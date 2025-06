Un clujean a criticat dur comportamentul unor proprietari de apartamente din noile ansambluri rezidențiale, acuzându-i că refuză să achiziționeze locuri de parcare și preferă să blocheze aleile de acces. Exemplul oferit provine din complexul Elite City, unde o bandă de circulație este ocupată frecvent de mașini parcate neregulamentar, în ciuda existenței locurilor de parcare subterane disponibile.

Comentatorul a povestit o experiență personală într-un complex similar, unde parcările, deși accesibile ca preț, au fost ignorate de cumpărători. Deși aceștia au investit sume considerabile în apartamente, nu au vrut să aloce câteva mii de euro în plus pentru un loc de parcare. Drept rezultat, traficul intern a devenit imposibil, iar dezvoltatorul a fost nevoit să monteze stâlpi pentru a forța delimitarea benzilor.

În cele din urmă, presiunea situației i-a făcut pe locatari să cumpere locuri de parcare, deși anterior se plângeau că sunt prea scumpe. Autorul comentariului și-a exprimat frustrarea față de lipsa de respect față de spațiul comun și lipsa de reacție a autorităților în cazurile în care drumurile sunt în proprietate privată.

”Stai asa sa ajunga si sa le cumpere, oamenii care parchează așa tind să fie niște melteni.

Am pățit exact lucrul asta într-un complex similar, existau locuri subterane (12k euro) si supraterane (8k euro). Vin meltenii și îsi cumpara apartamente de 100-150k euro (acum cativa ani) dar doamne ferește sa mai dea un 5-8% din valoarea apartamentului pe un loc de parcare suprateran.

Nu, ei au ocupat o banda din aleea de acces, rămânând o singura banda pentru 2 sensuri de mers, și incomodand ieșirile din ambele parcari :)) Politia dădea din umeri pentru ca drumul era proprietate privată (sa ma p.s pe legile din România), iar parcarile erau goale și nevandute.

Dezvoltatorul s-a enervat si a pus stalpisori pe mijlocul aleii, sa delimiteze benzile :)) Știi cum au înghițit stimabilii locurile de parcare după chestia asta? :)) Sa vezi cum au găsit cu toții bani în mod misterios, după ce se plangeau la ședințe ca sunt prea scumpe locurile.

Evident, unii sunt melteni șefi și ocupă locurile altora cand mai prind usa/bariera deschisa, dar asta e altceva.

Scuze ca l-am transformat în mini rant, dar am boala pe idiotii astia. Înțeleg in situațiile in care locurile de parcare sunt exagerat de scumpe, dar aici nu a fost cazul. Măcar in poza postata de OP drumurile din jur par a fi proprietate publica, deci politia ii salta imediat daca ii cheama cineva”, a comentat un clujean furios.

Sursa: Clujenii.ro