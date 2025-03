ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

COMUNA GILĂU anunță participarea la selecție publică privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Comunei Gilău pentru finanțarea proiectelor de interes public in anul 2025. COMUNA GILĂU invită unitățile de cult , persoanele fizice și juridice fară scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii recunoscute in Romănia , care iși desfașoară activitatea pe raza comunei Gilău, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: culte, sport și cultură. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte, sport si cultură pe anul 2025 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 2. Suma disponibilă pentru finanțările nerambursabile în anul 2025 este de 930.000 lei, iar domeniile prin care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local in anul 2025, conform H. C. L. nr. 37 din 06. 03 .2025 este defalcat după cum urmează: domeniul culte 600.000 lei, domeniul sport 270.000 lei și domeniul cultură 60.000 lei . 3. Durata de implementare a proiectelor este de la data încheierii contractelor păna la data de 31. 12 .2025. 4. Data și ora limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 31. 03. 2025, ora 14.00. Conform Legii nr.350/ 2005, art. 20 alin. ( 2) se impune accelerarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numarului de zile, avănd in vedere aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare finanțării , precum și necesitatea derularii proiectelor în timpul alocat pănă la finele anului 2024. 5.Solicitantul va depune documentația la adresa : COMUNA GILĂUstr.1 DECEMBRIE 1918, nr. 237, COMUNA GILĂU, județul Cluj, sau e-mail: office@comunagilau.ro. 6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 01.04.2025- 04.04 2025.

Anunțul a fost publicat în MO NR.44 din 13.03.2025, partea a VI-a.

Primar.

Ing.Gelu TOPAN