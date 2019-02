Florin, un tânăr în vârstă 18 ani din localitatea Aghireş-Fabrici aşteaptă, pe coridoarele I.M.L.Cluj, să fie invitat în cabinetul de consultaţii al instituţiei medicale. Este însoţit de părinţii săi şi e evident, după urma loviturii de la orbita ochiului drept: tânărul a fost distrus în bătaie! Părinţii săi mărturisesc faptul că l-au adus I.M.L. după o şedere de şase zile în clinică, tocmai ca să îndeplinească formalităţile necesare în vederea eliberării unui certificat medico-legal. Apoi, victima începe să îmi relateze o poveste de domeniul absurdului, intrigată că o asemenea păţanie i s-a putut întâmpla tocmai ei! Uitând, desigur, că în ultima vreme România a ajuns patria unor evenimente care în alte părţi sunt de domeniul absurdului!

Interpelat, Florin mărturiseşte că marţea trecută afla în localitatea Aghireş-Fabrici şi se îndrepta, liniştit – cu căştile în urechi şi cu ochiul pe telefonul mobil, pe care-l ţinea în mână – spre locuinţa iubitei lui, vorbind în tot acest timp cu aceasta. „Brusc, mă trezesc blocat de unu`, poreclit Piciu – în vârstă de 16 ani, cunoscut ca şi consumator şi vânzător de substanţe interzise – şi de un prieten al lui, în vârstă de vreo 19 – 20 de ani, care tocmai a ieşit din puşcărie. Fără măcar să-mi zică ceva, Piciu şi-a pus un pumnal-rozetă în mână şi m-a lovit cu el, direct în ochiul drept. Nu mi-a spus un singur cuvânt, iar eu am leşinat şi m-am prăbuşit la pământ. M-au trezit, după câteva minute, câţiva oameni mai în vârstă. „Hai sus, că i-am fugărit pe ăştia”- mi-au spus ei. Şi pentru că n-am putut să mă ridic, au chemat poliţia şi salvarea. Poliţiştii au fost primii veniţi la faţa locului, iar imediat după ei a apărut şi ambulanţa”, relatează băiatul. Apoi continuă: „De acolo am fost dus la U.P.U.Cluj-Napoca şi după ce medicii mi-au acordat primul ajutor – am fost transferat la Clinica de Neurochirurie unde am fost consultat, la cap, cu instrumente specializate. Apoi am ajuns la Clinica de Chirurgie Maxilofacială, lângă Parcul Central, şi după ce medicii s-au hotărât ce să facă, m-au mutat imediat la clinica similară de pe Moţilor. Am fostoperat, iar medicii mi-au instalat o placă de titan sub ochi şi mi-au reparat, de asemenea, nasul, care era mutat de la locul său”. Nu-şi încheie fraza şi tânărul este invitat în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Se întoarce repede, cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între 25 şi 28 de zile de îngrijiri medicale…

Punctul de vedere la I.P.J.Cluj

„În cauză, s-a întocmit dosar penal cu autor cunoscut. Se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.