Acum mai bine de zece ani Tribunalul Specilizat Cluj a decis să-i ofere câştig de cauză vestitului Adrian Munteanu, patronul cluburilor Janis şi My Way – crâşme celebre pentru nenumăratele nereguli şi ilegalităţi, într-un proces cu proprietarii spaţiului de pe Victor Babeş închiriat de aşa-numitul Lord Janis. În mod absolut legal, ilegalul Munteanu a obţinut daune de 2.527.640,94 lei, reprezentând prejudicul stabilit anticipat. Totodată, acesta a mai obţinut 29282,48.401.85 lei reprezentând taxa judiciară de timbru şi 48.401,85 lei onorariu avocaţial.

Munteanu a arătat că, pe 21 iulie 2009, a închiriat de la firma S.C. Nera I Prod Com Impex S.R.L. un spaţiu de pe strada Victor Babeș nr. 33A. Firma S.C. Nera I Prod Com Impex S.R.L. (radiată în prezent) avea calitatea de comodatar al spațiului, reprezentanţii firmei fiind Popa Ioan și Popa Jenica. Aceștia erau și fidejusori în contract, garantând obligațiile firmei.

La momentul semnării contractului, Munteanu știa că spațiul avea o suprafață de cel puțin 1.000 mp. Dintre aceștia, 229 mp erau înscriși în Cartea Funciară, fiind în proprietatea lui Popa Ioan și Popa Jenica, în timp ce restul spațiului era neînscris în CF, având doar un drept de proprietate extratabulară. Mai mult, spațiul neînscris în CF nu fusese luat oficial în folosință de proprietari de la Primăria Cluj-Napoca, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor.

Din această cauză, Munteanu a insistat să fie inclusă în contract o clauză esențială. Aceasta obliga firma S.C. Nera I Prod Com Impex S.R.L. să depună, până la 1 septembrie 2009, documentația necesară pentru obținerea dovezii de luare în folosință a întregului spațiu închiriat. Această clauză impunea firmei o obligație de rezultat, nu doar de diligență.

Ulterior, Munteanu a susținut că nerespectarea acestei obligații a făcut imposibilă utilizarea legală a spațiului, ducând la rezilierea contractului și solicitarea despăgubirilor prevăzute în acord.

Popa Ioan și Popa Jenica au depus o întâmpinare prin care au cerut respingerea cererii de chemare în judecată. Aceștia au invocat nulitatea absolută parțială a contractului de închiriere în ceea ce privește clauza penală, susținând că aceasta nu are o cauză valabilă. De asemenea, au susținut nulitatea relativă parțială a contractului din cauza unei cauze false și nulitatea absolută a clauzei penale pe motiv de obiect ilicit.

Totodată, au solicitat respingerea cererii soţiilor Popa ca neîntemeiată și obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată. În argumentație, au afirmat că obligațiile contractuale nu au putut fi respectate din cauza unor schimbări legislative și a unor factori externi, anume incendiul produs în martie 2010, care a deteriorat grav spațiul închiriat. În plus, aceștia au acuzat reclamanta că ar fi făcut modificări neautorizate în imobil, ceea ce a împiedicat obținerea documentației necesare.

După ce a funcţionat ilegal, fără autorizațiile și avizele necesare şi a sifdat, în mai multe rânduri, controalele Poliţiei Locale, Munteanu a pus totul în cârca proprietarilor. Cel puţin hilar este că Munteanu a motivat în instanţă ca a funcţionat ilegal, fară voia lui, din cauza proprietarilor. Mai exact, pentru că spațiul închiriat nu era recepționat legal de către Popa Ioan și Popa Jenica, Primarul Boc a refuzat să elibereze lui Adrian Munteanu acordul de funcționare pentru punctul de lucru situat la adresa respectivă. Şi mai mult de-atât, a argumentat că fără acest acord, activitatea desfășurată în spațiul închiriat nu putea fi realizată legal, ceea ce l-a expus sancțiunilor contravenționale. Totuşi, lipsa acordului de funcţionare nu l-a oprit pe Munteanu să-i dea înainte nestingherit cu activitatea clubului şi să îşi terorizeze vecinii. Acesta a mai argumentat că societatea comercială Janis La Bibliotecă SRL, care a subînchiriat, cu acordul Popa Ioan și Popa Jenica, o parte din spațiu, a fost supusă unor măsuri drastice. Poliția Comunitară i-a suspendat activitatea, iar Garda Financiară a confiscat toate încasările realizate în perioada 16 mai 2010 – 11 iunie 2010. Cu sau fără recepţie, nimic nu l-a oprit pe Munteanu să îşi continue activitatea deşi, mai mult ca sigur, era conştient că funcţionează contrar legii.

Mai mult, Adrian Munteanu a realizat numeroase modificări la instalațiile de gaz și electrice și modificări interioare ale imobilului. Printre altele, a desființat casa scărilor fără acordul prealabil al pârâtului sau aviz din partea autorităților competente. De asemenea, birourile cu băi de la etajul 3 au fost eliminate, iar la etajul 4, sala de fitness și sauna au fost desființate pentru a construi o scară interioară ce ajunge pe acoperiș. În luna martie 2009, mai exact pe 28.03.2009, clădirea de pe Victor Babeş a fost cuprinsă de un incendiu. Conform inspectorilor ISU, sursa incendiului a fost un scurtcircuit electric. Spațiul amenajat de reclamantă cu lemn și stuf a luat foc, iar consecințele au fost dezastruoase, imobilul a fost distrus în proporție de 50%. Incendiul a fost produs, cel mai probabil, de improvizaţiile facute de Munteanu la instalaţiile electrice, după cum se arată şi în Raportul de expertiză tehnică Judiciară, întocmit de Radu Oprisoni:

„Cu ocazia vizitei efectuate după incendiu, am găsit o cantitate foarte mare de chiștoace de țigară aruncate sub pardoseala falsă, executată din lemn. 5.7. Cu aceeași ocazie, am observat mai multe cabluri electrice poziționate liber pe pereți sau pe tavanele construcției, în imediata apropiere a unor materiale combustibile. 5.8. Pe pardoseală se afla o mare cantitate de lumânări și resturi de lumânări. 5.9. Am obținut declarația domnului Bordeianu Marian, fost angajat, care a declarat: „Localul era decorat în felul următor: pereții cu saci și stuf, tavanele cu saci, stuf și năvoade, pardoseala cu lemn, inclusiv stâlpii și grinzile.” 5.10. Am vizionat filmările realizate în timpul incendiului de către martori, din care se poate observa că incendiul a izbucnit la partea superioară a clădirii”, relatează expertul tehnic judiciar Radu Oprisoni.

Acesta continuă arătând ce ar fi putut produce incendiul:

„În spațiul unde a izbucnit incendiul existau mai multe surse posibile care puteau constitui cauza incendiului: fumatul (respectiv chiștoace de țigări aruncate în apropierea unor materiale combustibile), instalații electrice improvizate amplasate neprotejat față de materiale combustibile (poliuretan, pânză de sac, plase textile) și surse cu flacără deschisă (lumânări amplasate în număr foarte mare în toată clădirea).

Chiștoacele de țigară reprezintă o sursă slabă de aprindere, având un flux de căldură radiat foarte mic de aproximativ 5 W. Temperatura medie a acestora este de 550-600°C, iar timpul de ardere este de 8-12 minute. Lemnul se aprinde rareori de la o țigară și doar în condiții speciale. Incendiile provocate de instalațiile electrice pot avea drept cauză efectul termic al curentului electric sau arcuri electrice (scurtcircuit sau contacte imperfecte). În cazul nostru, puteau avea loc oricare dintre cele două fenomene. Pompierii Militari au concluzionat că sursa probabilă de aprindere a fost un scurtcircuit electric, mijlocul care putea produce aprinderea fiind o vitrină frigorifică aflată sub tensiune permanentă”.

În urma sentinţei Popa Ioan şi Popa Jenica au dat faliment şi au fost obligaţi să vândă clădirea

Cel puţin ciudat este că suma totală a despăgubirilor primite de Munteanu a fost calculată pentru zece ani, până în anul 2019. Instanţa a decis astfel pentru că respectivul contract era semnat pe zece ani şi a fost luat în calcul profitul nerealizat de Munteanu. Totuşi, şi fară acest litigiu, între 2009 şi 2019 se putea întmâmpla multe, putea veni o calamitate, am trecut printr-o pandemie şi Munteanu tot nu înregistra profit. Decizia instanţei i-a neneorocit pe proprietarii spaţiului.

Executorul judecătoresc Adam Dragoș a anunțat organizarea unei licitații publice pentru vânzarea unui imobil din Cluj-Napoca. Aceasta s-a desfășurat în baza hotărâri judecătorești definitiveemisă de Tribunalul Specializat Cluj,

Debitorii au fost Popa Ioan și Popa Jenica. Aceștia au fost obligați de instanţă să plătească suma de 2.662.618,98 lei către creditoarea SC Janis Club SRL, reprezentând debitul și cheltuielile de executare, la care se adaugă cheltuielile aferente procedurii de executare. Licitația a avut loc în data de 17 septembrie 2013, la ora 14:00, la sediul Societății Civile Profesionale de Executori Judecătorești Adam & Oszoczki din Cluj-Napoca. Imobilul a fost evaluat la 611.000 euro, iar prețul de pornire la licitație este echivalentul în lei al sumei de 458.250 euro.

