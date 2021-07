Nivelul de corupție din Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj atinge cote alarmante, iar justiția închide ochii în fața unor probleme majore care afectează întreaga societate. Instituția care ar trebui să garanteze locuri de muncă pentru șomeri s-a asigurat mai întâi că prietenii și familiile persoanelor aflate în funcții de conducere au un loc de muncă, în cadrul proiectelor AJOFM Cluj.

Din păcate, s-au bazat prea mult pe sintagma „O mână spală pe cealaltă și împreună fața” când Ana Maria Chiciudean și Negrean Angela s-au angajat una pe cealaltă în diferite proiecte, pentru că au avut grijă să murdărească fața AJOFM Cluj și să justifice sume exorbitante de bani care le intrau în conturi de la un proiect la altul.

Chiar dacă ne aflăm în plină pandemie, corupția rămâne cea mai contagioasă boală din țara noastră, afectând fără milă de la simpli funcționari publici, până la politicieni în funcții cheie. Cei ce s-au contaminat cu greu se mai pot opri și cum încă nu s-a inventat un vaccin pentru corupție, iar autoritățile se fac că nu văd situația, oamenilor simpli le mai rămâne doar să spere că vor avea noroc să primească ceea ce merită, în acest caz să fie angajați, fără să bage mâna adânc în buzunar sau să apeleze la „pile”.

Chiciudean, inimă largă, și-a angajat soțul și prietenii în proiectele AJOFM Cluj

Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă – AJOFM Cluj, Ana Maria Chiciudean a ajuns la conducere în 2020, după ce Otilia Niste, cea care în îi luase locul lui Daniel Don la conducerea AJOFM Cluj a rămas fără susținere, însă de numele ei se leagă o întreagă poveste de corupție.

În 2014, Ana Maria Chiciudean, în calitatea de coordonator al proiectului Skills for Jobs, care avea ca obiectiv principal consilierea vocațională și de carieră a unui număr de 20.000 de elevi din clasele IX–X din 7 județele: Cluj, Bihor, Bistrița–Năsăud, Sălaj, Maramureș, Hunedoara și Timiș, a angajat-o Angela Negrean, dar și pe fiica acesteia Ioana Negrean, ambele asociate la firma S.C. Expert Training S.R.L., cerându-le la schimb angajarea soțului Remus Chiciudean în proiectul „Ansamblu de Servicii Integrate Destinate Ocupării ASID-O” pe care Negrean îl avea în derulare în acea perioadă. Acțiunile de angajare reciprocă au continuat. Chiciudean, inimă largă, nu s-a oprit la o simplă favoare și s-a decis să o ajute iar pe prietena sa, Angela Negrean, dar și pe fiica acesteia Ioana Negrean, angajându-le în proiectul „Funcționarul electonic” care avea ca scop facilitarea accesului direct al persoanelor și al angajatorilor la serviciile publice de ocupare SPO. Favoarea nu a rămas nerăsplătită, iar Negrean, ca o prietenă adevărată, și-a arătat recunoștința față de Chiciudean angajând-o atât pe ea, cât și pe soțul ei în proiectele desfășurate în cadrul firmei S.C. Expert Training SRL, care derula un proiect de mare anvergură pe fonduri europene de 500.000 de euro, ce avea ca scop instruirea șomerilor. Nici soțul Otiliei Niste nu a „scăpat” de favorurile venite din partea Angelei Negrean, fiind și el angajat în cadrul aceluiași proiect. Practica a continuat, iar în anul 2016, pe un alt proiect european al firmei, este angajat iar soțul doamnei Chiciudean.

Zeci de mii de euro încasate din proiectele pentru șomeri

Ana Maria Chiciudean a ajutat firma Arini SRL, deținută de Bakri Yahia și Bakri Camelia Lucia în realizarea proiectului european „Vrei să fii ocupat! Învață!”, care avea ca și grup tinta șomerii, drept răsplată familia Chiciudean a încasat 10.000 de euro în calitate de expert în proiect.

Angajările reciproce de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – AJOFM Cluj sunt dovedite și de declarațiile de avere ale soților Chiciudean, potrivit cărora cei doi au început colaborarea cu firma S.C. Expert Training S.R.L, încă din anul 2010, în cadrul căreia erau angajați atât Ana Maria Chiciudean, cât și soțul acesteia Remus Chiciudean, obținând anual sume modice de 1008 lei pe an, respectiv 4788 de lei pe an din activitatea de predare-instruire. În 2011 veniturile celor doi încep să se rotunjească, fiind implicați în mai multe proiecte în colaborarea cu AJOFM Cluj, astfel cei doi încasau anual de la S.C. Expert Training S.R.L peste 12.000 de lei împreună, din acțiunea de predare-instruire, din calitatea lui experți în accesarea fondurilor europene.

În 2013, soții Chiciudean încasau anual din colaborarea cu S.C. Expert Training S.R.L. aproape 10.000 de lei. De la an, la an veniturile celor doi soți erau din ce în ce mai consistente, datorită angajărilor lor în proiectele importante aflate în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – AJOFM Cluj.

Potrivit articolului 14 din Legea nr. 7/2007, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, se interzice acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor: „Funcționarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.”

Locurile de muncă vacante se țin departe de ochii șomerilor

În ultimii 6 ani nu s-a mai implementat niciun proiect european la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, fiind disponibile numai proiecte europene la nivel național care se implementează și la nivel local.

Nivelul de corupție din AJOFM Cluj este la cel mai înalt nivel. Atât Ana Maria Chiciudean, cât și Otilia Niste nu au acordat sustenabilitate proiectelor valoroase și premiate și în România și la Bruxelles. Exista o platforma prin care se puteau consulta locurile de muncă libere de pe telefonul mobil, însă nu s-a dorit ca această informație să rămână publică, deoarece gradul de corupție din instituțiile publice nu lasă să iasă la iveală numărul de locuri vacante, deoarece angajarea pe pile este în floare, iar transparența instituțională a rămas doar un vis frumos. La momentul actual, AJOFM Cluj are numai 500 de locuri de muncă vacante, comparativ cu 2010 când erau 3000, când era impusă colectarea și informarea tuturor locurilor de muncă vacante.

