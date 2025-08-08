Cristina Belce, primărița din Apahida, și Liviu Neag, directorul CTP Cluj-Napoca, au analizat extinderea transportului public pentru a îmbunătăți mobilitatea și conexiunile dintre Apahida și Cluj-Napoca.

Potrivit primăriței, transportul în comun din Apahida trebuie să fie mai eficient, mai sigur și mai aproape de nevoile oamenilor.

„Astăzi (joi – n.red.) am primit vizita domnului ing. Liviu Neag, directorul general al CTP Cluj-Napoca.

Vizita face parte din strategia noastră de a colabora strâns cu toți cei care contribuie la calitatea vieții în comună. Transportul public este o componentă esențială pentru o comunitate modernă și bine conectată.

În urma discuției, am convenit să analizăm:

• prelungirea traseelor,

• suplimentarea numărului de curse,

• adaptarea orarelor,

• și — foarte important — măsuri concrete pentru creșterea siguranței în mijloacele de transport.

În prezent, între Apahida și Cluj-Napoca circulă zilnic: aproximativ 60 de autobuze CTP, cu peste 19 curse directe pe zi și un flux estimat de 15.000 de călători zilnic.

Îi mulțumesc domnului Neag pentru deschiderea și implicarea de care dă dovadă. Transportul în comun din Apahida trebuie să fie mai eficient, mai sigur și mai aproape de nevoile oamenilor”, a transmis Cristina Belce.

Sursa: Zcj.ro