Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține că mediul de afaceri local are nevoie de mai mult sprijin și predictibilitate din partea administrației. El spune că antreprenorii clujeni nu solicită tratament preferențial, ci doar să fie respectați și să poată construi fără întârzieri și blocaje administrative. Antreprenorii trebuie respectați și sprijiniți. Ei cer doar să nu fie împiedicați să construiască, a transmis Tișe, subliniind importanța dialogului și a susținerii inițiativei private pentru dezvoltarea județului

Liderul CJ subliniază că, în ultima perioadă, tot mai mulți antreprenori clujeni reclamă timpul pierdut din cauza avizelor, lipsa dialogului și blocajele birocratice care sufocă inițiativa privată. „Ei nu solicită tratament special, ci predictibilitate și transparență din partea instituțiilor”, a precizat Tișe.

Tișe avertizează că blocajele administrative pun în pericol dezvoltarea județului pe termen lung și pot descuraja investițiile majore, de care Clujul are nevoie.

Președintele CJ Cluj solicită autorităților mai multă flexibilitate, dialog permanent cu mediul privat și reguli clare, pentru ca antreprenorii să fie tratați ca parteneri ai dezvoltării, nu ca potențiali adversari. „Este vital să recunoaștem demnitatea celor care investesc în județ”, a punctat Tișe.

‘Profitul nu este ceva rușinos’, transmite ferm Alin Tișe, „ci dovada clară că un business funcționează, oamenii primesc salarii, taxele sunt plătite, iar economia merge înainte. „A-l discredita și umili pe cel care creează locuri de muncă este ca și cum ai scuipa în fântâna din care bei apă”, precizează el.

El adaugă că „țările nu se prăbușesc pentru că au prea mulți antreprenori. Se prăbușesc atunci când îi alungă!” și îi numește pe aceștia „dreapta productivă a țării, cheia care poate aduce lumină pe bolta unui cer înnorat și cenușiu”.

„Tocmai de aceea: Vreau ALTCEVA pentru TINE – APT. Vreau ALTCEVA pentru Țară!”, mai menționează Alin Tișe, concluzionând că este nevoie de o nouă abordare, una care să pună în centru respectul față de cei care construiesc și contribuie.