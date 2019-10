În primăvara acestui an, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, l-a chemat în judecată pe deputatul independent Adrian Dohotaru (fost USR) ca urmare a unei postări pe Facebook a acestuia în care a scris că “Tişe e un gunoi”. În 30 octombrie, Judecătoria Cluj-Napoca i-a dat câștig de cauză lui Alin Tișe, instanța obligându-l pe Dohotaru să-i plătească lui Tișe daune morale de 1000 de lei și să-și ceară scuze publice. Preşedintele CJ Cluj a fost reprezentat în instanță de către avocatul Mihai Lăpuşan.

Acţiunea a avut ca și obiect o postare din 26 februarie de pe contul de Facebook al deputatului Dohotaru. Tişe a solicitat instanţei să-l oblige pe Dohotaru să şteargă postarea, să prezinte scuze public şi să plătească daune morale de 50.000 de lei.

”Admite in parte acţiunea civila formulata de reclamantul T.A.P. împotriva paratului D.A.O. si in consecinţa: – constata caracterul ilicit al faptei savarsite de către parat constând in publicarea postării jignitoare la adresa reclamantului pe pagina personala de Facebook in data de 26.02.2019 – obliga paratul sa şteargă aceasta postare din data de 26.02.2019 de pe pagina personala de Facebook precum si sa se abţină de la republicarea aceluiaşi mesaj, indiferent de modalitatea concreta de transmitere a informaţiei. – obliga paratul la prezentarea de scuze publice fata de reclamant prin publicarea unui mesaj pe pagina de Facebook pe care a postat mesajul si intr-un ziar de circulaţie naţionala ( fara a fi necesar ca acest ziar sa fie indicat de către reclamant), in termen de 5 zile de la rămânerea definitiva a hotărârii. – obliga paratul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale, in favoarea reclamantului. – respinge cererea de obligare a paratului la publicarea hotărârii judecătoreşti intr-un ziar de circulaţie locala si respectiv naţionala. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţata prin punerea soluţiei la dispoziţia parţilor prin intermediul grefei instanţei la data de 30.10.2019