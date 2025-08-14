Cluj-Napoca, 14.08.2025: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru sezonul de iarnă 2025-2026 și respectiv sezonul de vară 2026 cu patru noi rute internaționale: Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) și Milano Malpensa (Italia).

Astfel, odată cu debutul sezonului de iarnă din acest an, pasagerii vor putea călători de pe aeroportul clujean spre Marrakesh, prin zborurile directe Wizz Air, ce vor fi operate începând din 26 octombrie 2025, cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Din 27 octombrie 2025 vor demara de asemenea, zborurile spre Stockholm Skavsta, cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele luni și vineri, iar din 28 octombrie 2025 Wizz Air va opera zborurile spre Oslo Sandefjord Torp cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă.

Zborurile spre destinațiile Marrakesh și Oslo Sandefjord Torp sunt operate în premieră absolută pe aeroportul clujean, iar referitor la zborurile spre Stockholm Skavsta, aceastea au mai fost operate pe aeroport în anul 2017.

De asemenea, începând din primăvara anului viitor, odată cu debutul sezonului de vară 2026, respectiv din 29 martie 2026, vor demara zborurile directe spre o nouă destinație din Italia, Milano-Malpensa, operate în premieră absolută de Wizz Air de pe Aeroportul Internațional Cluj. Zborurile vor fi operate cu 4 frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică. Destinația Milano-Malpensa reprezintă a 8-a destinație din Italia disponibilă de pe aeroportul clujean.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își consolidează astfel poziția de lider regional pe piața aeroporturilor din România, oferind călătorilor din Cluj și din întreaga regiune Transilvania oportunitatea de a explora patru dintre cele mai atractive orașe din Europa și Africa de Nord.

Wizz Air este principala companie aeriană de pe Aeroportul Cluj, oferind o gamă largă de destinații care asigură conectivitatea pentru regiune. Cu prețuri accesibile și o flotă modernă, Wizz Air joacă un rol esențial în extinderea oportunităților de călătorie aeriană pe plan internațional pentru locuitorii din Cluj-Napoca și în atragerea turiștilor în inima Transilvaniei.

Noile destinații sunt disponibile în sistemul de rezervări conform următorului program:

Destinație Dată Zile de operare Program de operare Tarife începând de la Marrakesh (RAK) 26 octombrie 2025 Joi și Duminică Joi Cluj-Napoca 07:55 – Marrakesh 11:45 Marrakesh 12:20 – Cluj-Napoca 17:50 259 RON Duminică Cluj-Napoca 11:20 – Marrakesh 15:10 Marrakesh 15:45 – Cluj-Napoca 21:15 Stockholm Skavsta (NYO) 27 octombrie 2025 Luni și Vineri Luni Cluj-Napoca 12:40 – Stockholm Skavsta 14:05 Stockholm Skavsta 14:40 – Cluj-Napoca 18:00 Vineri Cluj-Napoca 12:45 – Stockholm Skavsta 14:10 Stockholm Skavsta 14:45– Cluj-Napoca 18:05 99 RON Oslo Sandefjord Torp (TRF) 28 octombrie 2025 Marți și Sâmbătă Marți și Sâmbătă Cluj-Napoca 06:00 – Oslo Sandefjord Torp 07:45 Oslo Sandefjord Torp 08:20 – Cluj-Napoca 12:00 99 RON Milano Malpensa (MXP) 29 martie 2026 Luni, Miercuri, Vineri și Duminică Luni, Miercuri, Vineri și Duminică Cluj-Napoca 12:50 – Milano Malpensa 13:55 Milano Malpensa 14:30 – Cluj-Napoca 17:30 99 RON

Observație: Orarul de zbor reprezintă orele locale de aterizare/decolare.

Pentru bilete și rezervări accesați www.wizzair.com

Domnul Viorel Federiga, Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj, a precizat cu această ocazie: „Aceste 4 destinații îndelung solicitate de la Cluj-Napoca și anunțate astăzi, consolidează poziția aeroportului în regiune drept principală poartă aeriană a Transilvaniei. Dorim mult succes operatorului aerian Wizz Air și la cât mai multe anunțuri de acest fel, pentru Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.”

Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: „Extinderea rețelei de rute rămâne în continuare o permanentă preocupare a managementului aeroportuar. Colaborarea de peste 18 ani cu compania aeriană Wizz Air a fost mereu orientată spre a oferi pasagerilor noștri multiple opțiuni de călătorie. Noile rute operate în premieră absolută Marrakesh, Oslo Sandefjord Torp și Milano Malpensa precum și reluarea celei operate anterior, Stockholm Skavsta, sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun de a răspunde nevoilor crescânde ale pasagerilor și de a susține dezvoltarea economică și turistică a regiunii. Wizz Air demonstrează că este una dintre cele mai puternice companii aeriene europene şi împreună reușim să oferim clujenilor şi pasagerilor noştri peste 40 de destinaţii din Europa și Africa de Nord. ”

Doamna Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Suntem mândri că ne-am consolidat și mai mult prezența în România în această vară și că putem anunța acum introducerea a încă patru conexiuni din Cluj-Napoca. Aceste rute adăugate către destinații din întreaga Europă și nu numai evidențiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăți conectivitatea, de a sprijini creșterea regională și de a oferi și mai multe opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri clujeni. Ghidați de strategia «Customer First Compass», rămânem dedicați extinderii rețelei noastre, asigurând în același timp servicii fiabile, eficiente și de înaltă calitate în cadrul operațiunilor noastre”

În prezent, Wizz Air oferă 40 de destinaţii spre 19 ţări de pe Aeroportul Internațional Cluj, dar pasagerii au posibilitatea de a alege pentru călătoriile lor una dintre cele peste 50 de destinații regulate, spre aproximativ 20 de țări din Europa și Orientul Mijlociu.

Precizăm că în sezonul de iarnă al acestui an, Wizz Air va relua operarea zborurilor spre Billund (Danemarca), începând din 27 octombrie 2025, cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de luni și vineri. De asemenea, tot din 27 oct 2025, se vor relua și zborurile spre Tel Aviv (Israel), cu 3 frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Detalii și rezervări accesând link-ul www.wizzair.com.

Aeroportul Internațional Cluj – Partenerul călătoriilor tale!

Alte informaţii utile despre noile destinaţii

Marrakesh supranumit adesea „Orașul Roșu” datorită clădirilor sale construite din cărămizi de argilă de culoare roșiatică – o caracteristică distinctivă a arhitecturii sale – este o destinație fascinantă, un amestec vibrant de culori, arome și sunete, unde tradiția se împletește armonios cu modernitatea. Aeroportul Marrakesh Ménara reprezintă al doilea cel mai aglomerat aeroport din Maroc și se află la 6 km de centrul orașului. Marrakesh este considerat un important centru pentru turism, unde se regăsesc cele mai importante obiective turistice, precum: Medina – orașul vechi fortificat, Jemaa el Fnaa – piața centrală a orașului, un loc de o efervescență continuă, Palatul Bahia, care impresionează prin eleganță și rafinament, Grădinile Majorelle, Moscheea Koutoubia – simbolul Marrakesh-ului și multe alte obiective turistice de interes.

Stockholm, capitala Suediei, este considerat Perla Scandinaviei și principala bijuterie a Europei de Nord. Orașul este situat pe paisprezece insule verzi, scăldate de apele Mării Baltice. Istoria orașului datează de aproape opt secole, iar în acest timp orașul a devenit o adevărată comoară, unde muzeele și galeriile antice, bisericile și palatele alternează cu parcurile înflorite și piețele pietruite. Aeroportul Stockholm Skavsta este al 4-lea ca mărime din Suedia și este situat la 100 km sud de Stockholm.

Oslo, capitala Norvegiei vă invită să descoperiți cele mai mari atracții, cum ar fi: Parcul de sculptură Vigeland, Muzeul Norvegian de Istorie Culturală, Muzeul Navelor Vikinge, Muzeul Navelor Polare Fram, Cetatea și Castelul Akershus și Opera Națională din Oslo. Înconjurat de munți și mare, acest oraș compact, plin de cultură și divertisment, este singura capitală europeană în care se poate merge în drumeții, se poate face canotaj, schia și naviga fără a părăsi deloc orașul. Aeroportul Oslo Sandefjord Torp este situat la aproximativ 110 km Sud-Vest de capitala Oslo.

Milano, capitala Regiunii Lombardia, este un oraș avangardist și reprezintă un paradis al cumpărăturilor, fotbalului, operei și a vieții de noapte. Este cel mai important centru financiar din Italia și este al doilea cel mai populat oraș din țară. De asemenea, Milano este renumit pentru impunătorul său Dom, Castelul Sforza sau Teatrul Scala. Aeroportul Milano Malpensa este cel mai mare aeroport ce deserveşte oraşul Milano și al doilea cel mai aglomerat aeroport din Italia pentru traficul internațional de pasageri. Aeroportul este situat la aproximativ 48 km de centrul orașului Milano.

***

Biroul de presă