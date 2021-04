Tradițional, în agricultură, pentru a pregăti terenul pentru semănat sunt folosit sapele și hârelețele, dar aceste unelte consumă timp și energie. Un motocultor profesional te poate ajuta să îți pregătești terenul agricol mult mai repede și cu mai puțin efort, indiferent de dimensiunea sa.

Motocultorul este o mașinărie care are la bază o transmisie formată dintr-un ansamblu în formă de melc, cu lanț și o cutie de viteze. Această mașinărie este folosită pentru mărunțirea diferitelor tipuri de sol pentru un timp mai îndelungat comparativ cu alte utilaje agricole. Accesorile care se atașează cu ajutorul unei tije, pot ajuta la pregătirea terenului pentru însămânțare, bilonare sau presare. În general motocultoarele sunt dotate cu sisteme antivibrații pentru a reduce durerile de cap care au fost raportate de unii fermieri.

Care sunt criterile după care se cumpără un motocultor?

Dimensiunile operabile asupra solului fac de departe diferența atunci când vine vorba de achiziționarea motocultoarelor, iar în acest caz cu siguranță v-ar interesa până la ce dimensiuni operabile se poate acționa atât din punct de vedere al lățimii cât și al adâncimii.

În cazul în care terenul dumnevoastră este unul de dimensini mari, cel mai potrivit ar fi un motocultor care poate ajunge la lățimi cât mai mari. În general se pot găsi motocultoare care pot ajunge și la 140 cm lățime, pe când cele semi-profesionale și pentru hobby ajung doar la 80-100 cm. Pentru a asigura mobilitatea motocultorului, aceastea sunt dotate cu roți de dimensiuni considerabile, 400 x 8. Cauciucurile cu care vin dotatea roțiile sunt făcute din același tip de cauciuc ca cel de la mașini, oferind posibilitatea să treacă peste sol umed și teren accidentat fără a înâmpina probleme.

Cele mai bune firme carea poduc motocultoarea sunt Honda, Sep, Ruris, Bronto sau O-mac. Motorele produse de aceste firme sunt construite cu o tehnologie aparte.

Care sunt beneficiile unui motocultor?

În perioada în carea trăim timpul și sănătatea sunt esențiale. Pe vremuri fermieri trebuiau să lucreze terenul de mână, să stea pe câmp, inclusiv în zilele în care căldura este dogoritoare. De asemenea, înaintând în vărstă și lucrând câmpul toată viața, pot apărea anumite probleme de sănătatea care pot fi evitatea cu succes cu ajutorul unui motocultor.

Printre cele mai importante beneficii ale unui motocultor sunt viteza de lucru, eficința, aerarea solului și te poatea ajuta să distrugi buruieniile și dăunătorii care îți pot afecta cultura.

Cum se alege motocultorul potrivit pentru terenul și nevoile tale?

Tipul de motocultor se alege deobicei pe baza dimensiunii terneului care urmează să fie prelucrat. Pentru terenuri sub 10.000 mp cele mai bune opțiuni sunt motocultoarele hobby și semi-profesionale. Pentru terenuri cu suprafețe mai mari de 10.000 mp sunt recomandate motocultoarele profesionale.

Motocultorul Hobby este acea masina care se bazează pe o transmisie melcată sau una ce are la bază distribuția cu lanț ce ajută la funcționalitatea frezelor. Acest tip de motocultor are o lățime de lucru de până la 90cm, însă dezavantajul său este că se folosește doar pe suprafețe mici de la 1000 până la 5000 mp.

Motocultoarele semi-profesionale sunt acele mașinării care sunt capabile de mai mult. La acestea își face simțită prezența în schema tehnică cutia de viteze. Lațimea în lucru a frezelor poate atinge 100 cm, iar adâncimea de fixare ajunge la o dimensiune de până la 22cm. Avantajul acestor tipuri de motocultoare se bazează pe tipul de fixare al cuțitelor care se fac de-a lungul unei bări, ideal pentru a opera cu succes orice suprafață.

Mai mult, cutia de viteze prezintă și alte avantaje ce se raportează la atașarea diferitelor accesorii pentru operațiuni agricole de înaltă precizie, iar treptele sale ajută chiar și la economisirea de carburant mai ales când este folosit un plug. Aceste tipuri de motocultoare pot fi folosite pe suprafețe de până la 10 000 mp și sunt de departe o soluție ideală pentru terenurile de dimensiuni mici sau medii.

Motocultoarele profesionale sunt cele cu care poți lucra terenuri cu adevărat mari și unde implicit este vorba și de anumite sume de bani. Construcția sa unică ce se bazează pe circuitul transmibil între cutia de viteze și freză cu ajutorul pinioanelor conice ajută la operarea pe cele mai dure suprafețe într-un timp record. Motocultoarele profesionale sunt special contruite pentru a fi rezinte la diferite tipuri de soluri, frezele sunt produse din oțel de calitate care garantează longevitatea aparatului. Adancimea de lucru poate ajunge până la 25 cm, iar accesoriile ce vin la pachet cu aceste tipuri de motocultoare ajută la bilonare, semănat, sau pregatirea solului pentru însămânțare.

Aspectele de care trebuie să ți cont ca să alegi cele mai bune motocultoare profesionale

Firma care produce motocultorul este vitală pentru diferanța dintre motoare. În momnetul de față cele mai bune motoare sunt produse de Loncin sau Kama. În România putem găsi unele modele făcute tocmai pentru un consum redus de combustibil. Honda, Ruris sau O-Mac sunt firmele care sunt fruntașe în acest domeniu.

Lâțimea frezelor și poziționarea lor este și ea importantă. Cu cât frezele sunt mai late, cu atât mai bine pentru prelucrarea solului. Dimensiunea și poziționarea lor poate să decidă de câte ori trebuie să treci peste acceași bucată de teren până să ajungi la rezultate satisfăcătoare.

Accesoriile și confortul sunt urmărite și ele ca criteri de alegere a celui mai bun produs. În momentul în care dai o sumă de bani pe un motocultor este și normal să urmărești confortul pe care acesta ț-il poate oferi. De obicei mânerul este reglabil din mai multe direcții pentru a fi ajustabil pentru orice persoană. Accesorile sunt și ele importante. Aceastea aduc un plus funcționalității, se poate atașa plugul, rarita, semănătoarea, remorca sau cultivatorul.

Întreținerea este cea care face un motocultor să dureze și să nu consume prea mulți bani pentru consumul de combustibil. Aici avem de departe in discutie combustibilul si cantitatea de ulei din baia de ulei, insa nu trebuie sa ne facem griji deoarece majoritatea motocultoarelor profesioniste au functie eco si ajuta la economisirea combustibilului. Cele mai bune motocultoare au un consum redus de doar 0.6-0.8l/h, iar diferiti senzori atasati la motor va pot atentiona cand cantitatea de ulei s-a redus considerabil. Mai mult, frezele dispun in marea majoritate a cazurilor de functie de auto-ascutire astfel incat uzura sa nu fie adusa in discutie in nici un moment.