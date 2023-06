Adevarul despre suplimentele alimentare. Ne pot imbolnavi vitaminele?

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni au început să folosească suplimente alimentare pentru a-și suplimenta dieta zilnică. Acest lucru poate fi o alegere inteligentă, dacă avem grijă să folosim aceste suplimente în mod corect și să nu abuzăm de ele. Dar există și un mit comun că, dacă luăm prea multe vitamine, ne putem îmbolnăvi.

Cand avem nevoie de suplimente cu vitamine?

Există momente în viață când avem nevoie de suplimente alimentare. De exemplu, femeile însărcinate trebuie să ia suplimente alimentare pentru a se asigura că bebelușul primește tot ceea ce are nevoie pentru a crește sănătos. Avem nevoie de suplimente cu vitamine atunci când dieta noastră nu ne furnizează suficiente nutrienți sau când avem probleme de sănătate care afectează absorbția sau utilizarea vitaminelor. Însă, înainte de a lua orice supliment, este important să discutăm cu un medic sau nutriționist și să încercăm să obținem nutrienții necesari din alimente sănătoase.

Folosirea normala si abuzul de vitamine

Este important să luăm în considerare doza recomandată de vitamine și să evităm abuzul de suplimente alimentare. Vitaminele sunt necesare pentru buna funcționare a corpului nostru, dar cantități prea mari pot avea efecte adverse. De exemplu, consumul excesiv de vitamina A poate duce la otrăvire cu vitamina A, ceea ce poate avea consecințe grave asupra sănătății. Prin urmare, este important să nu depășim doza recomandată de vitamine.

Cum sa luam suplimentele – in functie de problemele de sanatate sau nu?

Este important să consultăm medicul înainte de a lua orice supliment alimentar. În funcție de problemele noastre de sănătate și de necesitățile noastre individuale, medicul poate recomanda anumite suplimente alimentare și doze specifice pentru a ne ajuta să ne menținem sănătatea. Nu trebuie să luăm suplimente alimentare doar pentru că credem că este nevoie sau pentru că le recomandă cineva altcuiva.

Cum folosim cea mai simpla vitamina, vitamina C?

Vitamina C este una dintre cele mai comune vitamine luate sub formă de supliment alimentar. Aceasta este importantă pentru sistemul nostru imunitar și pentru sănătatea pielii și a ochilor noștri. Doza zilnică recomandată de vitamina C este de 75-90mg pentru adulți. Poate fi luată sub formă de comprimate, capsule sau pulbere. Este important să ne asigurăm că luăm doza recomandată și să evităm consumul excesiv de vitamina C.

Deși este important să ne asigurăm că avem o alimentație sănătoasă și echilibrată care să ne furnizeze toate vitaminele și mineralele necesare, uneori avem nevoie de suplimente cu vitamine. De exemplu, în cazul unor deficiențe de nutrienți sau în perioade de stres și oboseală intensă, suplimentele cu vitamine pot fi utile. În aceste cazuri, este important să discutăm cu medicul nostru pentru a ne recomanda suplimentele potrivite.

De unde se extrage vitamina C naturala?

Vitamina C se poate extrage din fructe si legume proaspete, cum ar fi portocalele, kiwi, piperul rosu, broccoli si multe altele. Unul dintre cele mai bune moduri de a obtine vitamina C este prin consumul de alimente integrale bogate în nutrienți.

Unii producatori de suplimente alimentare promovează vitamina C naturala extrasa din surse sigure, cum ar fi fructele de acerola sau macesele. Totuși, trebuie sa fiți atenți la sursele acestora și să vă asigurați că sunt sigure și de calitate. În plus, nu există suficiente studii care să demonstreze că vitamina C naturală este mai eficientă decât cea sintetică, așa ca este important sa luați în considerare și acest aspect atunci cand alegeti suplimentele alimentare.

Ne putem intoxica cu vitamina C naturala?

Dacă luați prea multă vitamina C naturală, puteți avea probleme de sanatate. O cantitate prea mare de vitamina C poate duce la diaree, greață și vărsături. În plus, o cantitate mare de vitamina C poate interfera cu absorbția altor nutrienti, cum ar fi vitamina B12 și calciul.

Este sanatos sa dam copiilor multe vitamine?

Este important sa luați în considerare necesitatea administrării de vitamine copilului și să discutați cu medicul pediatru înainte de a-i administra suplimente alimentare. În general, copiii care mănâncă și au o dieta echilibrată și variată nu au nevoie de suplimente alimentare. Totuși, dacă copilul are nevoie de un aport suplimentar de vitamine, este important să alegeți suplimente alimentare care sunt sigure și adecvate vârstei și nevoilor sale.

Consultul medicului este important in administrarea suplimentelor?

Da, este foarte important să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua orice supliment alimentar, chiar dacă acesta este considerat sigur. Medicul dumneavoastră poate lua în considerare istoricul dumneavoastra medical și alte medicamente sau suplimente pe care le luați deja, pentru a vă ajuta să faceți cea mai bună alegere pentru nevoile dumneavoastră.

În concluzie, suplimentele alimentare pot fi o alegere bună pentru a va ajuta să obțineti nutrienții de care aveți nevoie, dar este important să alegeți cu atenție și să urmați întotdeauna instrucțiunile de administrare. Este important să fiți informați și să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua orice supliment alimentar, pentru a vă asigura că alegeți cea mai bună opțiune pentru nevoile dumneavoastra și ale familiei dumneavoastră.