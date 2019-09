Clujeanul Adrian Boțog, concurent în show-ul televizat Insula Iubirii și angajat la firma de pază PP Protect, a primit condamnarea definitivă în procesul de purtare abuzivă. După ce a bătut un client al Clubului NOA din Zorilor, Boțog a primit, în final, amânarea unei pedeapse de 8 luni închisoare pe un termen de 2 ani. Inițial, el primise o pedeapsă de 1 an de zile de la Judecătoria Cluj Napoca.

El a fost trimis în judecată pentru că a bătut un client din clubul NOA care, ulterior, a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale pentru a își reveni din bătaia dată de clujenul Boțog.

„ÎN CONCRET S-A REȚINUT FAPTUL CĂ INCULPATUL BOȚOC ADRIAN DANIEL ÎN NOAPTEA DE 26/27.11.2016, ÎN JURUL OREI 02:00, ÎN TIMP CE ERA ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU LA CLUBUL NOA DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, ÎNDEPLININD FUNCȚIA DE PAZNIC ANGAJAT AL SOCIETĂȚII PP PROTECT SECURITY S.R.L., A EXERCITAT ACTE DE AGRESIUNE ÎMPOTRIVA SUBSEMNATULUI, RESPECTIV M-A LOVIT CU PUMNUL ÎN ZONA FEȚEI, CAUZÂNDU-MI LEZIUNI TRAUMATICE CARE AU NECESITAT PENTRU VINDECARE 40 – 45 DE ZILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE CONFORM CML NR 65XX/X/17XX/XX.12.2016 EMIS DE I.M.L. CLUJ NAPOCA. INCIDENTUL S-A PRODUS DIN VINA INCULPATULUI BOȚOC ADRIAN DANIEL (…) AM FOST NEVOIT SĂ URMEZ UN TRATAMENT DE RECUPERARE CHINUITOR AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ INCULPATUL MI-A FRACTURAT MANDUBULA, (…) AM SUFERIT ȘI SUFĂR DE UN TRAUMATISM FIZIC ȘI PSIHIC CA URMARE A LOVITURII ÎNCASATE DE LA INCULPAT”, A DECLARAT VICTIMA pentru ziardecluj.ro.

”În baza art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen., cu reţinerea art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă inculpatul BOŢOC ADRIAN-DANIEL, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 rap. la art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 1 an închisoare sub supraveghere pe o durată de 2 ani, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 C.pen., care se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., cu reţinerea art. 404 alin. 2 C.proc.pen. impune inculpatului obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii timp de 60 de zile, pe durata termenului de supraveghere, care se execută la Primăria mun. Cluj-Napoca sau la Parohia Ortodoxă Română a Tuturor Sfinţilor. În temeiul art. 404 alin. 2 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse, precum şi săvârşirea unei noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere conduce la revocarea suspendării şi executarea pedepsei în regim de detenţie. II. În temeiul art. 22 C.proc.pen. ia act de renunţarea părţii civile COSTIN DAN-CONSTANTIN, la pretenţiile civile de 40.000 lei daune morale formulate împotriva inculpatului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 500 de lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei sentinţei penale pentru procuror, inculpat şi persoana vătămată/partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.05.2019”, arată soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj.

