Consiliul de administrație din cadrul USAMV Cluj-Napoca a decis în cadrul unei hotărâri luate luna trecută în consiliul de administrație reorganizarea Biroului de resurse umane și a Oficiului juridic. Pentru ca actualul șef de la Resurse umane, Dana Mureșan, să nu își piardă locul de muncă una dintre condițiile cerute este ca persoana înscrisă la concurs să aibă o vechime de fix 23 de ani! Rectorul USMAV Cluj Napoca, Cornel Cătoi, spune că nu este vorba de nicio dedicație pentru că se găsesc candidați cu o asemenea vechime care poate că se vor înscrie la concurs.

La mijlocul lunii trecute, Consiliul de Administrație al USAMV Cluj Napoca a decis reorganizarea a două structuri din cadrul universității.

Prin Hotărârea nr. 25.512 din data de 15.11.2021 s-a aprobat ,,reorganizarea structurii administrative” pentru Biroul Resurse Umane și Oficiul Juridic.

În ședință s-a aprobat ”transformarea Biroului Resurse Umane în Direcția Resurse Umane (pct. 16 ), transformarea Oficiului Juridic în Direcția Juridică (pct. 17), modificarea Organigramei RU2 conform pct. 16, 17 (pct. 18), înființarea și scoaterea la concurs a postului de Director al Direcției Resurse Umane pe perioadă nedeterminată cu program de 8 h (pct. 19) , înființarea și scoaterea la concurs a postului de Director al Direcției Juridice pe perioadă nedeterminată cu program de 8 h (pct. 20)”.

Șeful de la Resurse Umane este Dana Mureșan, iar ”Juridic”-ul este condus de Silvia Mihali.

Reorganizarea din Oficiu/Birou în Direcție se face în condițiile în condițiile în care pe site-ul USAMV Cluj-Napoca Biroul de Resurse Umane este organizat cu un șef și cinci angajați în subordine, iar Oficiul Juridic cu un șef și un singur angajat în subordine. Mai mult, reorganizarea Oficiul Juridic în Direcție se face în situația în care anterior acestei hotărâri s-au externalizat o parte din serviciile juridice, prin contractarea de avocați care își primesc, separat, onorariile din banii USAMV Cluj Napoca.

De asemenea, prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care definesc atât instituția publică, (vezi art. 5 lit w) cât și modul de constituire a unei Direcții (art. 391 alin. (3) lit. c), se stipulează că pentru constituirea unei direcții este necesar un număr minim 15 posturi de execuție.

Mai mult, în condițiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director Resurse Umane se cere o condiție aproape unică: o vechime în specialitatea studiilor de minim 23 ani și minim 8 ani în funcția de conducere în specialitatea postului. Culmea, printre puținele persoane care îndeplinesc această condiție este Dana Mureșan, care ocupă în momentul de față postul. La fel s-a stabilit și pentru celălalt concurs, de ocupare a funcției de director al Direcției Juridice. Se cere o vechime în specialitatea studiilor de minim 8 ani și minim 3 ani vechime în funcții de conducere în specialitatea studiilor. Momentan postul este ocupat de Silvia Mihali care îndeplinește exact aceste condiții.

La pachet cu aceste schimbări vine și un salariu mai mare pentru noii directori cu ștate vechi de plată.

Întrebat despre motivul reorganizărilor, rectorul USAMV Cluj Napoca a spus că ele sunt necesare pentru ”un control mai bun al calității.

”Nu cred că e singura din Clujul ăsta sau de undeva care să îndeplinească condițiile. Singur va dori să candideze, dar eu cred că sunt și alte persoane cu experiența asta. Am decis schimbarea juridică a celor două birouri ca să fie totul omogen, în funcție de numărul de persoane angajate. Noi am crescut mult, avem stațiuni de cercetare, la Cojocna cu vreo 40 de angajați, CCH cu vreo 20, avem la Sibiu cu atâția angajați. Înainte își făceau ei serviciile de resurse umane, contabilitate. Am integrat toată contabilitatea în universitate și cu om dedicat din contabilitate în Direcția Economică, am făcut și cu resursele umane așa și am făcut o Direcție de producție și controlul calității tot pe universitate pentru o mai bună funcționare, un control mai bun al calității, al procedurilor, o uniformizare de proceduri. De exemplu, înainte la SDE se funcționa după o lege care nu mai este valabilă, a Întreprinderilor Agricole de Stat. Când am ajuns rector, încet-încet le-am integrat în birourile de la universitate. Avem doar o singură personalitate juridică, de învățământ”, a declarat Rectorul USAMV Cluj Napoca, Cornel Cătoi.

USAMV numai bună de muls

Universitatea clujeană, este extrem de atractivă, în primul rând pentru terenurile pe care le deține. Prin această prismă USAMV a încheiat multe contracte de asociere cu diverși oameni de afaceri, mai mult sau mai puțin controversați.

Unul dintre cele mai blamate a fost contractul încheiat în cadrul afacerii Tower care s-a dovedit o mare țeapă imobiliară, dată de afaceristul Mihai Chezan, de pe urma căreia aproximativ o sută de persoane au fost păgubite. Într-un final, contractul a fost reziliat, dar acest lucru nu i-a încălzit cu nimic pe cei înșelați.

Un alt contract interesant în care a fost implicată universitatea a fost cel de asociere pentru terenul pe care s-a construit mall-ul Vivo. Aici personajul principal a fost fostul finanțator al echipei de fotbal CFR Cluj, Arpad Paszkany.

Alt contract buclucaș, pentru un teren din Jucu, a fost încheiat cu Modern Farm, una dintre firmele omului de afaceri clujean Bogdan Buzoianu, fost patron al fabricii de bere Ursus. Însă, după un Control al Curții de Conturi inspectorii au ajuns la concluzia că patrimoniul aflat în folosința USAMV a fost transferat nelegitim către firma respectivă. USAMV a înregistrat o acțiune în instanță prin care s-a cerut rezilierea contractului respectiv, însă instanța a respins definitiv solicitarea reprezentanților universității. Terenul din acest litigiu este de aproape 1400 de hectare.

Pentru concesionarea terenului respectiv, în anii fiscali 2010-2014, USAMV a încasat ”imensa” sumă de 46.389 lei, adică vreo 10.500 de euro.

În această asociere este clar că USAMV a pierdut enorm de mulți bani. Un simplu calcul făcut doar pe sumele de bani pe care Universitatea le-ar fi încasat, ca și subvenție, pentru ternul agricol, sumele ar fi fost de sute de mii de euro. În cursul anului 2014, subvenția pentru un hectar agricol plătită de APIA a fost de aproximativ 130 de euro. Dacă ținem cont că USAMV deține la Jucu peste 1.000 de hectare de teren, doar pentru subvenție universitatea ar fi primit peste 130.000 de euro. După controlul Curții de Conturi, actualul rector al USAMV Cluj-Napoca Cornel Cătoi a declarat presei în acea perioadă că s-a decis încetarea asocierii cu omul de afaceri Octavian Buzoianu privind terenurile din Jucu, ca urmare a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi care a arătat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru semnarea parteneriatului. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că respectivul contract de asociere ar fi nul de drept.

Rectorul USAMV Cluj Napoca la al doilea mandat

În februarie anul trecut, prof. univ. dr. Cornel Cătoi a câştigat al doilea mandat în funcția de rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, în urma voturilor exprimate în primul tur al alegerilor.

Cornel Cătoi

În urma alegerilor a primit un număr de 236 voturi, reprezentând 75,16 % din totalul de 314 voturi valabil exprimate.

Ceilalți candidați la funcția de rector, Prof. dr. Felix Arion și Prof. dr. Florinel Gheorghe Brudașcă, au întrunit 49, respectiv 29 voturi, iar șase voturi au fost anulate.

Participarea la vot a fost în procent de 97,86 %, pe listele electorale fiind înscrişi un număr de 327 de electori.