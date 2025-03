Un clujean a lansat un apel public către Primăria Cluj și Consiliul Local, criticând dur activitatea Poliției Locale, în special a șefului Secției 4, Badiu Gabriel, pe care îl acuză de incompetență. Potrivit acestuia, angajații Supercom, compania de salubritate, continuă să încalce legea fără a fi trași la răspundere.

„În atentia Primariei Cluj, respectiv al Consiliului Local Cluj. In timp ce inutilul sef al sectiei 4 politie locala, Badiu Gabriel, isi doarme somnul de frumusete pe functie, gunoierii de pe Supercom reusesc sa doboare record dupa record. Azi, la 06.49, aceeasi masina reclamata de doua ori in aceasta luna, cu aceiasi incarcatori obraznici au dat desteptarea la doua puncte gospodaresti, bipaind si bombardand locatarii, ma scuzati, fraierii care le baga banii in buzunar.

La fel de fraieri ne ia si politia locala. Gunoierii numai rad, si hartuiesc incontinuu. Sunt intangibili, sunt mai presus de lege, dupa cum afirma chiar ei. Legea e pentru altii, nu pentru ei.

Noroc ca mai sunt si jurnalisti care nu-s de cumparat. Sunand azi la Sectia 4 Politie Nationala, dispecerul imi confirma ca Supercomul nu este mai presus de lege, a notat sesizarea, culmea, nu i-a trebuit CNP-ul ca dispecerului Dan de la politia locala, m-a invitat la sectie sa depun plangerea. L-am refuzat politicos si i-am comunicat ca plangerile mele merg la parchet, apoi la dansii in lucru. Nicio solutie amiabila si de bun simt vad ca nu functioneaza cu Primaria Cluj. Parca toti au orbit, au surzit, si-au pierdut simtul olfactiv, pute Clujul pestilential, clujenii sunt incontinu deranjati in orele de liniste, consiliul local nu sesizeaza problemele reale ale cetatenilor. Poate reusesc si dansii sa mai dea o geana pe MyCluj. Solicit destituirea din functie al lui Badiu Gabriel si inlocuirea lui cu un sef de sectie competent, care sa aplice legea si sa respecte cetateanul si care sa fie de gasit la sectia pe care o conduce, nu ca dansul, care niciodata nu e acolo, desi l-am cautat de doua ori. Cica ar sedea la sediu, nu la sectia lui.

Sunt aproape convins ca solicitarea mea va fi tratata cu aceeasi indiferenta ca si pana acum, iar solutiile vor fi aceleasi: Zero! Lex iniusta non est lex!”, scrie clujeanul pe platforma MyCluj.

Citește și: Dosarul ideilor incomode cu inculpatul Silvian Emanuel Man. Când cărțile devin probe și gândirea critică, un delict