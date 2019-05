Pe zi ce trece, ies la iveală tot mai multe culise ale vieții politice și ale afacerilor din timpul regimului Băsescu. Afacerile oneroase practicate pe scară largă încep să fie uitate, îngropate în dosare sau ascunse în sertarele procurorilor. Și astfel, corifeii regimului Băsescu rămîn cu pămînturi, cu clădiri și conturi, cu fabrici, locuințe restituite ilegal și cu contracte dubioase în toate domeniile economiei, scrie Cornel Nistorescu în cotidianul.ro.

În același timp, o mare parte dintre afacerile investitorilor autohtoni a fost distrusă. În fapt, piața a fost eliberată și pusă la dispoziția unor alți agenți economici, anticorupția din regimul Băsescu fiind în același timp și o modalitate de punere la dispoziție a unor importante procente din piața românească.

Prim-ministrul unei perioade nebune, mă refer la imaturul Victor Ponta, declară în fața magistraților și sub semnătură:

„Inculpata Laura Codruța Kovesi manifesta o extrem de apropiată relație cu denunțătorul Sebastian Ghiță, astfel încât, cu prilejul unei vizite private, Kovesi i s-a adresat: «Știe că îl iubește, dar dacă îl mai prind că vorbește cu aia (Elena Udrea) o să-l arestez și pe el, așa cum o să arestez și pe ea».

Prim-ministru al României la acea data, Victor Ponta trece peste aceste declarații, peste comportamentul abuzuv al șefei DNA, peste amestecul de justiție și servicii secrete și se visează doar președintele României. Își aduce aminte de toate abia acum, cînd este la periferia politicii și cnd vrea să revină în centrul atenției.

Ce zice amorezul din declarația lui Victor Ponta, adică Sebastian Ghiță, locotenentul premierului din timpul guvenului Victor Ponta:

„Îl știm toți pe Victor Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani și am trăit niște vremuri în care Codruța Kovesi se vedea sabia justiției, Coldea mai mult ochiul și timpanul, eram toți într-o lume oarecum ciudată, președinte era Băsescu, care era mai tare decât biruința și atunci singura reacție pentru a supraviețui în lumea aceea a putut să fie gluma. Încercam să ne ferim de ei ca să nu ne facă rău. Totuși, oricine a intrat în contact cu acești oameni nu s-a ales decât cu rele și cu fărădelelgi și astăzi nici nu mai știm cine era șef, cine beneficia, cine era șeful Securității, a mafiei. Și pentru mine este confuz. Declarațiile domnului Ponta, chiar dacă punctual vizează o conversație la care am participat și eu, nu arăta decât aroganța, superioritatea cu care ne trata și atunci. Și pe el ca prim-ministru, și pe mine ca membru al Parlamentului, și pe alții. Koveși ne spunea așa în față: «Dacă mă mai enervezi, o să te arestez, dacă nu dai afară jurnalista nu știu care te arestez». Ai o rezistență ca om la chestiile astea, la început crezi că e o glumă, la sfârșit înțelegi că dacă se trezește prost dispusă aresta pe cineva”.

Ce zice Elena Udrea, cea mai iubită cucoană din timpul regimului Băsescu:

„În vremea aceea, ei ne fotografiau pe mine, pe Ghiță. După mașina cu care mergeam cred că era prin 2013. Multe din discuțiile pe care le-am avut cu Ghiță au fost în cafeneaua aceea din Barbu Văcărescu. Nu-mi vine să cred că el atunci era urmărit, era supravegheat. Eu nici nu știam de relația de amor. Eu am fost ușor amuzată. Din frustrările, invidiile, din geloziile unei femei, eu stau acum în Costa Rica cu copilul meu, plecată departe de țară, cu o condamnare. A fost această reacție a mea să mă distrez oarecum, să mă gândesc că am avut dreptate. O femeie simte lucrurile acestea. Mi-a fost jenă să spun că m-am gândit la asta. Femeia asta avea o problemă că era frustrată, nu suporta nici măcar să mă vadă. Mai există un episod pe care nu l-am luat în serios, am crezut că generalul Coldea mă minte. În 2013, Kovesi a redeschis Dosarul Gala Bute, care nu mă privise niciodată pe mine. Ea l-a redeschis și când eu eram arestată în 2015, ea a spus că l-a redeschis, deși nu era treaba ei să-l deschidă că nu era procuror de caz.

Am avut o discuție cu Coldea și Maior în care le spuneam voi vreți să mă arestați, adică evident că încercați să faceți ceva împotriva mea și să mă arestați. Veneau oamenii și îmi spuneau lucrurile astea… Ghiță, alții… Iar Coldea mi-a zis atunci că Kovesi are ceva personal cu tine. Și eu am zis că nu se poate, că e o prostie, că nu sunt așa naivă să-mi imaginez că Kovesi avea ceva personal cu mine. Dar în realitate, se pare că așa era. Kovesi a avut ceva personal cu mine, ceva femeiesc, de toată jena. Dacă am ajuns ca oameni care au condus țara asta să creeze astfel de situații, să pui statul în astfel de situații.. Eu cred că oamenii care ocupă astfel de funcții trebuie să facă un control psihologic. Nu poți să stai la mâna unei femei plină de gelozii, care e în stare să trimită în pușcărie pentru că îl iubea ea pe Ghiță”.

Cea mai iubită femeie din Regimul Tăsescu a fugit în Costa Rica. Marinarul, fostul președinte este chemat în instanță pentru colaborare cu securitata. Fratele său, implicat în afaceri cu romii din Drăgănești, s-a eliberat. Gheorghe Ștefan- zis Pinalti, pușculița PD, s-a eliberat. Marele afacerist cu energie Buzăianu a renunțat (cu semnătura lui Traian Băsescu) la cetățenia romană pentru a nu putea fi urmărit în țară. Adriean Videanu s-a dat la fund ca și Radu Berceanu. Anca Boagiu, fetița prietenului din tinerețe al marinarului, și-a făcut plinul și trăiește departe de lumea dezlănțuită. Tiberiu Nițu, cel arestat pentru nimic, nu cere despăgurbiri pentru prejudiciile aduse. Alina Bica a fugit în Costa Rica. Vasile Blaga a fost trecut pe lista reevaluaților de președintele Iohannis. O altă luminăție întunecată a regimului Băsescu, generalul Gabriel Oprea, încearcă și el să revină din groapa în care a căzut. Mediocrul absolvent de la Academia de Informații, sărit la patru stele și dat afară prin pensionare, generalul Florian Coldea, unul dintre artizanii mecanismului de vidanjare a corupției, se chinuie să se agațe ca profesor colaborator. Laura Codruța Kovesi încă se zbate sub umbrela protecției euro-atlantice și este creditată cu adevărul în mincinoasa frază rostită cu sînge rece:

„Niciodată nu mă văd cu politicieni, cel puțin în timpul liber. Uneori, datorită atribuțiilor de serviciu, trebuie să interacționez (cu politicieni), dar doar la întâlniri instituționale și la activități instituționale. În timpul liber nu mă văd cu politicieni și nu mă întâlnesc cu ei”.

Pe nesimțite, se conturează o incredibilă listă a impostorilor care au condus România în timpul regimului Traian Băsescu. Și care, dincolo de disprețul public, nu decontează nimic din pagubele și abuzurile produse.