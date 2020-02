Proiectul de lege privind organizarea activitatii agentilor imobiliari a fost inregistrat la Senat si propune pedepsirea agentului si proprietarului pentru vanzarea unui imobil cu defecte ascunse.

Proiectul a fost initiat de trei parlamentari liberali, printre care se numara si Florin Roman, si prevede pregatirea persoanelor care doresc sa profeseze in acest domeniu astfel: insusirea notiunilor unui curs de 6 luni, dintre care 3 luni presupun practica si promovarea unui examen care va fi dat in fata unei comisii alcatuite din 5 membri ai Agentiei Nationale pentru Calificari.

Persoanele care doresc sa dea examenul in cauza trebuie sa nu prezinte istoric de condamnare definitiv pentru infractiuni savarsite cu violenta, pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni de fals si, de asemenea, sa absolve cursul de pregatire pus la dispozitia agentilor imobiliari.

Proiectul de lege mentioneaza faptul ca “reatestarea agentilor imobiliari se face o data la 2 ani, pe baza unei verificari in domeniu”, precum si faptul ca neprezentarea la reatestare duce automat la pierderea dreptului de a profesa.

Dupa obtinerea diplomei si plata unei taxe, agentul se va inscrie in Registrul National Electronic al Agentilor Imobiliari care va fi gestionat de Ministerul Justitiei.

Dupa cum prevede proiectul de lege, in desfasurarea activitatii lor, agentii imobiliari vor raspunde disciplinar, administrativ, civil sau penal, in functie de caz, iar in cazul vanzarii unui imobil cu vicii ascunse, acestia vor raspunde in solidar cu proprietarii bunului in cauza: “Titularii drepturilor asupra imobilului au obligatia de a prevedea in contractul de intermediere eventualele vicii ascunse ale imobilului, cunoscute de acestia. Agentii imobiliari raspund solidar delictual cu acestia, daca nu au comunicat persoanei interesate viciile ascunse ale imobilului, mentionate in contractul de intermediere”.

Printre viciile ascunse ale unui imobil se numara: umezeala, poluare, miros, pericol de inundatii sau surpari, surse de zgomot, organizarea in apropiere a unor manifestari populare periodice, istoricul terenului sau al cladirii si posibile dezavantaje ale vecinatatilor.

Sabina Popescu