Florin Jurchiş este IT-ist, founder al companiei Milnesium din Cluj-Napoca şi a dezvoltat, împreună cu developerii interni ai companiei, un detector care sesizează persoanele ce nu poartă mască în spațiile închise. Aplicaţia se numeşte Milnesium Mask Detector, funcționează pe sistem închis, nu necesită comunicare cu internetul și este gratuită “tocmai pentru că a fost realizată cu cele mai bune intenții”, după cum subliniază și IT-istul Florin Jurchiș.

Sabina Popescu: Cum a luat naștere conceptul aplicației în cauză: a fost inițiativa dumneavoastră sau a altora?

Florin Jurchiș: Inițiativa a fost a start-up-ului Milensium. Noi lucram deja la o soluție de Computer Vision, de Inteligență Artificială pentru un tool intern pe care îl dezvoltam pentru un alt scop și am decis să rupem o parte din aplicație și să o dezvoltăm în ideea în care o vedeți acum. Deja aveam o mare parte de lucru de anul trecut, iar anul acesta am adaptat o bucată destul de bună din cod și am inventat aplicația Milnesium Mask Detector.

Sabina Popescu: Cu cine ați colaborat în vederea dezvoltării aplicației?

Florin Jurchiș: Colaborarea e strict internă, cu developerii pe care-i avem intern. Am folosit algoritmi open-source și algoritmi de dezvoltare interni, în ideea în care am mai văzut titluri de genul Inventatorul aplicației… Noi nu am inventat tehnologia asta de Artificial Intelligence. Ea există de 50 de ani sub o formă sau alta. Noi cumva am integrat tehnologia, am adaptat-o, am folosit algoritmi existenți, dar și algoritmi dezvoltați de noi.

Sabina Popescu: Pe ce fel de sisteme funcționează aplicația Mask Detector?

Florin Jurchiș: Avem o versiune care funcționează pe calculator, o versiune mai puternică, și avem și o dezvoltare de aplicație mobilă pentru Android. Ambele fac exact același lucru. Ne-am gândit să o lăsăm și pe Android, în ideea în care poate o instituție publică sau un supermarket dorește să o instaleze, și să o poată avea astfel gratuit, în schimbul acceptării condițiilor de a fi folosită strict pentru scopul pentru care a fost făcută. Pentru Apple avem o dezvoltare în curs, dar deocamdată nu ne focusăm pe acest lucru și nici nu am pus-o în Play Store.

IT-ist-ul Florin Jurchiş a subliniat intențiile sale bune, menționând că nu este interesat decât de binele oamenilor și că nu va accepta nici sume mari de bani dacă ar fi, pentru controlarea populației.

“Cel mai mult ne interesează etica din spatele aplicației. Pentru noi, ea este pe primul loc, la fel cum este și siguranța datelor cetățenilor. Aud foarte multe îngrijorări referitoare la tehnologia asta, dar aplicația pe care o folosim e complet harmless. Nu vrea să vătămeze pe nimeni. Scopul ei e pur și simplu să te atenționeze- să te informeze mai degrabă decât să te atenționeze, să porți mască. Cu cei cu care colaborăm și pentru cei cu care vom colabora, noi vom menționa în contract lucrul acesta- să fie folosită strict pentru ce a fost creată. Identitatea oamenilor este protejată, aplicația nu salvează imagini. Se poate pixela complet imaginea sau se poate să nu fie imagine deloc. Companiile care folosesc această aplicație au deja camere de supravegheat. Imaginea oamenilor oricum e prelucrată pentru prevenție împotriva furtului, de exemplu. Să zicem că se vede imaginea cu un pătrățel roșu în aplicație, așa cum apare în demonstrații. Asta înseamnă că există și alertă vizuală pe lângă cea video. Alerta vizuală, în momentul în care tu te-ai deplasat în afara cadrului camerei, nu le poate salva absolut niciunde. Chiar dacă e pixelată sau nu, tu nu poți să te uiți, să zici- uite, acest individ nu a purtat masca. Noi nu vrem să fie folosită în acest fel tocmai pentru a proteja siguranța oamenilor. Nu vrem să-i obligăm sau să-i urmărim, să vedem dacă poartă cineva masca. Aplicaţia va ridica o alertă atât vizuală, cât şi audio, în acest fel: Vă rugăm folosiţi masca!. Iar alerta se va opri odată ce toate persoanele din imagine vor purta masca corespunzător. Dacă tu ești binevoitor să o porți, o vei purta, dar decizia îți aparține. Suntem pasionați de acest subiect al sănătății publice, am articole despre siguranța copiilor în trafic, etc. Am dezvoltat aplicația Milnesium Mask Detector cu cele mai bune intenții și vom cere tuturor care vor aplicația, să respecte intențiile noastre bune. Dacă vor sisteme de supraveghere, le pot cumpăra oricând de pe piața internațională, dar noi nu utilizăm tehnologia în acest sens și nu vom accepta acest lucru nici pentru sume mari de bani, dacă ar fi”, a declarat founderul companiei Milnesium.

Sabina Popescu: Câte solicitări ați avut la nivel național și la nivel municipal? Sunt interesate și instituții ale statului de implementarea unei astfel de aplicații sau doar companiile private?

Florin Jurchiș: Am făcut deja o implementare la o companie de design din Cluj-Napoca: Hunt Design. Felul în care ei au organizat lucrurile e și situația ideală la care noi ne-am gândit: tu intri pe ușă, poate ai masca în buzunar, dacă o ai o pui sau dacă nu, te servești de la intrare. Cei de la Hunt Design așa au procedat, au pus la intrare măști pentru cei care poate nu aveau.

„Am ales să implementăm această aplicaţie pentru siguranţa noastră, a clienţilor şi a angajaţilor”, a spus Ionuţ Faur, administratorul firmei Hunt Design.

Florin Jurchiş a mai menționat despre faptul că Milnesium discută cu câteva instituții publice în vederea instalării Mask Detector: “Mai suntem în discuții cu câteva instituții publice. Am inițiat aceste discuții deoarece sunt spații închise cu multe persoane, iar pe lângă acestea mai vorbim cu câțiva administratori de asociații de birouri.”

Florin Jurchiş a folosit tehnologia de Inteligență Artificială de tip Computer Vision în doctorat, unde studiază imagini cu spațiile din satelit și Google Street View, pentru o cercetare referitoare la starea de sănătate din România și cum spațiile verzi o influențează. De asemenea, lucrează prin firma Milnesium și la o aplicație pentru nevăzători, care are la bază aceeași tehnologie folosită și în cadrul dezvoltării aplicației Mask Detector.

Aplicația Mask Detector a fost apreciată inclusiv în SUA. Domnul profesor emeritus Allan Cruise de la Universitatea din San Francisco a scris despre aplicație că ar fi foarte folositoare și în SUA, în magazine și farmacii, locuri în care clienții devin agresivi verbal cu personalul care îi roagă să poarte mască. „Milnesium Mask Detector trimite un mesaj audio impersonal și e mai greu să te cerți cu un difuzor”, transmite profesorul pe contul său de Facebook.