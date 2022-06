La gala de deschidere a TIFF 2022, care a avut loc aseară, au participat aproximativ 2.000 de persoane. La finalul evenimentului, Corina Chiriac, artista care a încântat generații întregi de români cu vocea sa inconfundabilă, a susţinut un concert în Piaţa Unirii.

Seara a fost deschisă de preşedintele festivalului, Tudor Giurgiu, care s-a declarat încântat de numărul mare de participanţi.

„Ne bucurăm că ne vedem într-un număr atât de mare după doi ani în care ne-am văzut mult mai puţin aici în Piaţă (Piaţa Unirii – n.r.). Vă felicit că aţi venit şi mă bucur că vom sărbători în număr atât de mare începerea TIFF. E o revenire la normalitate cum am declarat eu şi colegii mei pentru că TIFF-ul se întoarce practic la ceea ce era înainte de 2020, o sărbătoare a oraşului, o sărbătoare a întregii ţări şi aş îndrăzni să spun suntem probabil cel mai mare eveniment care se întâmplă în momentul de faţă legat de film din întreaga Europă”, a spus Giurgiu.

Tudor Giurgiu a povestit publicului despre un dialog la care a asistat înainte de gala de deschidere pe strada Iuliu Maniu.

„Anul acesta vom arăta în selecţia TIFF 168 de filme lungi, 28 de filme scurte, din 55 de ţări, avem 362 de proiecţii de film, sunt peste 12 locuri unde veţi putea film în Cluj şi în afara Clujului. Am mărit şi numărul competiţiilor, nu e doar competiţia de filme de ficţiune, e şi competiţia de film documentar. Dar mai presus de toate, o întâmplare simpatică pe care am văzut-o astăzi pe strada Iuliu Maniu, cumva mi-a întârit convingerea că trecând de cifre şi de oamenii mulţi care vin să vadă filme, ce e important e că la TIFF vin mulţi copii, mulţi oameni tineri, şi aş vrea să le mulţumesc celor care îi aduc la film. Am trecut pe Iuliu Maniu şi era un tată foarte tânăr care avea un copil lângă el, copilul ţinea programul festivalului, AperiTIFF, îl ţinea în mână şi tatăl îl întreba «vrei să îţi dau îngheţată cu aromă de dinozaur?» Şi copilul, fluturând AperiTIFF-ul, a zis «da,da, vreau». Şi mă gândeam lucrul acesta arată că orice e posibil în timpul TIFF-ului, poţi să mănânci îngheţată cu aromă de dinozaur, poţi să vezi şi filme până noaptea târziu, poţi să stai să petreci, să discuţi despre filme în timpul zilei, în timpul după-amiezii, vor fi cine-concerte la Bonţida, la Vlaha, vor fi 10 zile foarte intense”, a povestit acesta.

Mulţumiri lui Vasile Dâncu şi Monei Muscă

Preşedintele TIFF a ţinut să le mulţumească lui Vasile Dâncu, ministrul Apărării, şi Monei Muscă, fost ministru al Culturii, ambii prezenţi la gala de deschidere, pentru ajutorul acordat festivalului.

„Nu pot să nu îmi aduc aminte că este ediţia 21, dar datorită unui joc foarte complicat pentru mine, încă greu de înţeles, dar de fapt TIFF-ul a pornit acum 20 de ani. Şi vreau să îi salut, întâmplarea a făcut să îi avem în seara asta alături de noi, sunt doi oameni care ne-au ajutat la festival în două momente destul de critice pentru noi. La prima ediţie nu aveam bani suficienţi şi ţin minte ministrul informaţiilor publice era tot clujean şi am bătut la uşă, nu am să uit niciodată momentul acela, şi fără ajutorul lui nu puteam să facem ediţia întâi, aşa că îl salut aici pe domnul Vasile Dâncu, ministrul Apărării, «salut Vasile, mulţumim». Întâmplarea a făcut să îi avem anul acesta pe amândoi în această piaţă. În anul 2005, ministrul Culturii de atunci, doamna Mona Muscă, a fost la TIFF şi a rămas foarte impresionată de festival şi a fost primul ministru care a propus absolut informat, degajat şi relaxat să facem un protocol de colaborare cu ministerul, chiar dacă nu avea baza legală, care nici acum nu este, pe o durată de 10 ani, şi am putut să avem o finanţare care a ajutat festivalul să crească extrem de mult. O salut şi pe dânsa, mă bucur Mona că eşti alături de noi”, a fost mesajul lui Giurgiu.

Cât valorează cultura în România

Tudor Giurgiu nu a uitat să menţioneze de faptul că autorităţile publice nu dau bani suficienţi pentru TIFF.

„Vorbim şi de un efort conjugat şi din partea autorităţilor publice, a sponsorilor care ne-au fost alături în această perioadă complicată. Anul acesta sărbătorim şi o premieră, după 20 de ani de TIFF sărbătorim faptul că Cluj-Napoca a devenit City of film, a intrat în reţeaua UNESCO a oraşelor care au acest specific, cinematografia şi pasiunea pentru film e cumva în ADN-ul acestui oraş, a fost o competiţie grea, vreau să le mulţumesc colegilor care au făcut dosartul de candidatură alături de specialiştii din Primărie, am intrat într-o reţea selectă de oraşe europene şi sper să vedeţi rezultate în anii care vin, e o reţea care ne asigură expunere internaţională importantă, dar vor fi şi schimburi de experienţă între aceste oraşe. Am avut parte şi de sprijinul Ministerului Culturii, nu mai e ca pe vremea ta, dragă Mona, nu mai e nici ca pe vremea lui Kelemen Hunor sau a lui Ionuţ Vulpescu, din păcate ne luptăm an de an să arătăm că suntem buni, parcă dăm examen an de an, după două ediţii în care festivalul a fost singurul eveniment mare cultural în format fizic, bugetul festivalului s-a tot micşorat, alocarea de la Ministerul Culturii, parcă pe măsură ce noi făceam bine, ei ne tot tăiau, inclusiv de către guvernări liberale în care îmi pusesem mari speranţe”, a mai spus Giurgiu.

La final, Giurgiu a precizat că va duce Festivalul Internaţional de Film Transilvania în Republica Moldova.

„Vrem să ieşim cu TIFF-ul în Republica Moldova, mi se pare important, e un lucru firesc şi cred că ţine de normalitate”, a conchis acesta.

Chirilov: „Vreau să vă certaţi”

Directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov, a transmis participanţilor că filmele din acest an sunt „provocatoare” şi încurajează conflictul de idei.

„Sunt super bucuros să văd atât de multă lume ca-n vremurile bune, sper să fiţi la fel în următoarele 9 seri la filmele din Piaţa Unirii, sunt filme diverse, foarte mişto şi foarte tari (…) Mi se pare că după doi ani de pandemie în care s-a vorbit foarte mult despre felul în care anumite libertăţi au fost îngrădite, despre felul în care libertatea de expresie a fost îngrădită, drepturi ale oamenilor au fost îngrădite, mi se pare important ca rezistenţa să existe în continuare. Mi se pare important să chestionăm constant legitimitatea deciziilor pe care statul le ia pentru noi, nu ne culcăm pe o ureche. Să nu dormim, să gândim. Cu atât mai mult într-un context în care lumea pare că gândeşte doar în alb şi negru, în care dialogul nu mai există, în care vorbim unii cu alţii fără să ne ascultăm şi cam asta încercăm să facem cu filmele de la TIFF de anul acesta. Vrem să vă încurajăm să vă certaţi, sunt filme provocatoare, nu atât prin conţinut, sunt filme care provoacă la discuţie, acesta e spiritul TIFF-ului, vrem să vobim despre filme, încurajez conflictul, conflictul de idei”, a spus Chirilov.

Corina Chiriac, diplomă de excelenţă

Corina Chiriac a primit o diplomă de excelenţă pentru toată cariera sa artistică.

„O femeie cu personalitate, un artist care a schimbat fundamental scena muzicală, dar nu numai, a României în ultimii 30-40 de ani, e un invitat sprecial cu o carieră incredibilă în muzică, televiziune, showbiz. Puţină lume ştie că doamna pe care o s-o prezint acum e absolventă de Teatru. E o legendă a muzicii. Îi acordăm o diplomă de excelenţă pentru toată cariera sa artistică. Doamna Corina Chiriac”, a spus Tudor Giurgiu înainte să o invite pe scenă.

Concert cu şlagăre

„Mulţumesc celor care continuă să nu mă uite. Prezenţa mea aici, aşa cum spune şi titlul cărţii mele, este o minune trăită şi cred că pentru o legendă mă ţin încă destul de bine. Vreau să le amintesc oamenilor câteva cântece. E foarte greu să te afli pe scenă într-o asemenea clipă importantă, misiunea mea este dificilă, când mă simt încolţită, încordată, mă întorc în trecut. Mă întorc în amintiri frumoase, în cântece de altădată şi brusc capăt un aer de tinereţe şi îmi aduc aminte că pe vremuri mă lăudam că eram gagica muzicii uşoare româneşti. Pe vremea mea se cobora în public, să nu stai împăiată pe scenă. Arăt bine în rochia asta?”, a spus Chiriac, după care a interpretat cele mai cunoscute piese: „Opriţi timpul”, „Nu te enerva”, „Ce mică-i vacanţa mare”, „Inimă nu fi de piatră”, „Inima ta”, „Hai, hai lângă mine stai”, „Strada Speranţei”

„Am un sfat să le dau la oameni, un sfat de 50 de ani pentru vremurile care vor veni, indiferent cum sunt ele. Vă rog să nu uitaţi că «Banii n-aduc fericirea»”, a mai spus artista, potrivit monitoruldecj.ro.