în când mai joc și Video Poker, SlotV casino excelând la acest capitol, unde există 7 jocuri: trei de Jacks or Better, două de Joker Poker plus câte unul de 4 of a Kind Bonus Poker și Deuces Wild.

Trebuie să recunosc că am fost atras și de o ofertă promoțională fără depunere prin care am primit 50 de rotiri gratuite doar pentru că mi-am verificat contul. Din câte știu, ofertele de felul acesta nu sunt permanente. În momentul în care scriu aceste rânduri, rotirile sunt încă valabile, așa că intră pe platformă și poate profiți și tu de ele, pentru ca apoi, după prima depunere, să beneficiezi și de pachetul de bun venit dedicat clienților noi (care constă în fonduri suplimentare, plus rotiri gratuite). Pentru clienții existenți platforma are o secțiune de oferte promoționale care se actualizează periodic. Cu cât joc mai mult, cu atât primesc recompense mai mari, prin sistemul de statusuri.

Pe scurt, consider că acest cazinou online stă bine la capitolele de interes pentru un jucător: interfață, ofertă de jocuri, oferte promoționale. Elementele care îl recomandă sunt mai multe, dar te las să le descoperi și singur, în timp ce te distrezi.