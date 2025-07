O tânără acuză că a fost agresată sexual de către un maseur într-un salon de masaj din cadrul unui centru SPA din Turda. Incidentul ar fi avut loc în timpul unei ședințe de masaj, iar povestea a fost relatată public în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la Antena Stars.

Potrivit declarațiilor Alexandrei, victima, maseurul ar fi început prin a face remarci cu tentă sexuală, iar ulterior ar fi coborât mâinile către zonele intime fără consimțământul ei. Tânăra a declarat că s-a simțit paralizată de frică și nu a știut cum să reacționeze. De asemenea, ea a observat comportamente și detalii suspecte care i-au trezit suspiciuni, cum ar fi lipsa unui prosop de acoperire, prezent la alte cliente, conform imaginilor de pe rețelele de socializare ale maseurului.

Intervievat telefonic de echipa emisiunii, bărbatul a admis că a existat „ceva” între el și clientă, spunând că nu a fost respins, dar recunoscând că „își asumă o mare parte din vină”. În mod șocant, el a precizat că are întotdeauna prezervative asupra sa, chiar și la locul de muncă, și că a avut relații intime cu alte cliente, însă nu au existat alte plângeri.

Cel care făcea masaj, un adonis local, a precizat că tânăra nu l-a respins, dar aceasta susține că a paralizat din cauza situației.

”El mi-a spus că îmi place să domin, că îmi place să controlez, ceva în genul ăsta. Nu am băgat în seamă, pentru că nu mi s-a părut un om ciudat (…) El se uita foarte insistent la mine, avea pe perete niște foi cu corpul uman și mă uitam acolo (…) M-am simțit foarte jenată (…) Pe pagina lui de Instagram am observat că a pus la toate femeile prosop și după m-am întrebat eu de ce nu am primit prosop (…) M-am ridicat, i-am menționat că în 15 minute o să ajungă și prietenul meu”, a povestit Alexandra, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, de pe canalul Antena Stars.

”Mi-a menționat că am o problemă în zona gâtului și după aia a început să coboare tot mai jos, în zona intimă. Eu, sincer, m-am blocat, nu știam cum să reacționez, aveam telefonul în mână, mă gândeam să îl sun pe prietenul meu, dar nu știam cum să reacționez (…) Îmi era frică, eu nu am mai fost în situații de genul niciodată (…) A încercat și mai mult”, a povestit tânăra în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, de pe canalul Antena Stars.

Bărbatul a fost sunat de cei de la emisiune și a spus că a existat ”ceva”. ”Știu, eu sunt vinovat, dar are și ea o mare parte din vină. Alexandra a fost de acord, nu am întrebat-o, dar nici nu m-a respins. I-am scris un mesaj în care i-am cerut scuze. Am auzit de la cineva că a depus plângere și i-am spus să rezolvăm problema între noi. Știu că eu sunt de vină în mare parte, dar să înțeleagă și Alexandra că are o parte din vină. Mi-am cerut scuze și i-am spus că dacă are nevoie de orice altceva, să-mi spună. Nu știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Adică știu și sunt conștient că am o mare parte din vină. Îmi asum, mi-am cerut scuze! Ce altceva aș putea să fac?! Mi-aș dori să înțeleagă și ea postura mea.

Mie nu mi s-a părut că i-a fost frică. Eu nu aveam de unde să știu ce a simțit ea și cum s-a simțit. Înțeleg că nu și-a dorit așa ceva… Nu vreau să mă contrazic cu ea. Am încercat să-i explic cum am înțeles eu lucrurile. Nu o privește pe ea dacă am mai făcut chestia asta cu alte femei. Nu au mai fost alte cazuri, am mai avut alte experiențe, dar nu neplăcute. Am tot timpul prezervativ cu mine, nu doar la locul de muncă, îl aveam în portofel. Nu se poate spune că am violat-o, pentru că ea a fost de acord. Am înțeles că am greșit, dar vreau să recunoască și ea că are o parte din vină. Ce propune? Ce are nevoie? I-am spus ce părere am eu despre ce s-a întâmplat.”, a fost mărturia șocantă a maseorului care merge cu prezervativul la locul de muncă, unde își ”încearcă” norocul cu clientele, deși nu este vorba despre un masaj cu tentă erotică”.

Cazul ridică semne de întrebare serioase despre supravegherea și regulamentul intern al centrelor SPA, mai ales în lipsa unor camere de supraveghere sau proceduri clare de protejare a clientelor.