Cluj Napoca, 13 august 2025 – AnimaWings continuă procesul accelerat de extindere și anunță introducerea zborurilor regulate către Istanbul, una dintre cele mai dinamice metropole ale lumii, cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj. Noua conexiune aeriană le va permite pasagerilor din Cluj și din întreaga regiune a Transilvaniei să ajungă direct la Istanbul Airport (IST) – cel mai mare hub aerian al Europei și o poartă strategică spre sute de destinații internaționale.

Detaliile noilor zboruri lansate:

Cluj (CLJ) – Istanbul (IST): din 16 octombrie 2025, 2 zboruri pe săptămână, în zilele de joi şi duminică, de la 49,99 euro/persoană/sens

Destinație Dată debut Zile de operare Program de operare Istanbul (IST) 16 octombrie 2025 Joi, Duminică Cluj-Napoca 14:45 – Istanbul 16:25 Istanbul 12:25 – Cluj-Napoca 14:00

Observație: Orarul de zbor reprezintă orele locale de aterizare/decolare.

Pentru bilete și rezervări accesați www.animawings.com

„Extinderea rețelei de rute regulate AnimaWings în Transilvania este o prioritate pentru noi. Clujul este unul dintre cele mai importante centre urbane și economice ale țării, iar Istanbul este una dintre cele mai dinamice metropole din regiunea noastră – atât din punct de vedere turistic, cât și comercial. Ne bucurăm să oferim o legătură directă și accesibilă între cele două orașe, cu un orar eficient și servicii de ultimă generație.”, a declarat Marius Pandel, Președintele Board-ului AnimaWings.

Viorel Federiga, Preşedintele Consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj a menţionat următoarele: „Felicităm operatorul aerian Animawings pentru decizia de a adăuga o nouă destinaţie reţelei sale de rute operate de la Cluj-Napoca şi suntem încrezători că zborurile spre Istanbul vor fi apreciate de toate segmentele de călători, contribuind la o şi mai mare conectivitate între România şi Turcia.”

Domnul David Ciceo, Director General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, a declarat la rândul său: “Ne bucurăm să vedem o nouă destinaţie Animawings, anunţată spre operare încă de anul acesta, după succesul operării rutei interne spre Bucureşti Otopeni, ce a debutat din luna ianuarie 2025. Destinaţia Istanbul este una extrem de populară, nu doar din prisma multiplelor conexiuni existente de pe acest hub aerian, dar şi ca destinaţie turistică sau de business, pentru călătorii din aria de acoperire a aeroportului clujean. Apreciem angajamentul operatorului aerian Animawings pentru dezvoltarea reţelei sale din Cluj-Napoca şi îi dorim mult succes.”

Istanbul Grand Airport este cel mai mare aeroport din Europa, cu peste 80 de milioane de pasageri anual, și oferă zboruri către 317 destinații din 117 țări. Noua rută Cluj–Istanbul aduce nu doar o destinație fascinantă la mai puţin de două ore distanță, ci și acces la o rețea globală extinsă, ideală pentru conexiuni către Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America.

„AnimaWings are deja o prezență solidă în Turcia și este recunoscută ca unul dintre principalii operatori aerieni români în relația cu această țară.”, a completat Marius Pandel. În sezonul estival 2025, compania operează peste 350 de zboruri charter către Antalya și Bodrum, de pe 7 aeroporturi din România, inclusiv zboruri directe pe ruta Cluj – Antalya, consolidându-și poziția în topul companiilor aeriene românești care deservesc destinații din Turcia.

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A220, model de ultimă generație, cunoscut pentru eficiența sa operațională, confortul sporit și tehnologia de avangardă. Aeronavele sunt noi-nouțe, livrate începând cu decembrie 2024, și fac parte din comanda de 12 unităţi de Airbus A220 pe care AnimaWings a contractat-o în vederea extinderii flotei sale în următorii ani. O nouă aeronavă va fi recepționată în această toamnă, susținând astfel creșterea rețelei de rute regulate.

Pasagerii vor avea posibilitatea să aleagă între trei clase de confort: Business Class, Premium Economy și Economy, beneficiind de un standard ridicat de servicii la bord și de eficiența operării oferită de noile aeronave A220. Indiferent de clasa aleasă fiecare detaliu este gândit pentru a oferi o experiență de călătorie fără compromisuri: de la confortul scaunelor și tehnologia de ultimă generație a aeronavelor, până la serviciile personalizate și echipajele de bord dedicate. În viziunea AnimaWings, călătoria cu avionul trebuie să fie mai mult decât un mijloc de transport – o experiență plăcută, sigură și lipsită de stres, care să inspire pasagerii să descopere noi destinații cu încredere și entuziasm.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii de neuitat, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere a flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave.

Pentru mai multe informații:

Departament PR & Communication AnimaWings

pr@animawings.com

+40 759.026.240