In conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC CINA CARMANGERIE anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul CARMANGERIE, din localitatea Cluj Napoca, Calea Baciului 81-83. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr 99, in zilele de luni ÔÇô joi: 9.00 ÔÇô 16.30; vineri: 9.00 ÔÇô 14.00