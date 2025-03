Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, spune că cele trei mari partide din coaliția de guvernare, PSD, PNL și UDMR au forța să-l susțină pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, astfel încât acesta să devină președintele al României încă din primul tur al alegerilor din luna mai.

Întrebat într-o conferință de presă, organizată în contextul vizitei lui Crin Antonescu la Cluj, ce se va întâmpla cu cele trei mari partide dacă candidatul acestora nu va câștiga alegerile prezidențiale, Alin Tișe s-a arătat convins că, Crin Antonescu, candidatul partidelor din coaliția de guvernare, va fi primul în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

„Alegerile acestea nu sunt despre partide politice. Eu am tot vorbit despre reformarea clasei politice, dar care nu are legătură cu ceea ce discutăm astăzi. Contextul în care m-am referit la reformarea clasei politice, în mod evident, nu are legătură cu acest candidat. Alegerile pentru președinția unei țări sunt cu totul altceva. Alegerile pentru președinția unei țări sunt cu totul altceva. Candidatul pe care partidele l-au asumat este Crin Antonescu. (…) Eu cred că cele trei partide care îl susțin pe Antonescu nu trebuie să aibă decât soluția victoriei din primul tur. Pentru noi, cele trei partide, nu există locul 2 în turul unu. Cred că cele trei partide au forța și puterea să-și susțină candidatul. Pentru mine personal nu există locul 2. Eu cred ca acest candidat pe care îl avem va fi primul în turul 1. Turul unu este esențial și pentru noi locul 1 este esențial”, a declarat Alin Tișe.