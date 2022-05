Mai multe filmări circulă pe rețelele de socializare în care sunt surprinși hoți care încearcă ușile caselor din Dezmir.

În seara de 5 spre 6 mai 2022, mai mulți proprietari din Cluj, zona Dezmir au „prins” pe camerele lor de supraveghere o persoană care le survola proporietățile și care a încercat să intre în mai multe locuințe. Se pare că este vorba de aceeași persoană, care purta un hanorac cu glugă și o mască chirurgicală pentru a nu fi recunoscut.

În imaginile de maj jos, făptașul este surprins pe camerele de luat vederi ale proprietarilor unei case din zonă, cum încearcă clanța ușii pentru a intra în casă.

ZIUA DE CLUJ a reușit să ia legătura cu Adrian Donca, unul dintre păgubiți, iar acesta a relatat cum a fost „ars” de suma de 1.400 de euro, reprezentând simbolul căsniciei (verigheta și inelul de logodnă al soției) și niște butoni de cămașă Swarovski.

„Eu stau pe strada Trandafirilor din zona Dezmir. Bebelușul nostru, la ora 01.20 s-a trezit pentru că vroia la toaletă, iar soția cum era prin casă, după vreo 5 secunde a auzit ușa de la intrare. Practic atuci, făptașul s-a speriat și a fugit din casă. Soția a venit la mine și m-a trezit imediat, moment în care am coborât și am văzut că ușa de la subsol era larg deschisă. Acea ușă de la subsol cu acces din casă este tot timpul închisă, iar atunci mi-am dat seama că am fost prădat și am sunat la 112. A fura un inelul de logodnă și verigheta soției, care erau pe masă în living. A mai luat și niște butoni Swarovski” explică Adrian Donca.

7.000 de lei este valoarea bunurilor de care a fost păgubit proprietarul, conform estimării acestuia.

„În rest nu s-a atins de nimic. Aveam laptop-uri, chei de la mașina din garaj, 3 ceasuri, de nici unul nu s-a atins”, mai afirmă cetățeanul în cauză.

„Eu am chemat poliția atunci (după furt – n. red), a venit un echipaj, am dat declarații și mi-a făcut un proces verbal, și era și un om de la criminalistică de serviciu și a venit chiar în noaptea aceea. În zona răvășită din casă, unde a acționat hotul. Cei de la poliție au dat cu pudră, ca să vedem dacă sunt amprente la cald, dar nu s-a găsit nici măcar o amprentă.

A fost o singură persoană, în seara de 5 spre 6 mai, aparent de le ora 00.30-01.00 a început, până la ora 04.30 tot a umbat pe străzi. Doar la 4 case a intrat, dar zeci de persoane au postat pe un grup, poze, videoclipuri cu el (hoțul – n. red) spionând și verificând casele respective. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că a survolat foarte multe case, poate vreo 30 de case, practic toate străzile le-a luat pe rând. Efectiv a încercat clanțele de la uși. Este o familie care are o cameră cu unghi de filmare de 360 de grade, iar aceștia au spus că nici măcar nu a încercat să intre (făptașul – n.red), deaoarece proprietara era în living. Doar a înonjurat casa și a făcut surveillance (recunoaștere a zonei/survolare în jur – n. red), deci efectiv a mapat casa, dar a stat mult, la modul că nu a plecat când a văzut că e proprietarul acolo, efectiv a stat și a analizat tot ce era în casă, din toat unghiurile, cu toate că el era înregistrat, ca să vadă ce ar puta face sau cum ar putea acționa pe viitoar, ce ar putea lua de valoare în caz că se întoarce acolo. Hoțul are un mers foarte ciudat, l-aș recunoaște drintr-o mie de mersuri. Purta masca pentru a nu fi recunoscut, deoarece știa că va fi surprins de zeci de camere de filmat”, mai spune păgubitul.

Hoțul a prădat și alte 3 case

În imaginile următoare, hoțul este din nou suprins cum survolează în fața unei case din aceași zonă.

Adrian Donca spune că el mai cunoaște faptul că încă trei case au fost sparte de hoțul care l-a păgubit și pe el.

„Au fost 4 case sparte cu tot cu a mea. Nu-i cunosc pe ceilalți. Au spus pe un grup pe care s-a uitat soția. Acolo s-a spus că o familie de pe strada Toamnei, care e la vreo 600 de metri de mers pe jos de noi, a raportat că și ea a fost prădată, a intrat și le-a furat bani. Nu știu suma”, mai spune Adrian.

Păgubitul este pesimist și spune că nu se așteaptă ca poliția să îl găsească pe făptaș pentru a-și recupera prejudiciul.

„După ce am dat declarație nu m-au mai contactat (cei de la IPJ – n. red). Nici nu mă aștept”, a conchis pentru ZIUA DE CLUJ, Adrian Donca, unul dintre păgubiți spargerilor la domiciliu din dimineața zilei de 6 mai.

Ce spune Poliția din Cluj?

„La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida, au fost sesizați cu privire la faptul că dintr-un imobil din localitatea Dezmir, au fost sustrase mai multe bijuterii, fiind cauzat un prejudiciu în valoare de 7.000 de lei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și continuă verificările în vederea identificării autorilor și tragerea la răspunderea penală a acestora”, au declarat pentru ZIUA DE CLUJ, reprezentanții IPJ Cluj.

De asemnea, polițiști au mai raportat și un furt de panouri pentru cofraje din Apahida.

„La data de 3 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida au fost sesizați cu privire la faptul că în noaptea de 02-03 mai a.c., dintr-un șantier din comuna Apahida au fost sustrase mai multe panouri de tip Doka, cauzând un prejudiciu de 15.000 de lei.

Polițiștii au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind desfășurate activități pentru identificarea autorilor și tragerea la răspunderea penală a acestora”, mai afirmă IPJ Cluj.(preluare zcj.ro)