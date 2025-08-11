Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care își explică averea acumulată înainte de intrarea în politică și lansează un apel pentru formarea unui partid al oamenilor care produc „plus-valoare”.

Tișe afirmă că și-a început cariera ca avocat, încă din anii 2000, când a realizat primele afaceri imobiliare printr-un sistem practicat la acea vreme: plata onorariilor în cote din imobilele obținute pentru clienți.

El susține că în 2008, la primul mandat în fruntea CJ Cluj, deținea deja șapte proprietăți, obținute „fără legătură cu politica” și declarate oficial la Agenția Națională de Integritate.

În postarea sa, liderul liberal critică ipocrizia din viața politică, unde „unii mimează cinstea și sărăcia” pentru a câștiga capital electoral.

„Un politician sărac, cu principii de dreapta, nu e neapărat virtuos. Sărăcia mimată e tot populism”, a scris Tișe, adăugând că în toată lumea civilizată este normal ca politicienii să aibă afaceri legale, transparente și asumate.

Tișe cere o schimbare de paradigmă în politica de dreapta, unde accentul să fie pus pe competență și performanță, nu pe retorica „celor care n-au, dar cer tot”. El propune un partid al întreprinzătorilor, profesiilor liberale și al celor care plătesc taxe, pe care îl numește „dreapta productivă”.

„Țara noastră trebuie să aibă partidul celor care țin România în picioare! Partidul care se întoarce în realitatea românului care muncește. Ai muncit o viață? Ai contribuit? Trebuie să trăiești decent!”, a conchis Tișe.

Mesajul vine într-un moment în care scena politică românească se pregătește pentru 2028, un nou an electoral tensionat, iar liderii locali își definesc tot mai clar pozițiile și eventualele planuri politice.

