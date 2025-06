Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, aruncă în aer calmul de fațadă din PNL. Într-un discurs manifest, Tișe a spus răspicat ceea ce mulți doar gândesc: „Partidul nu e pe persoană fizică, iar eu nu stau în colț așteptând voie să vorbesc.”

Declarațiile sale vin într-un moment tensionat, când liberalii se confruntă cu eșecuri electorale și dileme strategice: guvernare sau opoziție? Tișe a pledat ferm pentru opoziție și reformă internă, contrazicându-i deschis pe Emil Boc și Daniel Buda, pe care i-a acuzat, voalat, că promovează obediența și conformismul în partid.

„Dacă mă chemați la discuții doar ca să repet ce vreți voi, mai bine nu mă chemați!”, a tunat Tișe, făcând praf simulacrul de democrație internă din PNL Cluj.

Tișe, unul dintre cei mai votați lideri locali PNL din țară, își afirmă tot mai clar independența și nemulțumirea față de stilul de conducere din partid: „Așa am ajuns unde am ajuns. Nimeni nu mai are curaj să spună ce gândește.”