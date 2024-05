Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, a avut o vizită de lucru la Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu edilul Emil Boc. Discuțiile s-au desfășurat în jurul tehnologiilor verzii, inovării și strategiei Clujului de creștere a calității vieții.

”Am avut o întrevedere cu dl Giles Portman, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România. Dl Ambasador a subliniat recunoașterea de care se bucură Cluj-Napoca la nivel internațional în variate domenii, de la proiecte internaționale, din fonduri europene și norvegiene la performanța în domenii precum educație, medicină, inovare, IT”, a declarat edilul Emil Boc.

Principalele teme abordate:

fenomenul de „exod al creierelor” și importanța investițiilor în creșterea calității

dezvoltarea Clujului în ultimul deceniu, viziunea și strategia de dezvoltare a municipiului și zonei metropolitane pentru 2030 și 2050;

proiectele majore de infrastructură precum centura metropolitană, metroul, Spitalul Regional Cluj;

importanța Aeroportului Internațional „Avram Iancu” în conexiunea Clujului cu Marea Britanie;

în conexiunea Clujului cu Marea Britanie; dezvoltarea ecosistemului local de inovare și impactul pe care Clujul îl are deja la nivel european;

rolul inovării și al noilor tehnologii în viața de zi cu zi;

posibilitățile de extindere a colaborărilor la nivel economic, universitar, cultural, social între Cluj și Regatul Unit ;

; provocările comunității noastre și oportunitățile pe care urmărim să le fructificăm având la bază avantajele competitive ale Clujului, precum resursa umană bine pregătită;

contextul național, european, importanța stabilității și promovării valorilor democratice.

"Am avut ocazia, în cursul șederii domnului Ambasador Portman în orașul nostru, să discutăm în mod special de componenta de inovare. Am participat împreună la un tur cu autobuzul cu hidrogen – care a fost testat cu pasageri în cursul săptămânii trecute. În acest context, am schimbat exemple de bună practică, E.S. s-a familiarizat cu ecosistemul clujean și am analizat posibilitățile concrete de extindere a colaborărilor comune", a mai spus edilul Clujului.

