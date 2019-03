Motto: UN STAT CARE NU ESTE ÎN STARE SĂ ÎȘI ÎNTREȚINĂ PROPRIA ARMATĂ, O VA ÎNTREȚINE PE A ALTUIA!”



Când mi-a venit ideea scrierii acestui articol mă gândisem la câteva puncte care vor împăna subiectul, dar când am început să le pun pe hârtie pentru a nu-mi pierde șirul, m-am trezit că am umplut o pagină numai cu punctele care fac obiectul articolului, fără a scrie măcar un cuvânt în susținerea lor. Și nu garantez că am atins toate aspectele problemei. Abia atunci am realizat grozăvia situației și tragedia prin care trece armata și cu ea întreaga țară și mă întreb ce viitor mai avem. Deși fiecare punct, sau aspect în parte, din cele ce vor fi expuse ar merita să devină un subiect de anchetă, unele ale serviciilor altele direct ale procuraturii, de analizat , eventual găsite posibilități de remediere, revenire, redresare sau redirecționare, o să mă limitez în a le enumera și spune doar câteva cuvinte despre fiecare, ca să nu lungesc subiectul până la plictiseală. Situația este prea gravă și poate fi văzută în ansamblu numai dacă faci o enumerare succintă a aspectelor și formelor de manifestare. Sunt convins că oricare om cu scaun la cap va putea găsi cel puțin un exemplu care să argumenteze cele înșirate aici. Ideea este că Armata Română a devenit o vacă de muls nu doar pentru partenerii strategici ci și pentru clasa politică, aleșii locali din diferite localități, diferite structuri, servicii, instituții, personalități și persoane cu acces sau conexiuni la butoane chiar și interlopi notorii care s-au folosit , se folosesc sau au intrat în posesia unor bunuri ale armatei. Armata a fost pur și simplu DESPUIATĂ, lăsată în curul gol de chiar cei care trebuiau să o îngrijească, echipeze, doteze, înzestreze, instruiască, întărească.

Iată câteva din căile prin care s-a realizat acest furt/viol/colectiv : Destructurarea – sub pretextul necesității formării unei armate moderne, reorientate spre politica, structurile și tehnica occidentală, armata a fost practic desființată, s-au desființat fără cap unități militare și structuri, au fost ”disponibilizați” militari cu experiență și expertiză care nu și-au mai găsit locul în garnizoanele de reședință pentru că nu conveneau comandanților și astfel au fost nevoiți să formeze actuala pătură de disponibilizați, ”fericiții” ieșiți la pensie la vârste mici de care acum își bate joc clasa politică. Da, printre cei ieșiți la pensie atunci au fost și din cei care oricum nu aveau ce căuta prin armată și s-au folosit de moment pentru a umple cârciumile. Dar, aici e vorba despre destructurarea armatei așa bună-proastă cum era ea. Cine a dat ordinul și banii pentru disponibilizări? Cei care au avut interes să facă din armata română sluga intereselor lor, înlocuind militarii români și unitățile militare cu baze și militari proprii; ,

Devalizarea bunurilor armatei : -A început imediat vinderea tehnicii de la ștoc (și nu numai), pe motiv că mașinile nu mai sunt bune, sunt vechi, uzate moral și așa au fost vândute comandanților de unități, rudelor, pilelor, cunoștințelor, secretarilor de partid, celor din servicii, care ori le-au luat să le folosească singuri ori le-au vândut apoi pe bani buni. A fost vândută astfel și tehnică de geniu unicat, sau aproape imposibil de înlocuit. Toate astea fără a se aduce ceva în schimb. Vă amintiți de afacerea Tofan și schimbul cauciucuri-blindate? Aproximativ 4.200 de astfel de blindate, unele din ele echipate cu stații radio sau/și roentgoenometre de bord (deși ordinul era să se dezechipeze), aproape gata de luptă, au fost date pe 3.300 de cauciucuri. Un blindat a fost evaluat cât trei sferturi de cauciuc. -Unități militare desființate distruse, mii de terenuri date pe nimic acelorași profitori. În Covasna un astfel de teren este folosit de grupuri paramilitare maghiare din țară și Ungaria. În Predeal, familia lui Mihai Viteză revendica o unitate militară, din patriotism.-Depozitele strategice de combustibil, muniție și armament, echipament și alimente au fost golite, unele din ele părăsite, unele vândute nu se știe cui, dar ”privatizate”. Armata nu mai are nevoie de ele, au fost deconspirate locații secrete, cazemate blindate la care s-a muncit ani în șir prin munți, iar armata la această oră este lipsită de resurse umane și materiale cu care să ducă un eventual război de uzură sau sub ocupație. Asta în condițiile în care președintele Ucrainei făcând o scurtă prezentare a trupelor rusești presupus a fi dislocate numai în Crimeea, la doi pași de noi, ne face să ne punem întrebarea, DAR NOI CU CE NE APĂRĂM? Cu Scutul? Sau cu niște avioane second-hand care deja s-au defectat înainte de a fi folosite? -Vinderea armelor și muniției, oficial sau neoficial, de către traficați cu patalama sau nu, chiar de către oameni cu legături la nivel foarte înalt, către țările cu conflicte, uneori chiar celor împotriva cărora luptau proprii noștri soldați. România a fost nominalizată de comisii ale ONU sau unele ONG-uri pentru trafic cu armament, chiar și după 89, nu doar înainte. De ce? Pentru că aveau același calibru cu cele folosite de ruși iar ”lumea” trebuia să vadă că ”rușii” îi alimentează pe teroriști. Pe de altă parte România trebuia să înceteze să își mai producă singură armament și muniție, armamentul românesc înlocuit de cel occidental.

Distrugerea industriei militare . Aici nu mai e nevoie de nici un exemplu. Înainte de 89 România își producea nevoile de tehnică și armament de infanterie în proporție de 90%. Astăzi mai producem doar scandaluri. Dar dacă ar sta cineva să socotească ce profit au scos cei care au ”distrus” munițiile și armamentul ”vechi” odată cu schimbarea calibrelor la unele categorii de armament, ar muri de invidie.

Vinderea soldaților. În România s-a implementat un sistem folosit în șah: rocada. Militarii români au făcut rocada mare cu cei ai altor țări NATO. Asta probabil pentru sprijinirea acelui schimb cultural despre care vorbea domnul Cuc. Soldații români sunt trimiși să lupte și să moară pe alte meleaguri, pentru apărarea intereselor partenerilor strategici, iar în România sunt aduși militari ai altor state, polonezi, canadieni,britanici, americani, pentru apărarea acelorași interese, nu ale noastre, că nu or fi ei atât de proști să ne apere pe noi sau cimitirele noastre, că atât mai avem de apărat de valoare, în rest totul este dat, vândut, concesionat. Știți ce este cel mai frustrant aici? Și soldații noștri în Afganistan și americanii din România sunt considerați plecați în teatru, dar deși unii se bat în deșert iar ceilalți în baruri, cei care se bat în barurile din România sunt plătți mai bine.

Vinderea eroilor, a valorilor morale. Eroi ai neamului, cu greșelile lor, dar și merite deosebite în păstrarea ființei și integrității statale, au fost demonizați, demonetizați, etichetați și condamnați, trecuți pe lista criminalilor de război, iar trădătorii ridicați la rang de cinste, reabilitați, reevaluați. Să le fie rușine celor care au acceptat așa ceva, SĂ NE FIE RUȘINE TUTUROR CĂ NU AM LUAT ATITUDINE ȘI AM ACCEPTAT CA NIȘTE LAȘI! Cum adică, vine unul la mine în țară și îmi spune cine e patriot și cine trădător?

Vinderea gradelor și decorațiilor a devenit un troc politic. Generali și miniștri ai armatei s-au făcut preș la ușa politrucilor sau au luat inițiativa și au început să împartă odraslelor, pupilelor, turnătorilor din presă, politică, din partide, grade și funcții militare, contra voturi. Cineva, un politician din PSD inițiase chiar un proiect prin care aceste grade să fie vândute oficial contra unor sume, oricui dorea, cică pentru finanțarea armatei. Iar generalii din armată se adună conștiincioși în comitete de anal -izare și avizare deși sunt conștienți că prin acest gest se prostituează.

Cedarea drepturilor militarilor către magistrați s-a făcut printr-o lege, cadou făcută de politicieni magistraților, pentru cumpărarea ”voturilor” acestora și consfințită prin decizia 20 din 2000 a CCR prin care magistraților li s-au dat drepturile la pensie de serviciu, în aceleași condiții ca militarii, pentru că –vezi Doamne- lucrează în aceleași condiții și sunt supuși la aceleași privațiuni. Apoi, încet- încet aceste drepturi au rămas aplicabile doar magistraților, militarii fiind despuiați de ele. Astăzi militarii nu mai beneficiază de actualizarea pensiilor cu creșterea soldelor, dar magistrații da. Astăzi militarii nu fac politică și nu au dreptul să protesteze, magistrații da.

Confiscarea banilor de pensie ai militarilor în favoarea politicienilor s-a făcut bineînțeles de către aceiași politicieni. În vara lui 2017 deja celebra LOV, pe vremea aia ministru al muncii, actualmente auto-propusă, conform declarațiilor președintelui de partid, consilier ”onorific” al primului ministru, emitea ordonanța 59 prin care anula actualizarea pensiilor militarilor. Dar, dacă până în vara lui 2017, un parlamentar primea ca suma forfetară 11.500 lei, de la 1 iulie, odată cu legea salarizării, suma a crescut la 19.500 lei iar de la 1 ianuarie 2018, aceasta a ajuns la 25.600 lei.De unde au venit acești bani? De la înghețarea pensiilor militarilor.

Deturnarea banilor ”dați armatei” este o șmecherie din care nu armata are profit, ci cu totul alții. De doi ani suntem bombardați cu creșterea bugetului armatei la 2% din buget, bani care cică s-ar duce către armată, apărare și militari. Dar de unde, banii respectivi intră în buzunarele dealerilor și producătorilor de armament de peste gârlă, care dau în schimb râșnițe, că altfel nu poți să le spui utilajelor pe care le trimit decât râșnițe de bani, pentru că atât avioanele ”multi-rol” cât și rachetele Patriot date în schimb, până să fie puse în funcțiune își pierd și bruma de proprietăți pe care le mai aveau la naștere. NIMENI ÎN LUME NU MAI CUMPĂRĂ F-16 ȘI PATRIOT, doar noi, pentru că am devenit groapa de gunoi a UNIVERSULUI. Astfel, banii care au fost dați spre binele armatei au fost de fapt deturnați și au ajuns în buzunarele unor afaceriști și politicieni.

Cumpărarea capilor armatei până la șefii statului major a început de la primul șef de stat major de după revoluție, Vasile Ionel, care pe lângă faptul că fusese cumpărat de ruși pe timpul studiilor la Moscova, a fost cumpărat și de Iliescu, apoi recompensat, numit consilier pentru sprijinul acordat la mineriada din 90. Așa a început”selecționarea”, cumpărarea, mânjirea și folosirea capilor armatei în folosul clasei politice și a afaceriștilor fără frontiere. După folosire, au fost dați pe mâna justiției. Asa se face că 5 dintre ei sunt deja condamnați. Ultimul, tocmai a fost târât în proces, pentru că a refuzat să facă jocuri politice, dar a făcut fără să vrea, căci odată ajuns acolo, trebuie să fii de o parte sau alta, dacă nu, ești vânat.

Vinderea tradițiilor armatei vine la pachet cu vinderea eroilor. Nu doar persoanele ci și sentimentele militarilor au fost furate. Se umblă adânc la distrugerea culturii și tradițiilor atât pe plan moral, cât și fizic. Muzeul aviației este cel mai bun exemplu. Se făceau eforturi și pentru cedarea Spitalului Militar Central, care va avea probabil finalmente aceeași soartă ca și Muzeul Aviației, dacă nu chiar mai rea.

Cumpărarea elitelor, fie prin trecerea lor în civilie, fie prin trecerea în alte structuri, mai … profitabile. Este cazul în primul rând al spitalelor militare care și-au pierdut … rolul. Nici nu știu de ce le mai spunem spitale militare, pentru că dacă intri în ele peste 70% din pacienți sunt civili, politicieni, artiști, sportivi, oameni de televiziune . Până și medicii au început să fie civili, pentru că medicii buni, cu experiență, care aveau respect față de pacient, au migrat către spitalele MI sau ale SRI, care își păstrează încă specificul, sau către spitale civile care plătesc mai bine și nu te dau afară pentru că ai grad și nu ai funcție.

Înlocuirea principiilor luptei armate, încălcarea doctrinei fără a o înlocui cu alta. Este ciudat, dar la această oră România nu mai are o doctrină militară, dar nu se mai vorbește despre apărarea țării, ci despre lupta împotriva terorismului internațional și ”apărarea democrației” în zone și țări în care interesele sunt nu de instaurare a păcii ci de menținere a haosului , pauperizare, dominare, jefuire.

Cumpărarea liderilor asociațiilor militarilor este atât de clară și la vedere încât nici nu mai are rost să exemplific. S-a mers până acolo încât au fost înființate structuri, prin oameni din servicii, având ca scop canalizarea nemulțumirilor și nemulțumiților activi sau din rezervă, pe direcții divergente și controlate de lideri de mucava.

Adormirea conștiinței îmbracă diferite forme, de la manipulare, la fake-news,învrăjbire,dezinformare, umilire, saturare, exasperare, etc.

Răsturnarea sistemului de valori se împletește și completează cu activitățile care țin de moralul, tradițiile, instruirea armatei. Nu mai e nevoie de explicații. Uitați-vă în jur.

Vinderea arhivei și serviciilor secrete militare cu secrete strategice cu tot este un fapt oficial, făcut pe față, nu mai poate nici măcar fi contestat. În 2013, pe site-ul MApN eram anunțați că Ministrul Dușa va pune la dispoziția unei organizații civile, arhiva MApN din 40 până în anul 1963, spre a fi studiată. Doar studiată? Și când mă gândesc că recent Veorica a fost învinuită că a trădat țara doar pentru că a făcut o vizită în Israel, mă apucă râsul. Să mai pomenesc de conducerea serviciilor secrete române de către ”consilieri” americani, despre vecinul de birou al doamnei Kovesi. De fapt chiar Iliescu și Talpeș au recunoscut că au dat avizul înființării unui Centru CIA la București, încă din 2003. Punct!

Demilitarizarea și deprofesionalizarea ” militarilor prin învățământul militar este o altă modalitatea prin care armata a fost văduvită de profesioniști încă de la ”nașterea” acestora. Astfel, în așa zisele Academii militare, poate mai puțin la aviație, unde se face specialitate și poate și Academia Tehnică, se face peste 80% școală civilă. După Academie, absolvenții merg 6 luni să se pregătească militar în centre de instruire specializate. Eu nu înțeleg la ce mai dăm banii pe cazarea, hrănirea, echiparea și instruirea lor, când îi putem lua din facultăți, momi cu salarii mai mari decât în civilie și aduce 6 luni în centrele de instrucție, având posibilitatea să alegem vârfurile. Dar nu, noi scoatem, după ani grei și efort financiar enorm, civili cu aere de profesioniști, când ei nu știu nici unde este cuiul cătării.

Batjocorirea profesiei de militar prin încadrarea profesiei de militar angajat undeva sub cea a unui muncitor la salubritate, deși acesta are responsabilități mult mai mari și tehnică complicată de acționat, este o altă modalitate prin care a fost descurajat accesul românilor la meseria armelor și ridiculizarea armatei. Așa a ajuns șeful Statului Major al Apărării să aibă salariul și pensia mai mici decât ale unui consilier cu numărul la primăria din Las Fierbinți.

Înlocuirea unităților române cu baze militare străine începe să capete profil. După ce au fost desființate unități și mari unități, date primăriilor pentru a construi ”cartiere rezidențiale” dar de fapt s-au folosit pentru construirea de mall-uri, acum cele care au rămas au început să fie preluate, apoi lărgite ca baze militare –deocamdată americane. Târgu Mureș, Deveselu Kogălniceanu, Arad,Craiova, Câmpia-Turzii, București sunt tot atâtea exemple de sedii de unități militare naționale care au fost preschimbate în comandamente sau baze americane de parcă România nu mai este stat independent ci stat aflat sub ocupație. Și în curând ne vom lăuda cu un nou comandament, de nivel de Corp de Armată, pentru că s-a dat ordin să se aleagă praful de Armata Română. Pot pune pariu că în curând ne vom trezi și cu alte trupe străine, poate germane, poate franceze, că, dacă e un os de ros, de ce să roadă decât militarii americani?

Mă opresc aici cu enumerarea, mai sunt și alte acțiuni de distrugere a armatei naționale, alte metode, alte exemple. Culmea este că cu cele mai multe din cele de mai sus, politicienii se laudă, ca și când noțiunea de trădare a intereselor țării ar fi devenit, ca și dosarul penal, punct obligatoriu în CV ul politicianului român.

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE este imnul național. Nici nu se putea un îndemn mai realist, pentru că, așa cum spuneam într-un articol foarte apreciat acum 8 ani, românii dorm, tac se fac că nu văd și nu știu ce se petrece în propria lor țară. Îmi e teamă că până la urmă o să vină cineva cu ideea să schimbăm imnul, pentru că unii se simt jenați, alții amenințați de acest îndemn și poate vom cânta de Ziua Națională ”Somnoroase păsărele” sau ”Ioane, Ioane”. Armata României nu mai are nimic din ceea ce o făcea cândva o armată dacă nu de temut, măcar respectată pentru modul în care știa să lupte, pentru valorile ei, pentru eforturile de înzestrare cu tehnică proprie, independența ei, calitatea umană, învățământul militar profesionist. Astăzi armata României a ajuns la cheremul ”partenerilor” care îi iau terenurile, secretele, oamenii tehnica și le folosesc după bunul plac, în afara granițelor, aducând în țară ”polițiști aerieni”, tehnică de mâna a doua numai bună de casat dar proaspăt vopsită, care se strică înainte de a fi folosită, pe care ne-o vând la preț de ultimă invenție. Armata României a rămas în pielea goală. Din ea a luat, furat, folosit, vândut, amanetat, cine ce a vrut, fără să îl doară capul, fără să se sesizeze vreun serviciu secret sau procuratură, ca și cum așa trebuia să se întâmple. Dar dacă așa trebuia să se întâmple? Si cu toate astea, nici chiar militarii nu reacționează, parcă ar fi masochiști sau au dezvoltat sindromul Stockholm Vai de noi, SOMNOROASE PĂSĂRELE.

Material preluat integral de pe www.in-cuiul-catarii.info