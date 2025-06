Un parteneriat de afaceri care a funcționat timp de peste cinci ani între două firme clujene s-a rupt brusc în 2019, când una dintre părți a refuzat să mai plătească marfa primită. Firma SC CO FOREST SRL, cu sediul în Negreni, a dat în judecată SALICE COMPROD SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, cerând plata a 105.750 lei, reprezentând contravaloarea a patru transporturi de cherestea livrate în perioada februarie-martie 2019. SALICE COMPROD a invocat, în apărarea sa, motive ce par cusute cu aţă albă.

Ping-Pong juridic între SC CO FOREST şi SALICE COMPROD

Potrivit acțiunii civile depuse la Judecătoria Cluj-Napoca, cheresteaua livrată – stejar și gorun – a fost recepționată fără obiecții de către SALICE COMPROD. Facturile au fost semnate și ștampilate de reprezentanții firmei beneficiare, iar marfa a fost descărcată direct în curtea acesteia.

Lovitura a venit abia după cinci luni, când SC CO FOREST a transmis o somație de plată prin executorul judecătoresc Stolenan Diana. Răspunsul Salice Comprod a fost neașteptat: firma clujeană susține că marfa livrată s-a deteriorat între timp, prezentând „crăpături” care ar fi împiedicat prelucrarea. Mai mult, reprezentanții SALICE COMPROD au afirmat că ar fi transmis încă din aprilie 2019 o notificare prin care cereau ca lemnul să fie ridicat, lucru ce nu a putut fi dovedit în faţa instanţei.

Relațiile comerciale între cele două firme ar fi început în 2017, perioadă în care Salice susține că a achiziționat cantități semnificative de materii prime, achitând toate sumele datorate la timp. În lunile februarie și martie 2019, Salice afirmă că a cumpărat de la CO FOREST materii prime care s-au dovedit complet neconforme cu specificul activității sale de producție.

Conform reprezentanţilor CO Forest, materialele prezentau vicii majore – crapături și fisuri în profunzime, vizibile atât pe fețe, cât și pe canturi – care ar fi făcut imposibilă utilizarea acestora în producția de mobilier. Salice susține că a informat imediat furnizorul despre probleme, notificând în repetate rânduri imposibilitatea de a prelucra marfa livrată.

Cheresteaua fusese livrată în stare verde, motiv pentru care ar fi fost depozitată în aer liber pentru uscarea naturală timp de aproximativ două luni. La momentul introducerii în procesul de producție, ar fi fost constatate deficiențele menționate. Administratorul CO FOREST ar fi fost informat telefonic în 18 martie 2019 și ar fi promis că va participa la recepția mărfii, dar nu s-a mai prezentat, invocând probleme personale.

În 28 martie 2019, Salice susţine că a întocmit un proces-verbal de constatare a neconformităților, semnat de angajații Has Sorin și Nagy Steluța, în care se menționa că marfa „nu corespunde calitativ clasei A, așa cum a fost comandată” și se solicita ridicarea acesteia. Conform reprezentanţilor Saleice Comprod, CO FOREST nu a dat curs solicitării, astfel că o nouă notificare ar fi fost transmisă în 18 aprilie 2019, prin care Salice a reiterat că marfa este inutilizabilă și a cerut din nou ridicarea acesteia și stornarea facturilor.

Ulterior, administratorul Viorel Săracut ar fi transmis că există un potențial client pentru lemnul respectiv, dar că acesta ar dori ca marfa să fie uscată profesional de Salice. Compania susține că a efectuat procedura de uscare, care a durat circa două luni, și că în luna august 2019 a informat CO FOREST că lemnul poate fi ridicat, însă nu există niciun act oficial în acest sens.

Ulterior, în 18 septembrie 2019, CO Forest a trimis o somație de plată prin executorul judecătoresc Diana Stolnean, cerând achitarea valorii mărfii.

Deși Salice susține că uscarea cherestelei ar fi fost finalizată încă din luna august 2019, e cel putin interesant că factura aferentă cantității de 47 mc – în valoare de 7.050 lei – a fost emisă abia la 4 luni distanţă, în data de 10 decembrie 2019. În aceste condiții, CO FOREST pune sub semnul întrebării buna-credință a firmei Salice, care, deși pretinde că marfa era gata de ridicare, a întârziat aproape patru luni emiterea facturii. Un alt fapt straniu care atrage atentia asupra credibilităţii afirmaţiilor reprezentanţilor SALICE COMPROD poate fi considerat acela că nu au facut dovada în instanţă că au fost nevoiti sa cumpere o marfa inlocuitoare, la aceeasi calitate, de la un alt furnizor.

CO FOREST demontează apărarea firmei SALICE COMPROD

În replică, CO FOREST susține că cererea făcută de Salice Comprod, prin care aceasta solicită instanței să constate că a efectuat operațiuni de uscare a lemnului, nu este admisibilă.

Relațiile comerciale dintre cele două părți există de peste 7 ani, iar în tot acest timp nu au fost probleme legate de respectarea obligațiilor contractuale nici din partea CO FOREST, nici din partea Salice Comprod. Din 2017, CO FOREST a livrat cherestea de stejar către Salice Comprod, iar înainte, timp de câțiva ani, a comercializat lemn de fag, fără incidente.

Salice Comprod susține că marfa livrată ar fi avut defecte importante, însă aceasta a fost primită fără nicio obiecție, iar facturile au fost semnate și ștampilate. Este greu de crezut că o companie cu experiență de peste 20 de ani în producția de lemn ar accepta și ar semna facturi pentru o marfă cu defecte serioase, cum ar fi crăpături și fisuri adânci. Chiar Salice Comprod recunoaște că cheresteaua a fost primită în stare verde și a fost lăsată afară pentru uscarea naturală timp de două luni.

După ce marfa a fost recepționată fără probleme, modul în care Salice Comprod a ales să o usuce nu este responsabilitatea CO FOREST. Furnizorul nu este vinovat dacă Salice Comprod a lăsat lemnul la uscat în soare sau a folosit altă metodă.

Salice Comprod cere acum instanței să constate că ar fi făcut operațiuni de uscare la cererea expresă a CO FOREST, dar această cerere nu are temei. După cum susţin reprezentanţii firmei CO FOREST, aceştia nu au comandat niciodată servicii de uscare și nu a transportat cheresteaua pentru a fi uscată. Nu există niciun contract care să certifice acest aspect între părți. Mai mult, factura depusă de Salice Comprod nu precizează cantitatea sau detalii despre lemnul livrat, ci doar menționează „manoperă uscare”, fără legătură cu livrările CO FOREST.

Totodată, Salice Comprod susține că lemnul ar fi fost livrat în martie 2019 și ar fi avut defecte, deși livrările au început încă din februarie. Dacă ar fi existat astfel de defecte grave, este greu de crezut că o companie cu experiență ar fi lăsat lemnul afară la uscat aproape 10 luni.

Referitor la notificări, CO FOREST afirmă că notificarea din aprilie 2019 nu a fost niciodată comunicată, iar în lunile martie, aprilie și august 2019 nu au existat discuții privind restituirea sau uscarea lemnului.

La 18 septembrie 2019, CO FOREST a somat Salice Comprod să plătească suma datorată în termen de 15 zile. Abia atunci, Salice Comprod a invocat pentru prima dată că lemnul ar fi crăpat după două luni și ar fi devenit imposibil de prelucrat.

CO FOREST subliniază că gestionează profesional materialele lemnoase și deține un uscător specializat, astfel că nu poate fi considerată responsabilă pentru uscarea lemnului. Aşadar, administratorul CO FOREST menţionează că nu a comandat niciodată servicii de uscare către Salice Comprod.

Astfel, devine evident că societatea CO FOREST și-a îndeplinit corect obligațiile contractuale, livrând cherestea care a fost primită fără obiecții, descărcată în curtea Salice Comprod, iar facturile au fost semnate și plătite, inclusiv după data la care Salice Comprod invocă probleme.

Interesant este Salice nu e la prima abatare în ceea ce priveste depozitarea de lemn si a mai fost prinsa cu cantitati de lemn de provienienţă nelegală de-a lungul timpului.

Garda Forestieră a descoperit nereguli la depozitul firmei SALICE COMPROD

La finalul anului trecut, Garda Forestieră Cluj și IPJ Cluj au efectuat un control la punctul de lucru din Huedin al societății SC SALICE COMPROD SRL. Verificarea a fost făcută la cererea poliției – mai exact, a Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică.

Inspectorii au comparat stocurile de cherestea aflate fizic în depozit cu cele înregistrate în sistemul electronic SUMAL 2.0. Rezultatul? Aproape 7 metri cubi de cherestea de fag fără acte. Mai exact, 6,808 metri cubi de lemn fără proveniență legală.

În urma descoperirii, autoritățile au întocmit un proces-verbal de control, un proces-verbal de sancționare și un proces-verbal de confiscare. Firma a fost amendată cu 5.000 de lei, iar cheresteaua a fost confiscată pe loc.

Citeşte şi: