Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Israel în România, Reuven Azar.

Ambasadorul a fost primit în Sala de sticlă, fiind prima dată când a vizitat Cluj-Napoca, de la numirea sa la Ambasada Israelului de la București.

„În acest context, am prezentat viziunea de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca și am subliniat accentul pe care îl punem pe dimensiunile cheie pentru viitor: verde, digital, rezilient, în special pe domeniul educațional și al inovării. De asemenea, am discutat despre oportunitățile de colaborare bilaterală și intensificare a relațiilor comerciale între Cluj-Napoca și Israel, în mod particular cu orașul israelian înfrățit Be’er Sheva”, a declarat Emil Boc.

Ambasadorul Reuven Azar, un om în plină putere creatoare, aflat la cota maturității profesionale și biologice depline (are 55 de ani), s-a născut în Argentina unde a și copilărit, provenind dintr-o familie originară în Alep (Siria). Studiile și le-a făcut la Ierusalim unde a devenit licențiat și master în domeniul relațiilor internaționale și unde, apoi, timp de trei ani, a activat în cadrul Batalionului de parașutiști al Forțelor Armate Israeliene. În Israel, mai mult decât în multe alte locuri din lume, cariera militară, în special în unitățile de elită precum cele de parașutiști, este formatoare de mari caractere, scrie qmagazine.ro.

