Administrația locală din Turda a atribuit două licitații de consultanță a unui proiect european în valoare de peste 31,3 milioane euro firmei RomActiv Business Consulting la care acționar și administrator este Ion Narcis Munteanu, fost consilier în cadrul Cancelariei fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, acum deputat PNL. Pachetul majoritar de acțiuni al acestei firme este deținut de Radu Onofrei, președinte Asociației Consultanților din România.

La sfârșitul lunii ianuarie, Primăria Turda condusă de PSD-istul Cristian Matei a atribuit în aceeași şedinţă două contracte de consultanță pe fonduri europene firmei RomActiv Business Consulting SRL.

Contractul ”SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT INCLUSIV ASISTENTA IN DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA IN CADRUL PROIECTULUI „MODERNIZAREA CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANA INTEGRATA IN ZONA DE VEST A MUNICIPIULUI TURDA” în cadrul proiectului: ” Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de Vest a Municipiului Turda””, cu o valoare de 167.980 lei, fără TVA, și contractul ”Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect inclusiv asistenta in derularea procedurilor de achiziție publica in cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Turda””, cu aceeași valoare de 167.980 lei, fără TVA, au fost atribuit în data de 30 ianuarie firmei menționate anterior.

RomActiv Business Consulting SRL este administrată de ONOFREI RADU MIHAI și MUNTEANU NARCIS ION, iar structura acționariatului este formată din ONOFREI RADU MIHAI (45%), MUNTEANU NARCIS ION (20%), SACAL LORELAI VIORELA (20%) și SACAL IOSIF BOGDAN (15%).

În 2017, firma a avut o cifră de afaceri de peste 3,1 milioane lei și un profit de aproape 250.000 lei.

Filiera socialistă

ONOFREI RADU MIHAI este președintele Asociației Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene. În cadrul acestui ONG, Iulian Cazacu este vicepreședinte și reprezentant al firmei Advice Group Media, care face consultanță în domeniul fondurilor UE.

Cazacu este unul dintre partenerii de afaceri de-ai lui Florin Jianu (PC), preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). Jianu s-a retras din Advice Group Media în 2014. De asemenea, potrivit surselor judiciare, Jianu este implicat în dosarul DIICOT “Cosma-Păvăleanu”, în care Marcel Păvăleanu, consilier de la Secretariatul General al Guvernului, Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, și deputatul Vlad Cosma au fost trimiși în judecată pentru trafic de influență, spălare de bani, mită, evaziune fiscală. Societatea a fost contractată de grupul Tahal. Contractele acestui concern israelian sunt cercetate de DNA pentru deturnare de fonduri europene.

În cadrul consiliului director al Asociației Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene sunt trei membri: MARIAN Dobrilă (TDP Partners), SZABALCS Ilyes (Regional Consulting Management) și PETER Nagy-Imecs (Goodwill Consulting).

Firma TDP Pastners are ca reprezentanți în asociația consultanților pe Luca Mădălina (vicepreședinte) și pe Marian Dobrilă. Societatea a fost investigată tot de procurorii DIICOT pentru accesarea unor fonduri bancare.

Filiera democrată

În perioada de guvernare de dreapta (Băsescu – Udrea – Boc – Anastase), firma RomActiv Business Consulting SRL a derulat cel puțin zece contracte finanțate din fonduri nerambursabile cu autorități publice controlate politic de Partidul Democrat Liberal. Astfel, încă de la sfârșitul anului 2008, societatea lui Ion Narcis Munteanu a încheiat un contract, în valoare de 525.600 lei fără TVA, cu Ministerul Sănătății Publice, pentru studii de fezabilitate aferente proiectului Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice vizând prescripția electronică.

Ulterior, în perioada 2010-2013, firma în cauză a încasat de la Consiliul Local al Municipiului Toplița, Consiliul Județean Dâmbovița, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (condus de Adriean Videanu) sau Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (patronat de Elena Udrea) contracte grase, în valoare totală de 13,6 milioane de lei (3,4 milioane de euro). Cele mai importante contracte atribuite RomActiv Business Consulting SRL au fost cele încheiate cu ministerul păstorit de Adriean Videanu, totalizând aproximativ 8,8 milioane de lei.

Printre partenerii de afaceri de-ai lui Ion Narcis Munteanu și Radu Mihai Onofrei se numără și Bogdan Florin Mireanu, asociat la SC Yellow Consulting SRL, alături de Cornelia Rusanu, Andrei Alexandrescu și Iuliana Leferman. Cea din urmă a fost asociată cu Marian Muhuleț, fostul vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente, fiind înlocuit, în 2014, de Victor Ponta.

Onofrei a declarat că societatea RomActiv Business Consulting nu este controlată sau sprijinită pe nicio filieră politică, iar contractele au fost câștigate în mod legal și transparent.

RomActiv Business Consulting implicată într-un dosar de corupție

Agenția Națională de Integritate a sesizat DNA pentru cercetarea directorului Direcției Management Financiar AM POS CCE din Ministerul Fondurilor Europene, Iulia Ioana Baz, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese și a altor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.

Potrivit unui comunicat al ANI, Iulia Ioana Baz a semnat listele de verificare a achizițiilor publice pentru două societăți comerciale care au încheiat contracte, în calitate de beneficiar, cu SC RomActiv Business Consulting SRL, în calitate de consultant, societate în cadrul căreia aceasta a avut contract de muncă în ultimii 5 ani, rezultând astfel indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese.

”În exercitarea funcţiei publice, BAZ IULIA IOANA a semnat listele de verificare a achiziţiilor publice pentru două societăţi comerciale care au încheiat contracte, în calitate de beneficiar, cu S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L, în calitate de consultant, societate în cadrul căreia aceasta a avut contract de muncă în ultimii 5 ani, rezultând astfel indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese. Valoarea celor două contracte de achiziţii publice a fost în cuantum de 20.000 euro, respectiv de 4.000 euro (echivalentul sumei de 17.683 lei)”, se arată într-un comunicat remis presei de ANI.

Proiect de peste 31 milioane euro

Planul de mobilitate din Turda câștigat în prima parte a anului 2018 presupune o investiție de 31.355.430,65 euro, pentru modernizarea a 4 coridoare de mobilitate urbana.

Prin aceste proiecte vor fi asfaltate si modernizate străzile principale pe care circula mijloacele de transport in comun (cu piste de biciclete, alveole pentru autobuze, construirea de stații moderne, e-ticketing, monitorizare video), se vor achiziționa 20 de autobuze electrice si se va implementa sistemul de Bike Sharing.

1. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Turda- valoare proiect: 4.833.552,52 euro. Prevede modernizarea Străzii 22 Decembrie 1989 (1,575 km)

2. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a Municipiului Turda- proiect in valoare de: 9.866.588,20 euro. Se modernizează Piața Romană – str. Stefan cel Mare – Calea Victoriei (3,437 km)

3. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a Municipiului Turda-proiect in valoare de 8.835.555,28 euro. Cuprinde str. Alexandru Ioan Cuza – str. Clujului – str. Simion Barnutiu – str. General Dragalina – str. Dr. Ioan Ratiu (3,453 km)

4. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a Municipiului Turda – proiect in valoare de 7.819.734,65 euro. Cuprinde str. Libertatii – Piata 1 Decembrie 1918 – str. Andrei Saguna – str. Gheorghe Lazar – str. Axente Sever – str. Avram Iancu – str. Andrei Muresanu (2,735 km)