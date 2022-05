Agista, fond de investiții alternative în curs de autorizare care accelerează IMM-urile locale prin piața de capital, parte a Impetum Group, achiziționează un pachet minoritar de 15% în compania românească Eplus Smart Energy (Eplus), ce furnizează servicii de management al energiei, de la citire contoare de energie electrică și gaz, analiza și eficientizarea datelor la implementarea proiectelor de contorizare inteligentă, completate de soluții de automatizare și digitalizare a proceselor industriale și soluții de creștere a eficienței energetice pentru toate tipurile de clienți. Aceasta este prima tranzacție în acest sector de activitate.

„Eplus Smart Energy este o companie românească care a crescut organic pe piața de servicii energetice casnice și non-casnice și care a demonstrat că este un business robust într-o piață din ce în ce mai competitivă. Agista a decis să investească în Eplus Smart Energy deoarece compania dezvoltă soluții de gestionarea eficientă şi responsabilă a consumului de energie la cele mai înalte standarde, un obiectiv economic necesar mai ales în contextul actual când importanța protejării mediului și a sustenabilității angajează țările lumii și companiile către o economie circulară. Prin tichetul investit, Agista acționează ca un investitor ancoră validând astfel potențialul energiei sustenabile și a proiectelor pe care compania intenționează să le dezvolte în direcția reducerea amprentei de carbon în sectorul energetic din România”, a declarat Nicolae Kovacs, CEO, Agista.

„Ne bucurăm de concretizarea parteneriatului cu Agista și sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm soluții și servicii dedicate companiilor și consumatorilor români, prin care aceștia au posibilitatea să devină mai eficienți din punct de vedere energetic. Suntem pregătiți să le fim alături clienților noștri în procesul lor de transformare, în contextul actual în care se pune accent pe direcții de sustenabilitate și de digitalizare. Ne propunem să le oferim clienților noștri mai multe resurse și mai mult timp pentru a se putea preocupa de dezvoltarea propriilor afaceri, de aceea ne considerăm un partener al clienților noștri cu care ne unim eforturile și avem obiective comune de dezvoltare”, a declarat Frank Hajdinjak, CEO, Eplus Smart Energy.

Odată cu adoptarea Pactului Verde European care are ținte ambițioase la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene în privința reducerii amprentei de carbon, recentele turbulențe de pe piețele energetice din Europa sau efectele conflictului din Ucraina, toate acestea influențează strategia României în sector energetic pe termen mediu și lung. Chiar dacă România are un ușor avans din perspectiva ponderii energiei din surse regenerabile față de media Uniunii Europene, țara noastră mai are de făcut pași în această direcție. Astfel, prin tranziția către energie verde, automatizare și consum responsabil din partea tuturor consumatorilor, România are șansa de a face pași importanți în direcția decarbonării sectorului energetic românesc cu scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică.

„Prin această investiție, Agista intră în Consiliul de Administrație a Eplus Smart Energy având un rol activ, poziție din care se va preocupa de principiile de guvernanță corporativă, de eficientizarea proceselor și activităților grupului. Am găsit în cadrul grupului o echipă profesionistă cu expertiză în domeniu și care dispune de resursele interne necesare pentru scalarea soluțiilor, devenind un jucător important în domeniu. Alături de echipa Eplus vom parcurge în perioada imediat următoare drumul către listarea la bursa, în vederea accelerării proiectelor derulate și pentru a duce compania la următorul nivel de dezvoltare, prin inițierea unor proiecte noi”, completează Aurel Podariu, Senior Investment Manager Agista.

Lansat recent, Agista este primul fond de investiții în curs de autorizare din România, cu focus pe piața AeRO, care sprijină IMM-urile locale să se listeze la bursă, finanțează și accelerează creșterea acestora prin intermediul pieței de capital. Core business-ului este format din investiții de tipul PRE-IPO/PPO și în acțiunile listate ale companiilor cu potențial. Achiziția unui pachet minoritar în compania românească Eplus Smart Energy respectă politica de investiții de a identifica și accelera potențialul de scalare al unei companii, fiind totodată alături de antreprenor în deciziile strategice pentru a susține dezvoltarea companiei prin expertiză complementară (financiară, administrativă, resurse umane, comunicare, piață etc.).

În anul 2021, grupul Eplus a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 80 milioane de lei, în creștere cu 31% față de 2020, datorită proiectelor dezvoltate. Din grupul EPLUS, mai fac parte alte 3 companii, Eplus Automation, Eplus Laboratory și Eplus Smart Energy. Companiile din cadrul grupului furnizează servicii de monitorizare, prelucrare și colectare date din teren, control, verificare a calității și conformității activităților de citiri contoare de gaz și contoare electrice, implementare contorizare inteligentă, verificare metrologică a contoarelor, administrare grupuri de măsură și servicii de automatizare și digitalizare ale proceselor industriale.

Despre Agista

Agista este primul fond de investiții românesc în curs de autorizare care accelerează IMM-urile locale, dedicat pieței AeRO,prin instrumentele pieței de capital. Agista este un brand Impetum Group, grupul românesc format din reunirea celor 4 brand-uri: CITR, liderul pieței de insolvență din România cu 20 de ani de experiență în management de criză, ROCA Investments, private equity care urmărește consolidarea și scalarea IMM-urilor, ROCA X, venture capital destinat start-up-urilor disruptive din piața de tehnologie și, Agista, fond de investiții în curs de autorizare care scalează IMM-urile locale prin piața de capital. Impetum Group reprezintă un ecosistem antreprenorial românesc care pune laolaltă capital, management și resurse. Agista Investments este în curs de autorizare de către ASF drept fond de investiții alternative, de tip închis, cu capital privat, destinat investitorilor profesionali.

Despre Eplus Smart Energy

Eplus Smart Energy este un grup antreprenorial românesc din domeniul energiei, specializat în dezvoltarea și furnizarea de servicii și soluții energetice inovatoare. Compania oferă servicii de management al energiei precum monitorizare, prelucrare și colectare date din teren, control, verificare a calității și conformității activităților de citiri contoare de gaz și contoare electrice, verificare metrologică a contoarelor, alături de management al contorizării inteligente, automatizare si digitalizare ale proceselor industriale dar și soluții de eficiență energetică. Eplus Smart Energy are prezență națională, cu peste 400 de angajați care își desfășoară activitatea în 27 de puncte.