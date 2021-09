Controversata femeie de afaceri, Ancuța Cârcu, și-a anunțat reîntoarcerea în politică în fruntea Consiliului Național al Partidului Regalist Român, un partid care va promova monarhia, după ce, spune ea, partidul AUR s-a dezis de ea în urma implicării sale într-un dosar de proxenetism la Turda.

Ancuța Cârcu a devenit președintele Consiliului Național al Partidului Regalist Român, iar această calitate îi permite să înființeze filiale județene ale Partidului Regalist Român, să înființeze filiale în diaspora, să numească președinți interimari ale filialelor și să coordoneze aceste structuri.

Ancuța Cârcu a afirmat că propunerea de a deveni președintele Partidului Regalist Român a venit într-o perioadă foarte grea pentru ea, când, în urma implicării sale într-un dosar de proxenetism la Turda, membrii AUR au decis să o dea la o parte. „Am susținut partidul AUR ca pe familia mea, dar ei s-au dezis de mine, fără ca măcar să cunoască adevărul despre acuzele care mi s-au adus, ca să mă discrediteze, fără să beneficiez de prezumția de nevinovăție. Eu i-am susținut necondiționat pe cei din partidul AUR, ca pe familia mea, dar ei s-au dezis de mine și am rămas fără familie. Eu, celor din diaspora, vreau să le ofer o familie, liniște, echilibru.” a declarat Ancuța Cârcu.

Cârcu afirmă că a fost membră AUR, Coleșa zice că minte

Implicarea Ancuței Cârcu în AUR este discutabilă, deoarece membrii partidului nu recunosc că aceasta ar fi fost vreodată membră. Deputatul AUR, Ilie-Alin Coleșa a ținut să lămurească acest aspect, menționând că este doar o altă informație falsă apărută în spațiul public cu scopul de a discredita partidul și o acuză pe Cârcu că s-a agățat de imaginea partidului numai pentru a face rău sau pentru a căpăta o oarecare protecție.

„Ancuța Cârcu nu a făcut parte niciun moment din AUR. Aceasta este informația pe care am primit-o de la colegii mei chiar în momentul în care această dezinformare a apărut în spațiul public, prin luna februarie. Este una dintre multele afirmații mincinoase au apărut în spațiul public cu privire la AUR. Orice informație de acest fel trebuie probată în vreun fel. Măcar cu o fotografie. Dânsa doar a spus ceva, probabil cu scopul de a se agăța de imaginea partidului pentru a face rău sau pentru o iluzorie protecție. Apoi informația respectivă a fost preluată și rostogolită în spațiul public fără niciun fel de acoperire de către o parte a presei și de către șefii celorlalte partide politice. Este o modalitate de dezinformare foarte simplă și des utilizată de către cei care nu au scrupule în atingerea scopurilor. Noi trebuie să învățăm să ne informăm din surse cât de cât credibile și bine intenționate și să distingem răul de bine prin efectele produse.” a precizat deputatul AUR, Ilie-Alin Coleșa.

Ancuța Cârcu a afirmat că reprezentanții AUR mint când spun că nu a făcut parte din partid, deoarece a participat la diferite emisiuni cu susținerea și aprobarea partidului. Aceasta ne-a prezentat o cerere de adeziune la partidul AUR, însă în lipsa unui carnet de membru de partid sau a unui act echivalent nu se poate face dovada că a fost și acceptată, ci doar că și-a dorit să se alăture partidului.

„Nu au fost sinceri! Eu am vorbit cu deputații de acolo și chiar și la anumite emisiuni la care am participat, tot cei din AUR mi-au dat voie să reprezint partidul, însă la prima problemă pe care am avut-o, ei s-au dezis de mine și pot spune chiar că mă bucur că s-au dezis de mine, deoarece refuzul lor a însemnat un pas enorm în cariera mea. Ei nu au așteptat să vadă dacă sunt vinovată sau nu și au renunțat la mine numai pentru că eram implicată în acest dosar pe care îl consider instrumentat politic, un dosar despre care nici nu ar fi trebuit să știu, nu să fiu implicată. Acest dosar are 20.000 de pagini de convorbiri și eu am doar pagina 32 și pagina 34. Sunt patru sau cinci mesaje. Fetele lucrează la mine cu carte de muncă, comision, rezidență. Ceea ce au făcut ele după program nu este treaba mea. Am intrat în Partidul Regalist Român cu această imagine de proxenet însă la rechizitoriu s-a arătat că nu am nicio legătură cu acest subiect.”, a explicat bistrițeanca.

Ancuța Cârcu vrea să readucă monarhia în România

Președintele Consiliului Național al Partidului Regalist Român, Ancuța Cârcu, a prezentat obiectivele pe care dorește să le atingă și planul pe care îl va urma în vederea consolidării partidului. Prin urmare, principalul scop al Partidului Regalist Român este acela de a reinstaura monarhia constituțională. În pașii următori, Cârcu a afirmat că Guvernul ar trebui să fie reorganizat și va propune un Guvern format din tehnocrați, nu unul politic. Partidului Regalist Român va participa la alegerile europarlamentare, locale și parlamentare, mai puțin la cele prezidențiale.

„Partidul Regalist Român își propune ca obiectiv politic, în primul rând, reinstaurarea monarhiei constituționale cu respectarea legii. În al doilea rând, considerăm că Guvernul trebuie să fie format din tehnocrați, sens în care vom propune și susține un asemenea Guvern, nu unul politic. Din punct de vedere organizatoric urmează să deschidem filiale în toate județele țării, precum și în diasporă. O să participăm la alegerile europarlamentare, locale și parlamentare, mai puțin la cele prezidențiale câtă vreme considerăm oportun un rege și nu un președinte. Fără a ne dezice de valorile europene, o să milităm public pentru o Românie suverană, pentru valorile tradițional românești și pentru un rol activ al Bisericii în societate.” a transmis Ancuța Cârcu.

Dat fiind faptul că țara noastră are deja o Casă Regală, am întrebat-o pe Ancuța Cârcu dacă a luat legătura cu reprezentanții Casei Regale a României și dacă Partidul Regalist Român va fi sprijinit de aceștia. Bistrițeanca ne-a răspuns că nu a purtat nicio discuție cu reprezentanții Casei Regale a României și nici nu intenționează să o facă, deoarece Partidul Regalist Român propune o construcție politică care se rezumă la reinstaurarea monarhiei constituționale ca formă de guvernământ.

„În România există o Casă Regală. Nu am luat legătura cu ei și nici nu o să facem asta. Casa Regală a României nu trebuie să își asume un asemenea proiect politic al vreunui partid, iar Partidul Regalist Român propune o construcție politică care se rezumă la reinstaurarea monarhiei constituționale ca formă de guvernământ, fără să intereseze agenda Casei Regale a României. Partidul Regalist Român consideră că România trebuie condusă de un rege sau de o regină, împreună cu un Parlament bicameral cum este în prezent, dar cu un număr redus de parlamentari precum și de un Guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați. Pașii pentru realizarea obiectivelor Partidului Regalist Român sunt pe de-o parte cei firești, de construcție a filialelor, de atragere a tuturor românilor interesați de acest proiect politic, reinstaurarea monarhiei constituționale, subiect tot mai des discutat în diferite medii sociale, în multe ONG-uri regaliste și monarhiste, dar încă neasumat public și desigur, politic. Facem noi asta acum.”

„Partidele mari precum PSD și PNL sunt deconectate de la realitatea românească fiind interesate doar de clan”

Ancuța Cârcu ne-a transmis că adoptă o atitudine pozitivă în ceea ce privește evoluția partidului, deoarece, în urma unui studiu sociologic, s-a descoperit că aproximativ 30% din români își doresc să fie conduși de un monarh în detrimentul unui președinte și crede că monarhia ar putea salva România, deoarece partidele mari au renunțat să pună accentul pe interesele țării și își canalizează atenția numai spre interesele personale.

„Partidul Regalist Român va avea un trend ascendent. Există studii sociologice făcute în România care spun că bazinul electoral al celor ce ar dori monarhie constituțională și revenirea la conducerea țării a unui rege sau a unei regine este de circa 25-30%. Casa Regală a României este percepută în prezent în mod pozitiv diferit, ca în anii 1990-2000. Pe de altă parte, actuala clasă politică este un bun agent electoral pentru noi, deoarece a dat de nenumărate ori dovada mediocrității, a inculturii, a interesului de grup în defavoarea românilor de rând, au afectat profund valorile și spiritualitatea românilor. Partidele mari precum PSD și PNL sunt deconectate demult de la realitatea românească, fiind interesate doar de interesele de clan. Partide noi precum USR PLUS si AUR au reușit sa demonstreze că românii s-au săturat de comuniștii din PNL și PSD, dar în același timp nu au răspuns nici ei pe deplin speranțelor românilor care i-au trimis în Parlament. Monarhul constituțional ar veghea ca instituțiile să lucreze, iar legile să fie respectate, magistrații și-ar vedea de împărțirea dreptății, jandarmeria și armata ar reveni la prestigiul de odinioară. Coroana unește, înnobilează și îndeamnă la smerenie. Aceste istorii mărețe nu le poate da un președinte, ci doar monarhiile.” a menționat Ancuța Cârcu.

Primi pași în politică ai Ancăi Cârcu, presărați de scandaluri cu Vadim Tudor

Ancuța Cârcu s-a implicat în politică acum aproape 10 ani când s-a înscris pe listele PRM în lupta pentru Colegiul 3 în Camera Deputaților împotriva parlamentarilor şi Ioan Oltean ori Alexandru Pugna, apoi a devenit secretar executiv în PRM, partidul condus de Vadim Tudor, cel care i-a aruncat cuvinte grele Ancuței Cârcu, generandu-se un întreg scandal, ba mai mult, aceasta l-a acuzat pe președintele PRM că ar fi abuzat-o sexual. Ulterior, sexy PRM-ista s-a răzgândit și violul fizic s-a transformat într-unul psihic. După ce si-au aruncat vorbe grele în presă și pe la diferite emisiuni TV, bistriţeanca l-a dat în judecată pe Vadim Tudor pentru calomnie, câştigând procesul în anul 2014. Tribunalul Bucureşti l-a obligat pe Vadim Tudor să îi plătească Ancuţei Cârcu daune morale în valoare de 1000 de lei şi să publice sentinţa în două dintre publicaţiile sale: „Tricolorul” şi „România Mare”. În 2015, Vadim Tudor a decedat, iar Ancuța Cârcu a declarat că donează daunele morale de 1.000 de lei datorate de Vadim în urma procesului, familiei îndurerate pentru a-i cumpăra un costum de înmormântare.

Ancuța Cârcu a ținut să menționeze că nu Vadim Tudor a fost cel care a propulsat-o pe culmile politicii românești, ci cunoscutul politician Ioan Oltean.

„Când am ajuns la București într-o emisiune televizată, alături de Vadim Tudor, acesta mi-a spus: coano, eu sunt partidul! Coano, te ridici să-mi arăți chiloții, aici este cum spun eu, nu cum crezi tu! Tot în acea emisiune, Vadim mi-a făcut o surpriză, făcându-mă secretar executiv și așa am luat decizii pentru partid, se vorbea de sexy PRM-ista, fata care a intrat în lupta cu Ioan Oltean și din acest punct de vedere, pe mine m-a propulsat numele de Ioan Oltean, nu Vadim Tudor. Eu am intrat în PRM pentru că n-am avut ce face și am devenit și mai cunoscută, fapt care nu i-a căzut deloc bine domnului Vadim Tudor, care era supărat că ziarele începuseră să scrie mai mult despre mine, decât despre dumnealui.” a mărturisit Ancuța Cârcu.



Citește și: Drama tulburătoare a unui adolescent trans: „Am încercat să mă sinucid, așa că la 18 ani am primit cadou o mastectomie”