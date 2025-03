Anul acesta, U Cluj, cunoscuta si sub denumirea de Universitatea Cluj, a cunoscut o ascensiune remarcabila care a transformat-o dintr-o echipa de jumatatea clasamentului intr-o echipa pretendenta la titlu.

Aceasta evolutie incredibila nu a fost rezultatul unui singur factor, asa cum ar spune unii (noroc) ci al unei combinatii de strategii bine gandite si implementate cu succes.

Ce jucatori a adus U Cluj pentru a ajunge atat de sus?

Pentru a se lupta la titlu, U Cluj a facut mai multe transferuri la inceputul sezonului si la jumatatea acestuia:

Razvan Oaida ÔÇô mijlocasul defensiv a fost adus de la FC Rapid gratuit. Pana in acest moment, Oaida a jucat 550 de minute in 12 meciuri pentru U Cluj

Andrei Artean ÔÇô jucatorul a fost adus gratuit de la rivala CFR Cluj, Artean fiind un jucator de baza. In Superliga Romaniei, mijlocasul defensiv a jucat 1239 de minute in 24 de meciuri

Ovidiu Popescu ÔÇô dupa 7 ani petrecuti la FCSB, Ovidiu Popescu a fost transferat gratuit de catre U Cluj, iar mijlocasul a strans 1000 de minute in 18 meciuri pentru U Cluj si a marcat 1 gol

Andrej Fabry ÔÇô mijlocasul ofensiv in varsta de 27 de ani a fost transferat de la UTA Arad. Experienta sa acumulata in Superliga a adus un plus de creativitate in linia de mijloc a echipei

Vladislav Blanuta ÔÇô fostul atacant al celor de la FC U Craiova in varsta de 22 de ani ofera echipei o optiune solida in ofensiva

Stefan Lefter ÔÇô dupa prestatiile bune la Corvinul Hunedoara, Stefan Lefter a semnat un contract pe termen lung cu U Cluj, pana in anul 2029, aratand increderea clubului clujean in potentialul sau

Aceste transferuri sunt esentiale in consolidarea echipei, oferind atat experienta cat si prospetime, jucand un rol extrem de important in parcursul echipei U Cluj in acest sezon competitional.

Stabilitate financiara – un element foarte important

Un pilon al succesului lui U Cluj este reprezentat de stabilitatea financiara a clubului. Pe langa actionari, clubul mai este sustinut si de autoritatile publice din Cluj-Napoca, astfel ca acest club are asigurat un buget echilibrat, evitand problemele financiare care au afectat de-a lungul timpului mai multe cluburi din Superliga Romaniei.

Aceasta stabilitate a permis clubului sa investeasca in infrastructura, sa atraga jucatori oferind salarii atractive, dar si sa atraga parteneriate strategice si sponsorizari care sa contribuie la cresterea venitului clubului.

Cum in Romania foarte multe agentii de pariuri se implica activ in sportul de performanta, nici u Cluj nu sta departe de acest lucru. In prezent, echipa este sponsorizata de Superbet, una dintre cele mai mari case de pariuri de la noi din tara, o agentie cu o experienta de peste 15 ani in aceasta industrie a jocurilor de noroc.

U Cluj a semnat un contract de parteneriat cu Superbet in urma cu trei sezoane, urmand ca acesta sa se intinda pana la finalul sezonului 2025/2026. Prin acest parteneriat, U Cluj isi mareste bugetul si isi asigura astfel stabilitatea financiara pe care a aratat-o de-a lungul timpului.

In plus, fanii echipei pot beneficia pe platforma online de rotiri gratuite fara depunere Superbet, imbinand astfel pasiunea pentru fotbal cu oportunitatile de divertisment online fara risc financiar.

Ioan Ovidiu Sabau – omul potritiv la locul potrivit

Antrenorul echipei este in acest moment Ioan Ovidiu Sabau, iar acesta a transformat in totalitate echipa de cand se afla la carma ei. Fostul international roman, Sabau a adus la echipa experienta si mentalitatea de invingator, calitati necesare pentru a aspira la performante inalte.

Acesta a fost numit antrenor la U Cluj in ianuarie 2023, iar inca de la inceput a reusit sa implementeze un stil de joc atractiv, bazat pe posesie si pressing agresiv.

Sub conducerea lui Sabau, echipa a crescut constant, culminand astfel cu calificarea in playoff si cu lupta pentru titlu de anul acesta.

Stilul de joc pliabil pe caracteristicile jucatorilor

Ioan Ovidiu Sabau a reusit sa identifice la U Cluj punctele forte ale fiecarui fotbalist si sa creeze un sistem tactic care sa le valorifice la maxim. Per total, echipa a adoptat un sistem de joc flexibil, care se adapteaza in functie de adversarul intalnit si de situatiile de pe teren.

Stilul de joc adaptiv a permis astfel echipei sa fie competitiva impotriva oricarui adversar din Superliga.

Aportul fanilor

Fanii echipei Univeritatea Cluj sunt recunoscuti pentru pasiunea si devotamentul fata de echipa, fiind printre cei mai suporteri loiali de la noi din tara.

Atmosfera creata de ei pe stadionul Cluj Arena aduce un adevarat avantaj pentru jucatori. Pe parcursul acestui sezon, echipa a beneficiat de un sprijin important atat pe teren propriu, cat si in deplasare.

ÔÇ×Sepcile RosiiÔÇŁ, asa cum sunt denumiti fanii lui U Cluj, au sustinut echipa intr-un numar imens in acest sezon. Stadionul are o capacitate de 30.246 de locuri, iar in meciurile de acasa din sezonul competitional 2024/2025, U Cluj a atras 130.141 spectatori, rezultand o medie de 9296 spectatori per meci, fiind clasata pe locul 3 in clasamentul de asistenta.

Pe primul loc se afla Rapid Bucuresti, cu o prezenta medie de 11.332 spectatori, iar pe locul 2 se afla FCSB cu o prezenta medie de 11.160 spectatori.