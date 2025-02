Adrian Munteanu, patronul cluburilor Janis şi My Way este un nume sonor în Cluj-Napoca ce a devenit echivalent cu ilegalităţile, mişmaşurile şi modurile ingenioase în care reuşeşte să fenteze legea.

Munteanu încasează bani pe o firmă radiată

Munteanu a pus mâna pe spaţiul de pe Babeş, unde funcţionează clubul My Way, printr-o caracatiţă de firme: MORRISON CAFE SRL, HENDRIX PUB SRL, STARTBEK SRL, FREDDIE BISTRO BAR SRL, FRANK S. DISCO SRL, CLASICO DISCO PUB SRL şi PIANO CLUB SRL. Interesant este că la adresa unde sunt înregistrate aceste firme, apare că ar avea sediul, în acte, şi firma CATILINE INTERIOR DESIGN administrată de Sandu Alexandra Cătălina – asociată a lui Munteanu în cadrul firmei CLASICO DISCO PUB.

Spaţiul de pe Babeş este închiriat prin intermediul firmei CATILINE INTERIOR DESIGN, din care Munteanu a dispărut, dar pe care o conduce din umbră printr-o mână de interpuşi. Asociaţi în firmă, pe lângă administratorul Sandu Alexandra Cătălina, sunt nouă iluştri necunoscuţi: Chisalita Emilia Gabriela, Regainia Najet, Acasandrei Alexandru Sebastian Lupoian Razvan, Dreoni Miruna Anna, Bobaila Bogdan Calin, Moldovan Andrada Maria, Rezmuves Crisan Fabian. Firma Catiline, care se ocupă cu activităţi de design, deci nu are nici în clin, nici în mânecă cu crâşmele, a fost înfiinţată în anul 2020. Conform ultimelor date financiare raportate, CATILINE INTERIOR DESIGN, a înregistrat în anul 2021 o cifră de afaceri 3 213 euro, nu a încasat profit şi a adunat datorii de 2 844 euro.

Firma prin care activează în spaţiul de pe Babeş, închiriat prin CATILINE INTERIOR DESIGN este chiar CLASICO DISCO PUB. Interesant este că firma a intrat în faliment în anul 2024. În ciuda falimentului, Munteanu continuă să încaseze bani şi, pentru a ascunde evaziunea, îi incurajează pe petrecăreţi să plătească numerar.

Munteanu şi-a băgat toate firmele în faliment: Schema prin care reuşeşte să scape de datorii

În 2014, Munteanu administra peste 40 de firme cu profit de nimic. În prezent, Munteanu are 11 firme, toate radiate, în procedură de insolvenţă sau în faliment. Insolvența înseamnă că o companie nu are suficienți bani să-și plătească datoriile scadente. Dacă timp de 60 de zile nu plătește, se presupune că este insolventă. În unele cazuri, chiar dacă firma mai are bani, dar este evident că nu-și va putea plăti datoriile viitoare, se consideră că insolvența este iminentă. Insolvența este o stare în care firma nu poate plăti datoriile, iar falimentul este o etapă a insolvenței, care presupune lichidarea bunurilor și radierea firmei din registre. Procedura de insolvenţă poate fi deschisă de Debitor – dacă o firmă nu-și poate plăti datoriile, poate cere să intre în insolvență, dar trebuie să o facă în maximum 30 de zile de la constatarea problemei. Intrarea în insolvență îi oferă o protecție temporară împotriva executărilor silite și penalităților sau de Creditor – poate cere insolvența unei firme dacă are o datorie certă, de cel puțin 50.000 lei, neachitată de peste 60 de zile. Dacă instanţa constantă falimentul, datoriile devin irecuperabile. Pentru Munteanu, care a avut un noian de firme cu care a aplicat aceeaşi schemă, aceasta este o practică recurentă. E lozul câştigător prin care fentează, cu o graţie absolută, plata datoriilor către stat.

Să luăm pe rând firmele pe care le controlează Munteanu:

Piano Club SRL – faliment, 15.06.2024

Startbek SRL – faliment în 04.04.2024

Hendrix Pub SRL – faliment în 20.12.2024

Morison Cafe SRL – faliment în 06.03.2019

Frank S Disco SRL – se află sub incidenţa legii nr. 85/2014, adoptată în 2014, care stabilește regulile pentru prevenirea și gestionarea insolvenței.

Steaua Nopţii Import Export – radiată dupa 27 de ani de activitate

Vama Veche Pub SRL – activitate suspendată

Fidas Interational SRL – radiată după 27 de ani de activitate

Hot & Cold SRL – radiată după 23 de ani de activitate

Herco Impex SRL radiată după 26 de ani de activitate

Freddie Bistro Bar SRL, firmă implicată în două procese: unul cu primăria Cluj-Napoca, altul cu – activitate suspendată

Boc i-a făcut plângere penală lui Munteanu, dar procurorii l-au făcut scăpat

Pe 11 octombrie 2024, magistraţii de la Judecătoria Cluj-Napoca s-au reunit pentru a analiza o plângere depusă de Municipiul Cluj-Napoca. În fața lor se afla un caz care viza compania SC Freddi Bistro SRL, acuzată că ar fi realizat lucrări de construcție fără autorizație sau fără a respecta normele legale privind aceste lucrări.

Primăria Cluj-Napoca a atacat decizia anterioară a Parchetului, care, într-o ordonanță emisă pe 29 martie 2022, hotărâse să claseze cazul. Însă, instanța a decis că plângerea nu avea fundament, așa că a respins-o. Practic, judecătorii au confirmat soluția Parchetului și au menținut în vigoare clasarea cauzei. Decizia a fost definitivă.

În plus, pentru că Municipiul Cluj-Napoca a pierdut în instanță, judecătorii i-au impus să plătească 300 de lei drept cheltuieli judiciare către stat.

Petrecerile continuă

Munteanu îşi vede de treabă nestingherit, iar petrecerile continuă chiar sub nasul autorităților locale. Pagina de Facebook a clubului My Way vuieşte de evenimente.

Până şi petrecăreţii au mirosit evaziunea fiscală

Am sondat recenziile clubului My Way pentru a vedea ce au de spus petrecăreţii. Se pare că nici aceştia nu sunt mulţumiţi şi au mirosit că e ceva putred la mijloc:

„Intrare 40 lei. Plata cu cardul nu merge premeditat de 2 luni. Orice va spune patronul este o scuză nefondată. Nu vrea să „dea drumul” la POS. Se face evaziune pe acolo. Băuturi la 32 de lei un cocktail. 12 lei un suc. Foarte mult.

Nu poți să bei ce dorești de 40 de lei. Te condiționează la 2 shoturi de Jäger, whisky slab J&B, tequila… Nu îți oferă un vin, un cocktail sau două ape, două sucuri.

Muzica se repetă. Patronul e zgârcit. Nu vrea să angajeze un DJ.

La bar, cocktailurile se fac mai mult din apă… alcool foarte puțin…

Muzica prea tare uneori. Prețuri mult prea exagerate, intrare exagerată”, relatează un petrecăreţ.

Însă, nici răspunsul celor de la My Way nu a întârziat să apară. Răspuns în care recunosc că au propriri pe cont:

„Intrarea e doar sâmbăta și include consumație de 24 de lei. Dar cel mai important e că îți permiți să faci oamenii mincinoși fără să ai habar de nimic! Nu încasăm decât cash, pentru că avem poprire pe cont. Dacă n-ai fi corporatist, poate ai pricepe, că nu e greu deloc. Să-ți fie rușine pentru denigrarea asta din pură răutate!”, au răspuns reprezentanţii Janis.