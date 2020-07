„Nu i-ar mai muri multi inainte!” era vorba lui Adrian Avarvarei, securistul imputit care amusina prin anii 2000 redactia Ziua de Ardeal, singurul ziar care baga la foc automat anchete despre securisti, servicii, afaceri de tip proxy pentru Noua securitate, scrie Liviu Alexa în ziardecluj.ro.

Cand zicea „cugetarea” asta, Avarvarei era fie beat, fie frustrat ca si-a luat teapa, pentru el suna ca un blestem, ca un spell pe care il arunca verbal catre un om care il suparase.

In redactia aia de acum 20 de ani, noi am crescut liberi, atat de liberi incat ii puteam spune sefului nostru de atunci si ce ne doare. I-am spus lui Liviu Man ca Avarvarei e un gunoi si ca nu ar trebui sa fie cooptat in redactie. Un turnator ramane un turnator, nu il schimba nici cancerul, nici revelatia dumnezeirii.

In momentul in care DIICOT Cluj a distrus, la comanda lui Toma Rus, cea mai critica redactie din Ardeal, iata ce a facut Avarvarei in nici cateva ore de la arestarea ziaristilor (va reamintesc ca, dupa 11 ani de chinuri si umilinte, ziaristii din „lotul” Gazeta au fost achitati). Articolul a aparut in Hotnews si este semnat de jurnalistul Ambrus Bela:

Avarvarei a fost ofiţer de securitate şi a fost cooptat după pensionare, în echipa Gazetei de Cluj. Fara nicio emotie, si-a turnat colegii, turnat insemnand ca a mintit si a incercat sa ii bage in mlastina ca sa se scoata pe el.

Tupeul acestui gunoi moral de circa 65 de ani, nu i-ar mai muri multi inainte, a ramas intact. Bine, e tupeu de crasma, ca e alcoolist, bea bautura ieftina zilnic, si pufaie pe telefoane zicand de unii, de altii: „M-o scris” sau „no, lasa ca ma ocup io de el”.

In tupeul lui de securist ratat si tradator, Avarvarei, zis si Avarie, a solicitat suma de peste un milion de lei pentru suferinţele din timpul procesului Gazeta, ahahaha, in conditiile in care cabanosul amoral fusese turnator in dosar!

Acum, iar s-a suparat. S-a suparat ca am aratat in ziar ca fi-su e un hipster leftist batran care cerseste bani pe la diverse partide, in loc sa se duca sa faca munca cinstita la Lidl.

Dupa 300 de rachie ieftina cu brifcor, Avarie inca se crede in anii ’90 cand ameninta primarii de comuna cu secrete sexuale gen ca i-au dat la secretara la buci, bucurandu-se cand instaura frica in ei. El inca mai crede ca inseamna ceva ca om pe acest pamant.

Sunt putini oameni despre care as putea spune ca, efectiv, nu mai inseamna nimic. Avarie e unul dintre ei. Ma si mir ca, la cat a baut, la cat a tradat si inselat, la cat rau a facut, Dumnezeu bunutul inca il mai lasa pe pamant.

Insa nu pierd speranta. Daca voi avea sansa sa ii supravietuiesc, nu voi rata momentul de a-i cumpara cea mai mare coroana din oras, in semn de respect, pe panglica careia sa ii scriu „De-acum, vei trada cu injerii in ceruri. Tie nu iti mai poate muri nimeni inainte! Apa fiarta in cazan iti doresc, Avarie! Semnat: Liviu Alexa.”

Sursa: Liviu Alexa – ziardecluj.ro