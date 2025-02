MURESAN VASILE GAVRIL, titular al proiectului Impadurire teren agricol in suprafata de 17215 mp in extravilanul comunei Iclod, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi realizat in comuna Iclod, extravilan, identificat prin C.F. nr. 57708, 57702 si 57699 Iclod judetul Cluj,

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmcj.anpm.ro