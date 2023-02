Pe terenul unde funcționa, până de curând, restaurantul Sinaia din cartierul Grigorescu se va construi un ansamblu imobiliar.

„Dragii noștrii, din motive care nu țin de noi, suntem nevoiți să vă anunțăm pe această cale că Restaurantul Sinaia și-a încheiat activitatea începând cu data de 10.02.2023.

Ne cerem scuze pentru inconveniente și îi rugăm pe toți cei care și-au făcut rezervări în viitorul apropiat să ne contacteze telefonic la 0761 282 808 pentru a clarifica situația. Din păcate, nu putem onora rezervările”, este mesajul primit de persoanele care aveau rezervări făcute la acest restaurant.

Restaurantul, care a aparținut soților Gabriela și Nicolae Badiu a fost vândut, inițial, lui Horea Indolean care, la rândul lui l-a vândut unui investitor imobiliar din Bistrița, Roland Stefan Bizau.

”Subscrisa AH INTERMED – S.R.L., cu sediul in Romania, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Sinaia nr. 43, jud. Cluj, J12/1596/2010, CUI 27454394, reprezentata prin INDOLEAN HOREA, cetatean roman, avand [***CNP***], [***nastere***] in Cluj-Napoca, jud. Cluj, [***domiciliu***] jud. Cluj, identificat prin [***act identitate***], elib. de SPCLEP Cluj-Napoca la 18.07.2013, si Subsemnatul ROLAND STEFAN BIZAU, cetatean roman, avand [***CNP***], [***nastere***] in Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud [***domiciliu***] 3 A90455 Nürnberg identificat prin [***pasaport***] eliberat de autoritatile romane la data de 22.08.2017, – in calitate de asociati ai S.C. RESTAURANT SINAIA – S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Sinaia nr. 43, jud. Cluj, J12/2402/2004, CUI RO 16560896, am hotarat cesionarea tuturor partilor sociale pe care Societatea AH INTERMED – S.R.L. le detine la RESTAURANT SINAIA – S.R.L. catre asociatul ROLAND STEFAN BIZAU, la valoarea si in conditiile specificate in contractul de cesiune incheiat intre parti Ca urmare a acestei cesiuni, AH INTERMED – S.R.L. pierde calitatea de asociat al RESTAURANT SINAIA – S.R.L. iar ROLAND STEFAN BIZAU dobandeste calitatea de asociat unic al S.C. RESTAURANT SINAIA – S.R.L.

Participarea la capitalul social este urmatoarea:

ROLAND STEFAN BIZAU – 2.420 RON – 242 parti sociale – 100%.

Participarea la beneficii si pierderi:

ROLAND STEFAN BIZAU – 100%.

Asociatii au hotarat adoptarea unui nou act constitutiv actualizat si reformulat cu modificarile din prezentul act.

Prezenta hotarare s-a intocmit azi, 19.02.2018, in patru exemplare”, arată o nătă din Monitorul Oficial.

Bizau derulează o investiție imobiliară a unui complex imobiliar cu 400 de apartamente în Bistrița.