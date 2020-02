Ambasadorul SUA la Bucureşti Adrian Zuckerman s-a referit joi, în discursul rostit la Forumul CEO organizat de AmCham Romania, la capacitatea oligarhilor cu legături politice şi a baronilor de a controla interesele de afaceri şi de a limita competiţia pe piaţa liberă, despre care a afirmat că trebuie să ia sfârşit. De asemenea, el a subliniat că românii pleacă din ţară pentru că îşi pierd speranţa că România va scăpa de ”corupţia endemică generată de comunism şi perpetuată de baronii corupţi”.

El a afirmat că privatizarea este necesară şi că un mediu de afaceri cu adevărat liber va crea bogăţie şi prosperitate pentru toată lumea.

”Firmele controlate de guvern nu doar că favorizează practici de business ineficiente, împiedică piaţa liberă şi competiţia, dar, mai important, păstrează corupţia vie. Doar un mediu de afaceri stabil, predictibil şi complet transparent poate atrage investiţiile necesare, care să ducă la dezvoltare şi să promoveze o economie concurenţială. Transparenţa în afaceri şi responsabilitatea sunt primordiale”, consideră ambasadorul SUA..

În opinia sa, România ar beneficia enorm de pe urma vastelor sale resurse naturale, dacă legislaţia raţională şi aplicarea legii ar fi respectate. ”Totuşi, foarte puţine resurse naturale sunt exploatate sau extrase eficient şi economic. Corupţia din ultimii 30 de ani a făcut ca pădurile să fie exploatate ilegal, distrugând largi suprafeţe de pădure virgină şi provocând daune mediului. Un plan eficient şi legal de tăiere a pădurilor ar aduce nu numai avantaje economice, dar şi beneficii pentru mediu. La fel, extracţia de petrol şi gaze este la un nivel foarte redus faţă de cum ar trebui să fie. Legile de funcţionare şi cele fiscale stabile şi de bun simţ ar aduce României venituri enorme din gaz şi petrol şi nu doar ar furniza securitate energetică României, ci ar transforma-o într-un exportator către alte ţări europene şi mai departe”, a subliniat Adrian Zuckerman.

CUM A COMENTAT BOGDAN TIBERIU IACOB PE INPOLITICS DISCURSUL AMBASADORULUI AMERICAN:

AMBASADORUL SUA – INTRE DELIR PROPAGANDISTIC SI EXPLOATARI DE GAZE SI PADURI

Ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman, a rostit azi un discurs, la Forumul CEO al Camerei Americane de Comert din Romania, pe care l-am putea numi de excepție, pentru că el transmite mai mult sau mai puțin direct ce se pregătește în mandatul la guvernare al dreptei, sub oblăduirea Occidentului. Un mandat extrem de prețios pentru americani, sau cel puțin așa rezultă din modul în care Zuckerman îi desființează pe pesediști la limita încălcării uzanțelor diplomatice.

Principalele idei expuse de reprezentantul Casei Albe:

Jos Comunismul

”Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla interesele de afaceri si de a limita competitia pe piata libera trebuie sa ia sfarsit. Comunismul a distrus toate tarile care au avut ghinionul de a fi subjugate acestui rau. Comunismul nu face nimic pentru a ajuta saracii si persoanele defavorizate, ci este benefic doar catorva elite din clasa conducatoare. Comunismul creeaza si sustine un sistem endemic al coruptiei. Acum, revolutia care a inceput in urma cu 30 de ani trebuie incheiata cu succes”.

PSD – ”ciuma roșie”

”M-am intalnit cu multi ministri ai guvernului. Cu totii au muncit extrem de mult pentru a inversa haosul pe care l-au mostenit in noiembrie 2019. Doar un exemplu, ministrul finantelor a constatat ca guvernul anterior pastra doua contabilitati paralele si nu platise cele mai multe facturi pentru servicii prestate de aproape un an. Alti ministri au gasit conditii similare, proiecte nefinalizate si ministerele golite de oamenii cinstiti care lucreaza din greu si care sunt esentiali pentru a conduce guvernul in mod corespunzator. Presedintele Iohannis, premierul Orban si ministrii sai s-au angajat sa reconstruiasca un bun guvern, sa refaca modificarile legislative care au slabit statul de drept, sa puna in aplicare o legislatie noua pentru a reduce coruptia astfel incat sa protejeze toti romanii”.

Statul să renunțe la ultimele bunuri în posesie

”Privatizarea este necesara. Un mediu de afaceri cu adevarat liber va crea bogatie si prosperitate pentru toata lumea. Firmele controlate de guvern nu doar ca favorizeaza practici de business ineficiente, impiedica piata libera si competitia, dar, mai important, pastreaza coruptia vie”.

Undă verde la exploatarea masivă a resurselor naturale

”Romania ar beneficia enorm de pe urma vastelor sale resurse naturale, daca legislatia rationala si aplicarea legii ar fi respectate. Totusi, foarte putine resurse naturale sunt exploatate sau extrase eficient si economic. Un plan eficient si legal de taiere a padurilor ar aduce nu numai avantaje economice, dar si beneficii pentru mediu. La fel, extractia de petrol si gaze este la un nivel foarte redus fata de cum ar trebui sa fie”.

Fără chinezii comuniști în economie

”Exista multe companii detinute sau controlate de straini care nu pot fi trase la raspundere sau nu sunt transparente. Huawei este un prim exemplu al unei astfel de companii straine distructive. Huawei reprezinta o cale gresita! Huawei este un pericol pentru securitatea nationala a fiecarei tari care foloseste dispozitive electronice. Toate informatiile colectate devin cu usurinta disponibile si sunt transmise guvernului comunist chinez. Poporul roman stie prea bine cum este sa traiesti intr-un regim comunist care spioneaza fiecare persoana in fiecare zi, in fiecare ora, in fiecare minut, in fiecare secunda, peste tot”.

Întoarcere la statul-paralel

”Romania trebuie sa asigure un sistem judiciar si penal de incredere si transparent. Nu numai ca modificarile anterioare, concepute cu intentii gresite si menite sa relaxeze legislatia criminal, trebuie sa fie redresate, dar si aplicarea completa, prompta, corecta si constanta a legilor existente trebuie sa fie, de asemenea, o prioritate. Infractorii nu ar trebui sa aiba capacitatea de a pastra castiguri obtinute ilicit. Elitele, baronii corupti si conexiunile politice nu ar trebui sa reprezinte un refugiu”.

Cumpărarea de armament trebuie să continue

”Statele Unite vor continua sa sprijine deplin armata romana in angajamentele de aparare a tarii in fata tuturor amenintarilor externe. Rolul crucial al Romaniei in NATO, in apararea flancul estic al Europei, nu poate fi subestimat. Statele Unite vor continua sa fie aliatul ferm al Romaniei si al NATO, si vor asigura pe deplin securitatea Romaniei”.

Corporațiile trebuie să se extindă în România

”Sunteti liderii celor mai mari companii din Romania (către managerii prezenți în sală n.n.). Incepeti sa implementati modelul de guvernare corporativa necesar pietelor libere, transparentei si concurentei.”

Una peste alta, ambasadorul american definește mandatul dreptei ca unul în care trebuie ca ultimele resurse economice aflate în mîna statului să treacă la mediul privat, la loc de cinste stînd resursele naturale, în care investițiile chineze să fie blocate și capitalul corporatist să domine economia. Operațiunea de extragere de la stat a ultimelor resurse gestionate va trebui, probabil, puternic ”supravegheată” de procurori, grijulii ca nu cumva afaceriștii autohtoni să creeze probleme celor străini.

O fi bine, o fi rău?

Greu de spus în acest moment.

Pe de o parte, statul s-a dovedit mereu cel mai prost administrator, indiferent de domeniu, iar privatizarea e benefică, în principiu. Pe de altă parte, dacă privatizarea înseamnă doar lichidarea unor activități economice românești pentru a se deschide drum concurenței private străine nu ar fi o afacere prea avantajoasă pentru români.

Adrian Zuckerman dă de înțeles că banii chinezi nu sunt dezirabili, dar nu suflă o vorbă despre faptul că cifra de afaceri a Huawei România e cît un sfert din afacerile tuturor firmelor americane de la noi la un loc.

Să menționăm, în final, mesajul ”însuflețitor” al lui Zuckerman către români, un mesaj delirant, de-a dreptul jignitor, o colecție de mărgele de sticlă spoită precum cele oferite de conchistadorii spanioli băștinașilor sud-americani la debarcarea pe țărm.

Ori amintind de celebra lozincă de după război ”Stalin și poporul rus, fericire ne-au adus”.

2020 – anul Renașterii, în care România va deveni lider european(?!!)

”Romania se afla in punctul de a scapa de ultimele catuse ale comunismului si coruptiei. Presedintele Trump, poporul american, impreuna cu mine si cu toti membrii ambasadei, ne-am angajat sa lucram cu presedintele Iohannis, cu guvernul Romaniei si cu dumneavoastra, sa facem din acest an Anul Renasterii Romaniei. Acum este momentul ca Romania sa devina un lider european si global in domeniul artelor, stiintei, finantelor, sanatatii, tehnologiei informatiei, productiei agricole, de energie si industriei. Romania este gata sa-si declanseze adevaratul potential economic, dar poate face acest lucru doar prin adoptarea unor legi si reguli de bun simt pentru afaceri si punand capat coruptiei endemice. Toate acestea vor conduce la beneficii economice enorme si la prosperitate”