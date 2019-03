O femeie din Cluj Napoca povestește modul în care a fost tratată de personalul medical al clinicii private Medsan din Cluj Napoca. Ea a mers la clinică împreună cu copilul ei în vârstă de 11 luni.

”Vreau să vă povestesc ce am pățit azi. M-am prezentat la ora 8:05 la prestigioasa clinică din Cluj – Medsan cu bebe de 11 luni în sistem pentru a-mi face o programare la analize. Acolo era o îmbulzeală extraordinară până la poată de oameni dornici de analize gratuite, majoritatea trecuți de a doua tinerețe.

Cu greu, ajung la recepție, unde cele două angajate mă întreabă: aveți număr? Eu: Poftim? Ele: Sunt doar 70 de locuri, la ora 8 s-au împărțit numerele. Eu: Îmi pare rău, am întârziat 5 minute pentru ca îmi alăptez copilul, de aceea nu am ajuns la fix. Ele: Asta e. Nu mai avem locuri.

Apoi, m-am enervat și am început sa pun întrebări incomode ca să aflu atunci ca erau 10 locuri prioritare pentru gravide și femei cu copii și le-au chemat în față la ora 8. Evident nu au fost 10 persoane și atunci au dat numerele la următorii. Dar până să aflu asta am fost tratată cu foarte multă indiferență și se poate spune că și-au cam bătut joc de mine.

M-au plasat la ușa camerei unde se fac programările (bebe agățat de mine), am stat acolo până au intrat 4 graviduțe (eu plângeam deja), apoi a venit o angajată și mi s-a adresat cu… ‘Doamnă… Dada dumneavoastră… Haideți cu mine!’. M-a invitat în alt cabinet în cealaltă parte a clinicii să îmi spună că o să mă treacă pe o listă de așteptare. Eu am fost nemulțumită și nu înțelegeam de ce mi se întâmplă mie așa ceva – (am cotizat foarte mult la sănătate, nu am fost bolnavă până să am bebe, acuma am tiroida hasimoto și trebuie sa iau medicamente toată viața, doza depinde de analize).

Ca să închei, am vrut să știu numele directorului și ale unei angajate care a vorbit urât cu mine, nu au vrut să-mi dea aceste informații. Am scris o plângere în registrul lor și soțul a sunat la poliție care au zis ca nu ne poate ajuta, să vorbim cu directorul.

As vrea să știu dacă sunt mamici nemulțumite de sistemul medical, trotuarele prea înguste pentru cărucioare, sistemul de transport în comun, supermarketuri, etc., unde trebuie sa aștepți parca infinit de mult cu burtica mare sau cu copii. Și mai important dacă putem face ceva să se schimbe măcar la nivel de Cluj. O petiție, o lege locala, ceva… Trebuie să luăm atitudine împreună pentru copii noștri!”, spune femeia.

Pe de altă parte, patronul clinicii spune că problema se va rezolva.

”În dimineața asta au fost 400 de oameni pe listele de așteptare, care au stat de la ora 4 la coadă. Majoritatea sunt persoane de vârsta a treia, iar la ora 8, cand s-a deschis clinica, oamenii s-au opus să le dea prioritate femeilor cu copii sau care sunt însărcinate. Ce să-i faci, acesta este nivelul de civilizație! Asta se intampla mereu. Însă, doamna va fi contactată și chemată”, a declarat Dana Gânscă. Ea este soția omului de afaceri Gicu Agenor Gânscă, implicat, cu preponderență, în afaceri imobiliare și bursiere.

Pe anul fiscal 2017, centrul Medsan a raportat o cifră de afaceri de peste 1,8 milioane lei, un profit de 212.000 lei și 15 angajați.

(sursa foto:medsan.ro)