Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda a trimis în instanță dosarul penal în care sunt cercetate trei persoane, acuzate că ar fi tăiat și furat arbori, fără nicio bază legală. Dosarul a fost înregistrat în 26 iunie (4039/328/2020) și urmează să primească termen de judecată.

”La data de 4 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii au reţinut pentru 24 de ore trei bărbați, de 34, 44 și 46 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fapte prevăzute și pedepsite de Codul penal.

În fapt, bărbatul de 44 de ani, din comuna Viișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori este bănuit că, la data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 19.00, ar fi tăiat fără drept un număr de 3 arbori de esență – stejar, dintr-o zonă împădurită, situată în comuna Luna, județul Cluj, pe care i-ar fi sustras împreună cu ceilalți doi bărbați.

Bărbații de 34 și 46 de ani, din comuna Luna, respectiv Câmpia Turzii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt de arbori.

Polițiștii au efectuat percheziții la imobile ale celor trei, ocazie cu care au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv 2 autoturisme, 1 platformă auto, un motofierăstrău și suma aproximativă de 4739 de lei și 400 de euro.

În cauză a fost creat un prejudiciu în valoare de peste 11.000 de lei.”, a transmis IPJ Cluj, în 5 iunie 2020.

Cei trei acuzați sunt: Căpușan Cristian Ioan (patronul terasei ”Stejarii” din Urca), Pruneanu Cristian (om de afaceri din Câmpia Turzii) și Andreșel Daniel Sabin.

Patronul de la terasa ”Stejarii” din Urca, Cristian Căpușan, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în 5 iunie 2020, fiind acuzat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. În prezent, el este în Centrul de Arest Preventiv Alba.

”În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2, raportat la art. 223 alin. 2 din Codul de procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda şi în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului C C I , pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) C.pen., şi furt de arbori, prev. de art. 109 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) C.pen. pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 05.06.2020 până la data de 04.07.2020 inclusiv. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.06.2020, ora 15.38”, se precizează în încheierea finală a camerei de consiliu nr 75/2020, a Judecătoriei Turda.

Înainte de asta, Cristian Căpușan și un alt om de afaceri din Câmpia Turzii, Cristian Prunean, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, conform RefleqtMedia.

Cristian Căpușan mai are un dosar penal pe rol, la Parchetul Turda!

Cristian Căpușan, patronul de la Terasa ”Stejarii” din Urca, a fost prins că a braconat căprioare. Nu mai puțin de 16 căprioare s-ar fi găsit în congelatorul acestuia, în urma descinderii făcute.

”În urmă cu câteva zile, Călin Căpușan din Câmpia Turzii a fost prins că a braconat căprioare, potrivit unor surse. Polițiștii au găsit la domiciliul acestuia 16 căprioare aflate în congelator și au fost ridicate documente și alte bunuri, printre care și un stick de memorie unde erau imagini video de la camerele de supraveghere de la domiciliul acestuia. Surpriza a fost când pe înregistrările respective au fost descoperite petreceri la care au participat polițiști din Câmpia Turzii în plină pandemie de coronavirus”, scrie Gazeta de Cluj.

Reprezentanții IPJ Cluj au refuzat să facă orice comentariu pe acest subiect.

”Nu putem să vă oferim niciun fel de informație în acest moment pentru că toate documentele și bunurile au fost ridicate conform procedurii. Cauza se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, iar la finalul anchetei, vom transmite informații printr-un comunicat de presă”, ne-au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Patronul Terasei Stejarii spune că nu este nimic adevărat! „Nu este adevărat nimic. Nici partea cu braconajul și nici cu faptul că aș fi avut terasa deschisă în timpul pandemiei. Nu era rău deloc dacă aveam 16 căprioare în congelator).”, a declarat acesta pentru RefleqtMedia, la finalul lunii mai, fără să dea vreo explicație despre dosarul penal existent la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, dar și despre descinderea care a avut loc la locația sa, de unde s-au ridicat mai multe probe.