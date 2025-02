Averile rectorilor universităților din Cluj-Napoca oferă o imagine clară a modului în care funcțiile de conducere în mediul academic pot aduce nu doar prestigiu, ci și stabilitate financiară. În timp ce unii s-au concentrat exclusiv pe cariera universitară, alții au acumulat proprietăți, conturi bancare și investiții care îi plasează confortabil în rândul celor cu venituri considerabile.

De la terenuri agricole și case de vacanță, până la conturi de economii și acțiuni la bursă, situația financiară a liderilor din educație diferă semnificativ. În fruntea listei se află Anca Dana Buzoianu, rectorița de la UMF care împreună cu soțul ei și-a construit un portofoliu solid de bunuri și economii, în timp ce Adrian Petrușel, cel mai sărac dintre rectori, la conducerea UBB, pare să fi rămas mai aproape de lumea academică decât de cea financiară.

Averea și veniturile noului Ministru al Educației, Daniel David, rectorul UBB

Daniel David, profesor universitar și fost rector al Universității Babeș-Bolyai, a preluat recent funcția de Ministru al Educației în Guvernul Ciolacu II, susținut de PNL. De-a lungul timpului, a acumulat o avere considerabilă, formată din terenuri, locuințe, autoturisme, economii bancare și venituri din multiple activități academice și de consultanță.

Printre proprietățile sale se numără mai multe terenuri în județele Cluj și Satu Mare. În Săvădisla, Cluj, deține un teren extravilan de 839 m², achiziționat în 2008. În Cluj-Napoca, are trei terenuri intravilane: unul de 400 m² cumpărat în 2012, altul de 747 m² achiziționat în 2013 și un teren de 300 m² pe care îl împarte cu soția sa, Oana Alexandra David. Pe lângă acestea, în 2018 a moștenit trei terenuri agricole în Chilia, județul Satu Mare, cu suprafețe de 11.125 m², 3.400 m² și 3.100 m².

În ceea ce privește imobilele, deține două case de vacanță în Cluj-Napoca, una de 153,20 m² cumpărată în 2012 și alta de 176,52 m² achiziționată în 2013. Pe lângă acestea, are și două autoturisme, un Volkswagen Tiguan fabricat în 2015 și un Audi Q5 din 2018, ambele cumpărate prin contracte de vânzare-cumpărare.

Situația sa financiară include nu mai puțin de 18 conturi bancare și depozite, deschise la BRD, Banca Transilvania și Intesa, în RON, EUR și USD. În categoria conturilor curente, la BRD deține un cont în RON deschis în 2013 cu 9.830,33 RON, unul în EUR din 2008 cu 7.445,82 EUR și unul în USD din 2016 cu 7.657,04 USD. La Banca Transilvania are un cont în RON din 2007 cu 132.559,37 RON și unul în EUR din același an cu 2.645,84 EUR. La Intesa deține mai multe conturi, dintre care unul în RON deschis în 2008 cu 1.689,12 RON, un altul în USD cu 416,55 USD și un cont în EUR cu sold zero.

Pe lângă acestea, are mai multe depozite bancare. La BRD a constituit în 2014 un depozit în RON cu 124.324,41 RON, unul în 2016 de 878.240,84 RON și un alt depozit deschis în 2024 de 250.000 RON. Tot în 2024 a deschis un depozit bancar de 10.000 USD și unul de 30.000 EUR.

La Banca Transilvania are un depozit în RON deschis în 2016 cu 14.888,05 RON și altul în EUR deschis în 2007, cu 35.000 EUR.

În ceea ce privește veniturile, Daniel David a încasat anul trecut 261.558 RON de la Universitatea Babeș-Bolyai din activități didactice, granturi, proiecte și vouchere de vacanță. Soția sa, Oana Alexandra David, a avut un venit anual de 332.072 RON din activități similare la aceeași instituție. Pe lângă salariu, ministrul a mai obținut 500 EUR din consultanță academică pentru Comisia Europeană și 2.779 USD dintr-o colaborare cu Springer. Alte venituri au venit din diverse proiecte, precum 15.578 RON de la O.S. Organization, 19.742 RON de la Editura Polirom și 9.900 RON din activitatea de psihoterapie prin APIR. Din consultanță și premii oferite prin UEFISCDI, a încasat 7.037 RON.

În plus, Daniel David a obținut venituri din drepturi de autor și alte colaborări: 5.905 RON de la Grup Advertising SRL, 4.700 RON de la WECO SRL, 923 RON de la Humanitas, 6.937 RON de la Ascending Consulting, 4.920 RON de la Aimee Consulting, 7.456,50 RON de la Grow Smarter, 4.972 RON de la Stefanini România, 12.421 RON de la Hella România și 25.512 RON din calitatea sa de membru al Academiei Române.

Soția sa a obținut suplimentar 1.023 RON din indemnizația oferită de Colegiul Psihologilor din România, 110 RON din drepturi de autor de la Editura Polirom și 13.029 RON din premiile științifice acordate de UEFISCDI.

În total, veniturile anuale ale familiei depășesc 860.000 RON.

Funcția lui Daniel David, mană cerească pentru Adrian Petrușel (actual rector UBB)

Adrian Petrușel, actual rector la Universitatea Babeș-Bolyai, deține acțiuni la BRD Groupe Société Générale, în valoare de 4180 RON, și la Napolact SA, în valoare de 42 RON. Este membru al Asociației Matematicienilor și Informaticienilor Cluj, unde deține o parte socială evaluată la 100 RON. De asemenea, face parte din mai multe organizații profesionale, inclusiv Academia Oamenilor de Știință din România, unde are calitatea de membru titular.

Cu o avere mai degrabă simbolică, noul rector pare că și-a trăit cariera mai mult în lumea academică decât în cea financiară. Totuși, ascensiunea sa în funcția de prorector, în locul lui Daniel David, ar putea aduce schimbări semnificative în viitor.

Declarația de avere a doamnei Anca Dana Buzoianu, rector UMF

Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, are un patrimoniu semnificativ, format din terenuri, locuințe, economii bancare și participații în diverse companii.

Împreună cu soțul ei, deține mai multe suprafețe de teren în Cluj-Napoca și Florești. Printre acestea se numără un lot intravilan de 5.800 m² achiziționat în 2001, o suprafață agricolă de 5.000 m² cumpărată în 2005 și un alt teren agricol de 2.500 m², moștenit în 2011.

Pe lângă acestea, familia Buzoianu are mai multe proprietăți rezidențiale. Locuiesc într-o casă de 450 m² în Cluj-Napoca, construită în 2005, și mai dețin un apartament de 180 m², primit prin moștenire în 2011. De asemenea, au investit și în reședințe de vacanță. O locuință de 200 m² se află în Beliș, construită în 1996, iar o alta, situată în Italia, la Baia Azura, a fost cumpărată în 2019 și are o suprafață de 160 m².

În afară de bunurile imobile, rectorița a acumulat și obiecte de valoare. Printre acestea se numără bijuterii estimate la 8.000 EUR și o colecție de artă în valoare de 10.000 EUR.

Pe plan financiar, dispune de economii substanțiale. Cel mai mare depozit bancar, deschis în 2024 la Raiffeisen Bank, se ridică la 100.000 EUR, iar un altul, din 2018, este de 60.000 EUR la Banca Transilvania. Pe lângă acestea, are mai multe conturi curente în lei și euro, cu sume variind între câteva mii și zeci de mii.

Investițiile familiei includ participații importante la diverse companii. Cea mai valoroasă este pachetul de 91,66% din acțiunile Felinvest SA, evaluat la 706.809 EUR. De asemenea, are plasamente pe Bursa de Valori București, unde deține acțiuni în valoare de 7.600 RON.

La capitolul obligații financiare, rectorița figurează cu un credit contractat la BRD, în valoare de 20.000 EUR, scadent în 2027.

Anca Dana Buzoianu a câștigat din salariul de rector 363.923 RON, la care se adaugă un premiu de 7.948 RON din partea Ministerului Educației. Soțul ei, Octavian Buzoianu, a obținut un salariu anual de 8.710 RON, o pensie de 166.635 RON și dividende în valoare de 3.684.211 RON.

În total, veniturile declarate de familie depășesc 4,2 milioane RON.

Țopa Vasile, rectorul UTCN și averea lui impresionantă

Țopa Vasile, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, deține un patrimoniu extins, format din terenuri, locuințe, autoturisme, conturi bancare și investiții financiare. Alături de soția sa, Țopa Marina Dana, a acumulat proprietăți considerabile în județele Cluj și Alba, obținute prin cumpărare sau reconstituirea dreptului de proprietate.

Familia Țopa deține un teren intravilan de 2.000 m² în Muntele Băișorii, cumpărat în 1992, un teren agricol de 91.250 m² în Oarda, Alba, reconstituit în 2000, un teren agricol de 2.900 m² în Alba Iulia, reconstituit în 2003 și o pădure de 62.050 m² în aceeași localitate, obținută în 2002. De asemenea, în Alba Iulia mai au două terenuri intravilane, unul de 452 m², reconstituit în 2004, și unul de 565 m², primit în 2006, plus un teren extravilan de 30.500 m², trecut în circuitul civil în 2009. În județul Cluj, familia a achiziționat un teren intravilan de 1.200 m² în Vâlcele, în 2022.

Pe lângă terenuri, familia Țopa are mai multe imobile. Dețin un apartament de 173 m² în Alba Iulia, moștenit în 1991, un apartament de 64 m² în Cluj-Napoca, cumpărat în 1998, o casă de

locuit de 262 m² în Alba Iulia, reconstituită în 2004, o clădire de 582 m² obținută în 2006 și o altă casă de 206 m² în aceeași localitate, reconstituită în 2010. Pe lângă acestea, în Muntele Băișorii dețin o casă de vacanță de 138 m², construită în 2011.

În ceea ce privește bunurile mobile, familia are două autoturisme Toyota: un Avensis din 2012 și un Auris din 2014, ambele cumpărate prin contracte de vânzare-cumpărare. Pe plan financiar, dispun de mai multe conturi și depozite bancare. La BRD Cluj-Napoca au un cont curent de 10.223 EUR, deschis în 2019, un cont de 29.663 RON și unul de 60.000 RON. La ING Bank Cluj-Napoca dețin un cont curent de 19.069 RON, deschis în 2007. Raiffeisen Bank Cluj-Napoca administrează un cont de 38.622 RON, iar BCR Cluj-Napoca unul de 45.000 RON. De asemenea, la Banca Transilvania Cluj-Napoca au un cont de 7.910 RON.

Investițiile familiei sunt considerabile, cu acțiuni în mai multe companii. Dețin 7.941 de acțiuni la Nuclearelectrica, evaluate la 358.139 RON, 11.250 de acțiuni la Electrica, în valoare de 158.625 RON, 10.000 de acțiuni BRD, estimate la 194.800 RON, 6.960 de acțiuni la Transgaz, cu o valoare de 166.344 RON, 218.161 de acțiuni la OMV Petrom, echivalente cu 162.639 RON, 31.000 de acțiuni Romgaz, evaluate la 177.320 RON și 2.561 de acțiuni la Banca Transilvania, în valoare de 81.312 RON. La Hidroelectrica, au 3.240 de acțiuni, în valoare de 400.140 RON.

Pe lângă investițiile în companii, familia Țopa a achiziționat titluri de stat și obligațiuni. La Ministerul Finanțelor Publice dețin titluri în valoare de 704.250 RON, 144.265 EUR, 178.546 USD și 79.784 EUR. La Agricover au obligațiuni de 131.190 EUR.

Familia Țopa a acordat și împrumuturi în nume personal. Țopa Alexandru Vasile și Țopa Ana au primit 500.000 RON, iar Ignat Dana Maria a împrumutat 32.500 RON.

Țopa Vasile a încasat 224.988 RON ca rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și 1.667 RON pentru evaluare CNATDCU. Pe lângă salariu, a primit dividende de 140.161 RON de la BVB București, 38.000 RON de la ELSINA SRL Cluj și cupoane de 14.886 USD, 2.775 EUR și 25.000 RON din titluri de stat. Soția sa, Țopa Marina Dana, a avut un venit anual de 153.892 RON din salariul de la UTCN, 12.000 RON din închirierea unui apartament și 6.971 RON din arendarea unui teren agricol.

În total, veniturile familiei depășesc 820.000 RON anual, la care se adaugă investițiile și economiile.

Cornel Cătoi, omul care și-a câștigat în instanță salariul de rector la USAMV

Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, deține un patrimoniu moderat, format din terenuri, locuințe, autoturisme și conturi bancare. O mare parte dintre bunurile imobile ale familiei sunt moștenite sau achiziționate în ultimii ani.

Familia Cătoi are în proprietate un teren agricol de un hectar în localitatea Inoc, județul Alba, moștenit în 2017 de soția sa, Adriana Florinela Cătoi. Pe lângă acesta, deține mai multe locuințe:

o casă de 360 m² în Cluj, un apartament de 80 m² în Cluj-Napoca, ambele moștenite de soție în 2012, și o casă de 271 m² în Apoldu de Sus, județul Sibiu, pe care rectorul a cumpărat-o în 2021.

Pe lista bunurilor mobile se află două autoturisme cumpărate prin contracte de vânzare-cumpărare: un Volkswagen Passat și un Audi Q3, ambele fabricate în 2015.

Din punct de vedere financiar, Cornel Cătoi și soția sa au economii modeste. Rectorul are un cont curent la BCR, deschis în 2000, cu un sold de 5.000 RON, iar în 2020 a deschis un cont în euro, cu un sold de 300 EUR.

Veniturile anuale ale familiei provin din salarii, activități medicale și închirieri. Cornel Cătoi a încasat 240.671 RON din activitatea de rector și cercetare la USAMV Cluj. Soția sa, angajată la UMF Cluj, a avut un venit anual de 154.450 RON și a câștigat 44.180 RON din servicii medicale prin Medstar SRL. De asemenea, a obținut 23.599 RON din închirierea unui apartament.

În total, veniturile declarate de familie depășesc 462.000 RON pe an.

Liviu-Florian Ștefan, rectorul UAD

Ștefan Liviu-Florian, rectorul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, deține un patrimoniu format din terenuri, locuințe și economii bancare. Printre proprietățile sale se numără un teren intravilan de 2.193 m² în Florești și un altul de 685 m² în Cluj-Napoca, ambele achiziționate în 2008. Pe lângă acestea, are o casă de 190 m² în Cluj-Napoca, cumpărată în 2006, și două apartamente în același oraș. Unul dintre ele, de 99 m², a fost achiziționat în 2016, iar celălalt, de 78 m², a fost moștenit în 2017 și este deținut în coproprietate cu Ioan-Cristian Ștefan.

Acesta dispune de economii în mai multe bănci. La Banca Transilvania are un depozit de 12.664 EUR, deschis în 2008, un cont curent cu 10.665 RON din 2005 și un alt cont cu 39.490 RON deschis în 2008. În plus, la UniCredit Bank deține un depozit bancar de 10.410 EUR, deschis în 2010.

Veniturile sale anuale provin din activitatea didactică desfășurată la două instituții de învățământ superior. La Universitatea de Artă și Design, funcția de profesor i-a adus un salariu anual de 124.800 RON, iar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a mai câștigat 9.000 RON. În total, veniturile declarate se ridică la 133.800 RON, reflectând o situație financiară stabilă, dar fără investiții în alte domenii.

