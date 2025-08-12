„Se vorbește mult despre stabilitate și respect în această guvernare, dar puțini înțeleg cât de greu este să le menții atunci când în jur se ridică ziduri de neîncredere și competiție sterilă.

Recent, am văzut cum, în loc să consolidăm un parteneriat pentru binele comun, unii au ales să transforme cooperarea în conflict. S-au invocat pretexte fără legătură cu adevăratele probleme, doar pentru a masca lipsa de respect față de lege, față de acordurile asumate și față de munca depusă în administrațiile locale. În acest context, întrebarea devine inevitabilă: mai poate PSD să rămână într-o coaliție în care respectul și consensul sunt încălcate cu bună știință?

Un mesaj clar pentru toți cei care cred că dialogul și colaborarea sunt doar cuvinte goale: PSD rămâne ferm și cere respectarea Acordului Politic al Coaliției. Nu este un moft și nici o formalitate, ci fundamentul oricărei guvernări stabile. Din prima zi am spus că nicio decizie majoră nu trebuie luată fără consens. Când această regulă este încălcată, încrederea se pierde, iar prețul îl plătesc comunitățile, nu politicienii.

Intrarea PSD la guvernare nu a fost o alegere comodă. Știam contextul: climat politic tensionat, administrație cu blocaje și proiecte abandonate. Și totuși, am pus interesul României și al comunităților pe primul loc. Am ales construcția, asumându-ne să reparăm acolo unde alții au lăsat conflicte și jumătăți de măsură.

Stabilitatea nu este negociabilă, iar respectul între parteneri nu este opțional. Nu putem cere unitate comunităților dacă, la centru, se cultivă dezbinarea. Guvernarea nu este despre cine câștigă un conflict, ci despre cine reușește să construiască atunci când e mai ușor să dărâme.

În județul Cluj și în toate comunitățile din țară, investițiile nu sunt simple cifre pe hârtie. Ele înseamnă drumuri asfaltate, școli moderne, apă curentă, spitale mai bune și locuri de muncă. Fiecare blocaj creat artificial la București se simte aici, în viața reală a oamenilor.

Orice guvernare responsabilă trebuie să funcționeze pe baza dialogului, a consensului și a respectării angajamentelor asumate. De aceea, este legitim să cerem partenerilor de guvernare, indiferent de nivel, local sau parlamentar să arate aceeași seriozitate și respect pentru cuvântul dat. Numai prin coerență și încredere reciprocă putem oferi României stabilitatea și progresul pe care oamenii le așteaptă”, a declarat Alexandru Corodoș.

