Vineri, 11 aprilie, la Palatul Parlamentului a avut loc o dezbatere publică alături de președintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale. În fața unei săli pline, Simion a susținut un discurs liber, răspunzând întrebărilor din public, venite din partea jurnaliștilor și a societății civile.

„Nu sunt angajat într-o candidatură, sunt angajat în stabilirea normalității”, a declarat liderul AUR.

Simion a reiterat ideea că România ar fi trebuit să aibă deja un președinte ales de cetățeni. „Avem un președinte ales, avem datoria să luptăm pentru dreptate. Noi toți.”

Despre alegeri și sistemul „hibrid”



„Sunt convins că vom avea o victorie – sper peste 60% în data de 4 mai”, a spus George Simion, referindu-se la alegerile prezidențiale. Întrebat dacă se teme că va avea soarta lui Călin Georgescu, Simion a răspuns: „Nu cred că este posibilă o nouă anulare a alegerilor. Sistemul și-a arătat fața hâdă. Acum suntem într-un regim hibrid, mai avem un singur pas până devenim o țară junk”, a declarat Simion

Diaspora și economia



Președintele AUR a identificat trei mari categorii ale diasporei: românii din Republica Moldova, cei din „cel de-al treilea stat românesc” și cei din Peninsula Balcanică. A vorbit și despre diaspora economică: „Românii plecați în ultimii 30 de ani în Vest și în America de Nord trebuie să aibă motive să se întoarcă. Modelul este Polonia – acolo s-au construit 4.000 km de autostradă și s-au întors cei mai mulți.”

„Trebuie să ridicăm standardul de viață din România. Soluția e simplă: hrană, apă, energie, cum spunea domnul Georgescu. Susținem prelucrarea resurselor naturale de către companii mixte, cu capital românesc majoritar. Nu cum a fost la Roșia Montană.”

Justiția și corupția



Întrebat despre răspunderea magistraților, Simion a spus: „Toți cei plătiți din banii publici trebuie să răspundă. Nu există om deasupra legii.”

În legătură cu eliminarea prescripției pentru faptele de corupție, Simion a susținut reintroducerea unor pedepse clare pentru „delapidarea economiei naționale.”

„Trebuie să existe termene de prescripție, dar nu pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției publice.”

De asemenea, întrebat despre tăierea pensiilor speciale ale magistraților, Simion a declarat următoarele:

„Nu este normal ce se întâmplă cu pensiile din magistratură în acest moment. Oamenii care pot munci în momentul de apogeu nu o fac și aleg să se pensioneze pentru că pot să o facă. Ce cred că trebuie să se întâmple și unde au dreptate magistrații este că nu poți activa într-o instanță cu 300 de dosare și mulți ani de muncă. Trebuie să intri după 35 de ani în dosare grele. Este nevoie să găsim o soluție și să nu ne prefacem că tăiem pensiile magistraților. Nu cred că vârsta de 48-50 de ani este o vârstă la care poți să ieși la pensie.”

Mineritul din Valea Jiului



Simion s-a poziţionat împotriva închiderii minelor din Valea Jiului: „Transmitem un gând bun minerilor din Valea Jiului. Soluția nu e închiderea minelor. Senatorii AUR au fost singurii care au votat împotriva închiderii lor. Trebuie să redeschidem mineritul din România din secunda 0″.

Căsătoria şi libertatea de exprimare



În ce privește redefinirea căsătoriei, liderul AUR a spus că „va propune, alături de toate cultele religioase și oameni avizați”, revenirea la definiția căsătoriei ca fiind „între un bărbat și o femeie.”



În ceea ce privește abuzurile platformelor de socializare care cenzurează orice opinie care nu se mulează pe narativul mainstream, Simion a declarat că:

„În opinia mea, este absurd ca, la 35 de ani de la Revoluție, să fim nevoiți să revenim la ideea de a ne cere libertatea de alegere și de exprimare, democrație. Dar lupta pentru libertate este una eternă, pe care trebuie să o ducă fiecare generație. Eu nu văd rostul existenței CNA. Am văzut ce s-a întâmplat în cazul maestrului Cristoiu. Nu este cazul ca serviciile să vegheze activitatea jurnaliștilor. Fiecare român are dreptul de a se exprima, iar dacă este ascultat, nimeni nu are voie să îl cenzureze. În SUA, libertatea de exprimare este garantată prin Constituție.”

Totodată, Simion a reafirmat susținerea pentru Donald Trump: „Suntem afiliați Partidului Republican. Sunt singurul candidat care poate opri retragerea trupelor americane din România.”

Despre taxele vamale impuse de Trump, liderul AUR a declarat că: „Sunt bune pentru americani. SUA trebuie să acționeze rapid împotriva Chinei.”

Vizele pentru SUA



În legătură cu recentul eșec al vizelor, Simion susține că va lucra neîncetat pentru ca românii să poată mai ușor intra în SUA. „Situația vizelor este una jignitoare pentru România. Voi lucra neobosit ca românii să poată intra fără vize în SUA.”

A fost întrebat și de ce nu mai este atât de prezent pe rețelele sociale. „Schiopătez puțin, am avut o problemă medicală. George Simion va rămâne cel mai energic lider politic.”



George Simion a fost întrebat și ce măsuri va lua, dacă ajunge președinte, pentru ca statul ucrainean să recunoască Biserica Ortodoxă a românilor din Ucraina și școlile cu predare în limba română.



„România va avea grijă de toți românii de pe mapamond, inclusiv din minoritățile istorice românești. Românii contează, nu ucrainenii. Un copil român contează pentru mine mai mult decât orice. Eu pot să vă spun atât: cât timp Patriarhia României nu este recunoscută ca unitate de cult autorizată de către Kiev, Ucraina nu va mai primi niciun fel de sprijin din partea României. Atât timp cât școlile românești au fost închise samavolnic de regimuri diferite care s-au perindat pe la Kiev, toți au avut aceeași atitudine dușmănoasă față de vorbitorii de limbă română de acolo. Am avut un președinte care s-a dus de 10 ori la Kiev, dar niciodată la Cernăuți.”

Relațiile grupului de la Cluj



Simion a fost întrebat despre relațiile grupului de la Cluj, care ar putea influența alegerile și ar putea da președintele.

„Nu este vorba despre ce credem noi, ci despre fapte. M-aș bucura ca diversele grupuri de interese să aibă un interes național. Nu cred că acest grup înființat de Vasile Dîncu, Ioan Rus, căror li s-a adăugat și Coldea, au pus acest interes pe primul loc. Eu vin des în Cluj-Napoca și în județul Cluj. Vin cu drag. Cunosc revoluționari din ’89. Avem mulți membri și simpatizanți din Cluj, care a rămas un simbol, și vom conta pe voi pentru a destructura caracatița și această mafie care a distrus România de atâția ani. Ne vom concentra și pe caracatița care îl ține în brațe pe actualul primar al Cluj-Napoca.”



Această dezbatere a evidențiat pozițiile și viziunea președintelui AUR, George Simion, despre subiecte cheie precum justiția, economia, relațiile externe și drepturile cetățenilor români. Răspunsurile sale subliniază o direcție clară în ceea ce privește lupta pentru drepturile fundamentale, combaterea corupției și promovarea unei Românii mai puternice și mai unită pe plan național și internațional. În fața unor provocări considerabile, Simion se prezintă ca un candidat decis să apere interesele naționale și să asigure o schimbare reală în sistemul politic românesc.

