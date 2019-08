Alexandru Cumpănașu a anunțat că va înființa împreună cu părinții Alexandrei fundația „Alexandru Macesanu pentru Curaj si Demnitate Umana”. Aceasta va administra o linie telefonică gratuită unde părinții și copii vor putea raporta orice semn venit din partea unor clanuri și găști care acționează în preajma școlilor, potrivit antena3.ro

”#112vreausatraiesc. Saptamana viitoare impreuna cu parintii vom infiinta fundatia „Alexandru Macesanu pentru Curaj si Demnitate Umana” (indiferent ca este in viata sau nu). Nu mai am incredere in multi angajati din statul roman ca acestia pot controla furtul copiilor nostri din licee sau racolarea lor intr-un anturaj care sa-i exploateze. Fundatia va acorda bursele „Alexandra Macesanu pentru Curaj” dar va administra si linia telefonica gratuita la care sa sune anonim parinti si copii pt a raporta orice semn de gasti, clanuri, derbedei care actioneaza in licee sau in preajma acestora. Apelantii vor beneficia de anonimat iar NOI vom face investigatii pe cont propriu, vom dovedi aceste situatii si vom colabora cu Parchetul fara a divulga numele celor care au sunat.

In al doilea rand INML anunta astazi ca ramasitele din padure nu pot confirma decesul Luizei Melencu!! Ba mai spun ei mai au un LOT. Oameni buni ce suntem noi? Prostovanii lor?. Dau raspunsuri pe „loturi”??. Copiii nostri sunt „marfuri”?. Pt mine din acest moment devine clar un lucru: procurorii trebuie sa-si concentreze activitatea pe gasirea fetelor si retelelor. Macar acum!. Pana in prezent in judetul Olt NU exista retele infractionale. Chiar ne cred prosti? In fiecare judet exista! Toti oamenii din tara asta stiu cel putin un exemplu!”, a spus Alexandru Cumpănașu.