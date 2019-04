Parem a fi uitat prea repede vremurile nu chiar atat de indepartate in care aproape ca nu era comunicat oficial al procurorilor anticoruptie sau iesire publica a Laurei Codruta Kovesi in care sa nu se faca un imens tapaj mediatic pe prejudiciile musai de milioane, zeci sau chiar sute de milioane pentru a caror recuperare Directia Nationala Anticoruptie pusese sechestru. Se ajunsese chiar la o cutuma unanim respectata prin care, asa cum la scoala orice elev care se prezinta la examen primeste un punct din oficiu, si orice inculpat care ajungea la DNA stia din start ca i se va imputa, tot ”din oficiu”, un milion de euro prejudiciu, scrie national.ro.

Si uite cum opinia publica de la noi si mai ales cea internationala era minutios alimentata cu aceste cifre ametitoare care trebuiau sa demonstreze, pe langa moralitate, si ”rentabilitatea” luptei anticoruptie. Astfel ca si in ziua de azi, cand in afara de indaratnicul Klaus Iohannis si o mana de hastagieni radicalizati, toata lumea recunoaste, fie si cu jumatate de gura, abuzurile comise in numele luptei anticoruptie, multi inca se mai amagesc cu acele cifre cu care defila DNA-ul. Si cu speranta ca miliardele de euro care au fost aduse inapoi la buget din conturile ”marilor corupti” pot finanta acum constructia de gradinite sau spitale. Numai ca realitatea este mai cruda chiar decat ar vrea cineva sa o recunoasca. Pentru ca de pe urma ”cruciadei” DNA au ramas doar niste rable de masini si niste stocuri de pantofi vechi de dama, pe care ANABI-ul nu reuseste sa le vanda nici dupa ce au ajuns sa ceara preturi mai mult decat simbolice.Pentru ca asta este adevarata mostenire lasata de Directia Nationala Anticoruptie pentru Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate! Cea in numele careia s-au paradit destine, au murit magistrati si demnitari deopotriva in puscarii, s-au inchis afaceri care au lasat pe drumuri zeci de mii de oameni si a fost practic paralizat intreg mediul de afaceri autohton. Pentru niste ”Dacii papuc” pe care acum le-au napadit buruienile, in timp ce exoticele oaze financiare internationale ”gem” de conturile adevaratilor baieti destepti din sistem…

”Teapa” ANABI

Anuntata cu surlele si trambitele mediatice de rigoare, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu avea cum sa scape vreodata de eticheta de ”teapa”. Pentru care nu sunt in niciun caz de vina cei de la ANABI, intrucat functionarii de aici nu pot face minuni din moment ce ei pot vinde doar ”marfa clientului”. Adica a ”Republicii Procurorilor” care defila cu doar cativa ani in urma cu miliardele de euro din comunicatele oficiale. Numai ca prejudiciile halucinante calculate de procurori s-au dezumflat unul dupa altul in instantele de judecata, astfel ca in loc de yacht-uri luxoase, resedinte de fite, zgarie-nori de sticla sau fabrici ultramoderne, cei de la ANABI au ramas sa vanda niste rable deja mancate de rugina si napadite de buruieni.Care nu intereseaza pe nimeni, in ciuda repetarii la nesfarsit a licitatiilor organizate de ANABI. Desigur, or mai fi si niscai exceptii, dar este suficient pentru oricine sa parcurga lista ultimelor licitatii anuntate oficial de ANABI pentru a intelege si singur unde sunt de fapt ”banii” DNA!

Programul ”Rabla”

Astfel ca oricat ar reprezenta un succes programul guvernamntal ”Rabla”, nici macar acesta nu poate ”inghiti” sau valorifica intr-un fel ceea ce a ramas dupa lupta anticoruptie. Pentru ca uite care sunt de fapt ”bunurile” a caror confiscare si valorificare a fost in cele din urma confirmata si prin decizii definitive ale instantelor de judecata, diferenta fata de valorile din rechizitoriile procurorilor anticoruptie fiind pur si simplu ca de la cer la pamant.Astfel, capetele de afis ale ”limuzinelor” pe care s-a pus sechestru definitiv sunt, ca sa dam doar cateva exemple, un Peugeot Partner din 2008, o Dacia pick-up double din 2006 si niste autoutilitare Iveco Daily din 2007 sau 2008. Si va dati seama cate ”miliarde” se vor recupera la buget d epe urma acestora, daca pretul unui astfel de autoturism, desi a scazut deja la 2.475 lei, adica doar vreo 500 de euro, va fi din nou scos la licitatie. A treia… Si tot nu se intereseaza nimeni de ele. Desigur, exista si ”piese de forta” cum este un Mercedes Benz E270. Numai ca acesta este din anul 2000, ceea ce si explica pretul de doar 1.400 euro…

Stoc de marfa

Iar ”rablele” cu care isi mananca acum nervii cei de la ANABI nu sunt concurate decat de ”stocurile de marfa” scoase la licitatii, cele mai multe fiind de pantofi dama. Multe ajunse deja la a treia licitatie. Astfel ca o selectie cu toate aceste „bunuri” pe care s-a pus sechestru in anchetele prin care chipurile ar fi fost eradicata marea coruptie din Romania ar fi bine sa fie realizata si difuzata si ambasadorilor occidentali si mai-marilor europeni care sprijina neconditionat ”cruciada anticoruptie”. Nu de alta, dar sunt cele mai bune dovezi ”palpabile” a ceea ce a ramas din lupta anticoruptie… Una al carui scop declarat, dupa cum lesne se poate vedea acum, nu a fost in niciun caz recuperarea la buget a prejudiciilor de miliarde de euro raportate triumfalist in vremurile de glorie ale DNA.

Sursa: Cătălin Tache – national.ro