În perioada 17-19 mai 2024 a avut loc cqea de-a XII-a ediţie a conferinţei internaţionale „The efficency of legal norms” organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir din Bucureşti şi centrul de cercetări juridice „Mircea Mureşan” la care a participat şi decanul Facultăţii de Drept a Unviersităţii Dimitre Cantemir din Cluj Napoca, lector doctor Alexandru Cordoş. Ediţia din aces an a fost dedicată memoriei profesorului universitar doctor Momcilo Luburici. În continuare au fost abordate lucrările şţiinţifice circumscrise în tematica aleasă în acest anu „The rule of law between Reality and Desideratum”