Continuăm seria dezvăluirilor cu privire la modul în care, „pas cu pas”, Ungaria reușește să acapareze, de la an la an, tot mai multe suprafețe din Ardeal, iar poporul privește, neputincios, la acest jaf. Privind spre Cluj-Napoca, orașul unde 60 de imobile aparțin maghiarilor, iar statul român plătește chirii astronomice pentru acestea, situația este delicată, iar în unele cazuri, până și morții își cer dreptul la o proprietate pentru care au primit, în urmă cu decenii, bani frumoși.

În Cluj-Napoca, cum am scris într-un material anterior, în primul mandat al lui Emil Boc, dintr-un foc au fost retrocedate 60 de imobile, scrise pe o foaie de caiet studențesc și semnate de către autoritățile locale. Acest mod de înstrăinare a imobilelor clujene către bisericile catolice maghiare a avut loc sub atenta privire a UDMR-ului, partid care a venit cu tot felul de revendicări, în special din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca.

Fostul senator, Gheorghe Funar, a precizat pentru Gazeta de Cluj că a cerut, în perioada cât a fost primarul orașului, fiecare dosar de retrocedare și Cartea Funciară a imobilelor. Edilul a constatat că în mai multe dosare, autoritățile locale din Cluj-Napoca au rescris Cărțile Funciare în limba maghiară între 1940 și 1944.

„Până în prezent, autoritățile române nu au tradus în limba română ce au scris în acea perioadă. În instanțele judecătorești au venit întotdeauna și au prezentat copia cărții funciare în limba maghiară și au fost luate drept bun, ce a fost falsificat, și au retrocedat imobilele. Eu am solicitat juriștilor să ne prezinte Cartea Funciară în original. Niciodată nu au putut-o aduce în fața instanțelor cea originală”, a precizat Funar.

Întrebat care ar fi soluția pentru a opri acest jaf sistematic, fostul senator a precizat că singura variantă este naționalizarea rapidă.

„Aceasta necesită foarte mult timp, iar chiriile curg. Repet, soluția este naționalizarea. Marea lor majoritate sunt falsuri, dar au fost extrem de „diabolici” deoarece au mers spre instanțele de judecată. Unele au fost retrocedate de comisiile locale de aplicare a legilor referitoare și la fondul funciar și la restituirea imobilelor, iar în cazurile mai sensibile, au mers în instanțe, unde le-au dat câștig de cauză”, a spus Funar.

„Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau”

Fostul președinte PRM a povestit pentru Gazeta de Cluj despre un proces legat de imobilul unde se află, în prezent, magazinul Sora. Mai exact, în perioada celui De-al Doilea Război Mondial, imobilul a fost complet distrus, fiind reconstruit de la zero de către statul român. Deasupra magazinului se aflau mai multe etaje cu locuințe, iar bisericile ungurești au revendicat clădirea, în condițiile în care instanța de judecată le-a dat câștig de cauză.

„Evident că am intrat în apărarea proprietăților statului român și am dispus efectuarea unui inventar la Sora. Conform legislației, în timpul inventarului, nu ai voie să intri și să modifici ceva. Ce s-a întâmplat și ce mi-au relatat colaboratorii, șefa completului de la Curtea de Apel Cluj a venit cu o delegație a bisericii la fața locului. Evident că era pus lacătul pe magazin, deoarece se făcea inventar, iar ea a venit cu reprezentanții bisericii pentru a face scandal și intra în magazin. A fost ca la circ”, a spus Funar.

Mită, corupție și indiferență: modalitatea prin care imobilele din Cluj-Napoca ajung să fie cedate anumitor „personalități” maghiare ilegal

De asemenea, fostul primar al Clujului a vorbit despre alt caz memorabil prin care reprezentanții bisericii catolice maghiare au oferit „cadou” unui avocat un apartament.

„Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Eroilor este pentru cărțile de istorie. La mine în audiență au venit mai mulți cetățeni care aveau locuințele închiriate de la primărie. Imobilul a fost revendicat de una dintre bisericile ungurești din Cluj-Napoca. Chiriașii, care înțelegeau limba maghiară, au auzit cum reprezentanții bisericii i-au oferit avocatului care se ocupa de caz unul dintre apartamente. Mai departe, avocatul a știut ce să facă în instanță. Este foarte periculos pe fond că s-a recurs la această cale a instanțelor judecătorești, iar completele de judecată, marea lor majoritate formate din români, au dat câștig de cauză la solicitările venite din partea Ungariei fără să ceară originalul Cărții Funciare. Mai mult, la facultățile de drept din Cluj-Napoca nu se studiază această problemă a retrocedărilor și studenții nu sunt educați cum să procedeze în cazul acestor procese”, a precizat Gheorghe Funar.

Împuternicire venită de dincolo de mormânt

Un alt caz celebru de care și-a amintit Gheorghe Funar este cel de pe strada Janos Bolyai. La parterul imobilului respectiv, unul dintre spații a fost atribuit, printr-o hotărâre a Consiliului Local, sculptorului Ilarion Voinea. Acesta a venit în audiență la fostul edil, alături de o doamnă care avea închiriat spațiul vecin cu atelierul lui și i-au pus prezentat o copie a unui act de deces.

„Ei au spus că avem o situație mai deosebită în imobilul închiriat. Acesta este revendicat de către un cetățean venit de prin Germania care zice că este nepotul fostului proprietar decedat. Mi-au pus în față copia actului de deces al fostului proprietar. Aceasta era eliberată de primăria din Sibiu. M-am uitat pe el și mi s-a părut că este în regulă. M-am uitat la data decesului, după care am primit un alt document semnat de cetățeanul care a murit, după șase luni, prin care l-a împuternicit pe nepotul lui din Germania să acționeze pentru dobândirea imobilului. Am citit împuternicirea sub aspectul datelor esențiale care trebuie să le cuprindă, dar data era cu vreo 6 luni după ce fostul proprietar a murit. Mai exact, mortul a scris. În situația asta am dat la colaboratori dosarul și am făcut plângere la parchet. Nepotul a fost căutat și nu s-a mai prezentat la proces iar imobilul a rămas în proprietatea statului român. Noroc că au venit acești chiriași și ne-au semnalat această situație. Dar ce s-a mai întâmplat. Au fost multe asemenea cereri de retrocedare din partea bisericilor ungurești și au venit chiriașii și erau nemulțumiți că instanțele nu-i acceptă ca parte în proces ca să relateze ei detalii despre ce escrocherii s-au pus la cale”, a spus Funar.

Adevărul despre șmecheriile prin care bisericile ungurești sau persoanele juridice maghiare au intrat în posesia imobilelor din Cluj-Napoca este bine mușamalizat de către, culmea, autoritățile române. Mai exact, imediat după revoluție, când societatea românească încă se confrunta cu trecerea de la comunism la democrație, maghiarii deștepți au înființat persoane juridice cu denumire identică cu cele din timpul ocupației ungare sau dinainte de 1918, prin care spuneau că au dreptul asupra acelor proprietăți care au fost plătite o dată de statul român. Instanțele de judecată le-a acceptat și încă le acceptă această șmecherie, iar România pierde.

Un lucru pe care Parlamentul României ar trebui să-l facă pentru a stopa acest jaf este să copieze legislația ungurească cu privire la retrocedări. Mai exact, după 1990, Ungaria a adoptat o lege prin care a stabilit că nu va restitui în natură niciun imobil, iar pentru cei care revendică imobile s-a stabilit o sumă infimă.

Planul ascuns al Ungariei prin care încearcă recucerirea Ardealului

După cum bine știm, aproape jumătate din proprietățile din Ardeal aparțin Ungariei sau persoanelor juridice și bisericilor maghiare. Potrivit spuselor lui Gheorghe Funar, pentru a crește peste 50%, zilnic se cumpără suprafețe de terenuri și păduri. Mai mult decât atât, statul maghiar a înființat o rețea de ONG-uri și firme private care au o misiune clară: de a achiziționa cât mai mult teren din Ardeal.

„E un mecanism care funcționează fără nici un fel de opreliști din partea statului român. Mai mult, ca să poată să-și desfășoare mai ușor această activitate de dobândire de terenuri agricole și imobile, au fost ajutați să intre la guvernare. De regulă, UDMR a fost interesat să aibă reprezentanți la ministerul Agriculturii să cunoască situația terenurilor și a pădurilor, la tot ce înseamnă cadastru în România, să aibă acces la documente și la ministerul Culturii. Au avut grijă să susțină instituțiile de cultură ungurești să să amplaseze pe teritoriul Ardealului monumente ale unor persoane considerate reprezentative pentru poporul maghiar, dar care au fost criminali împotriva românilor”, a conchis Gheorghe Funar.

